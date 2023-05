Jamie Dimon affirme que la détérioration des prêts menace les banques

Les ruées sur les dépôts ont conduit à l’effondrement de trois banques américaines cette année, mais une autre inquiétude se profile à l’horizon.

L’immobilier commercial est le domaine le plus susceptible de causer des problèmes aux prêteurs, JPMorgan Chase Le PDG Jamie Dimon a déclaré aux analystes lundi.

« Il y a toujours un hors-jeu », a déclaré Dimon lors d’une séance de questions-réponses lors de la conférence des investisseurs de sa banque. « Les hors-jeu dans ce cas seront probablement l’immobilier. Ce seront certains endroits, certains immeubles de bureaux, certains prêts à la construction. Cela pourrait être très isolé, ce ne sera pas toutes les banques. »

Les banques américaines ont connu des défauts de paiement sur prêts historiquement bas au cours des dernières années, grâce aux taux d’intérêt bas et au flot d’argent de relance déclenché pendant la pandémie de Covid. Mais la Réserve fédérale a relevé ses taux pour lutter contre l’inflation, ce qui a changé le paysage. Les bâtiments commerciaux de certains marchés, y compris San Francisco, centré sur la technologie, pourraient être touchés car les travailleurs à distance hésitent à retourner dans leurs bureaux.

« Il y aura un cycle de crédit, je pense que ce sera tout à fait normal », à l’exception de l’immobilier, a déclaré Dimon.

Par exemple, si le chômage augmente fortement, les pertes sur cartes de crédit pourraient atteindre 6 % ou 7 %, a déclaré Dimon. Mais ce sera toujours inférieur aux 10% enregistrés lors de la crise de 2008, a-t-il ajouté.

Par ailleurs, Dimon a déclaré que les banques, en particulier les plus petites les plus touchées par les récentes turbulences du secteur, doivent prévoir une augmentation des taux d’intérêt beaucoup plus élevée que prévu.

« Je pense que tout le monde devrait être prêt à ce que les taux augmentent à partir d’ici », jusqu’à 6 % ou 7 %, dit Dimon.

La Fed a conclu le mois dernier qu’une mauvaise gestion des risques de taux d’intérêt avait contribué à la faillite de Silicon Valley Bank plus tôt cette année.

L’industrie est déjà en train de constituer un capital pour les pertes potentielles et la réglementation en limitant son activité de prêt, a-t-il déclaré.

« Vous voyez déjà le crédit se resserrer, car le moyen le plus simple pour une banque de conserver du capital est de ne pas accorder le prochain prêt », a-t-il déclaré.