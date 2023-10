Jamie Dimon réduit pour la première fois ses actions dans JPMorgan. Dans un dépôt Avec la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, le PDG de la banque envisage de vendre 1 million d’actions, d’une valeur de près de 140 millions de dollars au prix actuel, à partir de l’année prochaine.

La nouvelle amène les lecteurs de feuilles de thé à se demander si le dirigeant bancaire de 67 ans se prépare à prendre sa retraite. Dans une note, l’analyste de Wells Fargo, Mike Mayo, a suggéré : « Ceci nous rappelle que le PDG se rapproche de la retraite… il lui reste 3,5 ans sur son plan quinquennal en tant que PDG. »

Mayo avait demandé à Dimon pendant Journée des investisseurs de JPMorgan en mai combien d’années encore il avait prévu de rester PDG, ce à quoi Dimon a répondu trois ans et demi. Les commentaires des analystes font également suite à l’annonce faite hier par le PDG de Morgan Stanley, James Gorman. démissionner l’année prochaine.

Pourtant, Dimon a peau dans le jeu.

Même après la vente, Dimon et sa famille continueront de détenir plus de 1,2 milliard de dollars d’actions (8,6 millions d’actions), ainsi que 561 793 actions liées à son capital. de performance et 1,5 million de droits à la plus-value d’actions exerçables en 2026.

Cela fait suite aux déclarations baissières de Dimon sur les perspectives économiques de l’année prochaine en début de semaine. au sommet de Riyadoù il a critiqué les banques centrales pour s’être « trompées à 100 % » sur les prévisions économiques de l’année dernière et a averti que « c’est peut-être la période la plus dangereuse que le monde ait connue depuis des décennies ».

Pourquoi Dimon vend-il les actions de sa société ?

Le dossier déposé auprès de la SEC indique que Dimon et sa famille souhaitent vendre leurs participations à des « fins de diversification financière et de planification fiscale ». Selon la logique, tout investisseur souhaiterait répartir le risque de son portefeuille plutôt que de le concentrer sur une seule action.

En plus de sa tentative de minimiser toute apparence de leadership potentiel sur le marché, ou en échangeant avec des informations de connaissances non divulguées au public, Dimon déclenchera Règle SEC 10b5-1 pour vendre les actions. La règle permet aux initiés de l’entreprise de vendre sur la base d’un plan établi avec des prix d’action, un montant et une date de transaction fixes.

Mayo a également noté que la famille de Dimon pourrait conserver le faible stock de base jusqu’à sa mort, auquel cas ils pourraient « augmenter » la base de coûts. Les actions de base faible sont des actions acquises qui se sont appréciées au fil du temps, ce qui entraîne une facture fiscale élevée en cas de vente, devenant ainsi éligibles à intensifierles héritiers peuvent augmenter la valeur de base jusqu’au prix le plus élevé afin de minimiser les conséquences fiscales.

Les héritiers peuvent aussi simplement conserver le stock. Les dividendes à eux seuls génèrent un revenu annuel estimé à 30 millions de dollars, selon Mayo. En tout cas, celui de Dimon l’avenir de la famille s’annonce rose.