Jamie contre Jamie : Comer et Raskin s’affrontent sur la destitution de Biden

Les efforts républicains pour destituer le président Biden ont occupé le devant de la scène au sein du comité de surveillance de la Chambre, où les batailles partisanes ont mis en évidence les différences marquées entre les principaux dirigeants du panel alors qu’ils mènent ce qui est essentiellement une guerre par procuration dans le match revanche Biden-Trump.

Le problème a opposé le président de la surveillance de la Chambre, Jamie Comer (R-Ky.) Au membre de premier plan Jamie Raskin (D-Md.), qui partagent un nom mais pratiquement rien d’autre.

L’enquête a propulsé Comer, relativement inconnu, sur la scène nationale, où les républicains exploitent son expérience d’enfance dans une famille de banquiers de la campagne du Kentucky.

« Je suis juste un gars moyen avec une formation en finance, en affaires, pas un avocat. C’est pourquoi je n’entre pas dans les détails de la destitution », a déclaré Comer dans une interview avec The Hill.

“Mais je comprends comment suivre l’argent.”

Comer, 51 ans, dirige un comité composé de certains des législateurs les plus à droite du Parti républicain, un rôle dans lequel il se heurte souvent à Raskin, 61 ans.

Comer et Raskin s’expriment lors de l’audience d’enquête de destitution du Comité de surveillance de la Chambre sur le président Joe Biden, le jeudi 28 septembre 2023, à Capitol Hill, à Washington. (Photo AP/Jacquelyn Martin)

L’ancien professeur de droit constitutionnel formé à Harvard a son propre groupe d’agitateurs libéraux qui partagent son talent pour mettre non seulement les revendications du Parti Républicain, mais aussi la dynamique interne républicaine dans son ensemble, sous le microscope.

« J’ai été professeur de droit constitutionnel pendant un quart de siècle. Je ne me considère donc pas avant tout comme un guerrier partisan. J’ai consacré ma vie à l’étude et à la défense de la Constitution et de la Déclaration des droits », a déclaré Raskin dans une interview avec The Hill, arguant que le Parti républicain n’était pas proche des normes de crimes et délits élevés pour une destitution.

« Ils ne peuvent même pas nommer l’infraction présumée. J’espère donc pouvoir utiliser mon expérience et mes connaissances constitutionnelles pour apporter une certaine perspective à une enquête qui a complètement déraillé.»

Ce n’est pas ainsi que Comer le voit.

“J’ai l’impression que tout au long de ce processus, Raskin a été comme un avocat de la défense pénale de la famille Biden”, a déclaré Comer, qualifiant à un moment donné leur relation de “toxique”.

“Je vais être honnête avec vous, j’ai perdu beaucoup de respect pour Jamie Raskin.”

Raskin a évité de telles attaques directes contre Comer, affirmant qu’il n’avait « aucune critique sur ses compétences ou ses talents, mais que la substance de ce qu’ils défendent actuellement est corrompue et dangereuse ».

Mais il s’en est pris à un président qui avait résisté à son leadership en soutenant la certification de la victoire de Biden le 6 janvier 2021, et a depuis dirigé une enquête clé sur la base MAGA.

“Je le considère comme quelqu’un de très prometteur sur le plan intellectuel et moral, qui s’est laissé entraîner par ce qui est arrivé au Parti républicain”, a déclaré Raskin.

C’est un changement par rapport à il y a un an, lorsque les deux hommes décrivaient leur relation comme « cordiale ».

Raskin serre la main de Comer lors d’une réunion du comité dans le bâtiment de bureaux de Rayburn House le 31 janvier 2023 à Washington, DC. (Photo de Kevin Dietsch/Getty Images)

Le Comité de surveillance n’a jamais été un brillant exemple de bipartisme, mais sa nature rancunière ne s’accentue que lorsque ses dirigeants appartiennent au parti opposé à celui du président.

La représentante Kelly Armstrong (RN.D.), une amie de Comer, a décrit le panel comme un panel où « les bagarreurs vont se bagarrer ».

Sa réunion la plus récente s’est transformée en un examen controversé de sept heures sur l’opportunité de mépriser le fils du président, couronné par une photo d’un Comer à l’air exaspéré posant son coup droit dans ses mains.

Le représentant Glenn Ivey (Démocrate du Maryland), qui connaît Raskin depuis des décennies, a déclaré que les deux étaient « une sorte de décalage ». Le représentant Dan Goldman (DN.Y.) les a qualifiés de « membres paradoxaux du Congrès ».

“Vous avez un expert en droit constitutionnel qui est imprégné de faits et de preuves et qui se soucie véritablement du peuple américain et qui fait ce qu’il faut et fait les choses en fonction de la réalité”, a déclaré Goldman.

« D’un autre côté, vous avez le président Comer qui opère dans un monde sans faits et continue de s’enfoncer dans un terrier de lapin par désespoir pour justifier ce qui sont des allégations de mauvaise conduite non étayées. »

La représentante Marjorie Taylor Greene (R-Ga.) a exprimé son point de vue de manière plus directe.

«Un Jamie dit la vérité. L’autre Jamie raconte beaucoup de mensonges. Jamie Comer dit la vérité ; Jamie Raskin ment constamment », a-t-elle déclaré.

Greene s’entretient avec Comer lors d’une audience du sous-comité de surveillance de la Chambre sur les soins de santé et les services financiers à Capitol Hill le 5 décembre 2023 à Washington, DC. (Photo de Drew Angerer/Getty Images)

Mais Armstrong a caractérisé leur style différemment.

“Jamie [Comer] est très soucieux des détails. Je veux dire, c’est un ancien fonctionnaire de l’État et tout ce genre de choses. Jamie Raskin est un ancien avocat spécialisé en droit constitutionnel et aime les arguments juridiques rhétoriques qui sont très différents de la façon dont Jamie communique », a-t-il déclaré.

«Je pense que la plupart des gens s’entendent mieux avec Jamie Comer. Il parle comme une personne normale, pas comme un avocat. Et je pense que c’est utile.

Les Républicains considèrent l’enquête de mise en accusation sur les finances de la famille Biden comme une enquête sur une opération de trafic d’influence qui va directement au sommet.

Pour les démocrates, les accusations – y compris les allégations selon lesquelles Biden aurait accepté un pot-de-vin – proviennent de théories du complot démystifiées lancées pour la première fois par les alliés de Trump.

« Si vous écoutez beaucoup de quarterbacks conservateurs qui aboyaient toujours en disant que ce que j’aurais dû faire, c’était : « Oh, allez chercher leurs impôts. C’est ce qu’ils ont fait à Trump. Ils ont libéré ses impôts. Et j’ai dit que les impôts ne veulent rien dire… Si vous voulez connaître la véritable image des revenus de quelqu’un, vous devez obtenir des relevés bancaires », a déclaré Comer.

« J’ai vu des milliardaires qui n’ont jamais payé un centime d’impôts, et j’ai vu des gens qui travaillent chez McDonald’s et paient 65 à 70 % de leurs revenus en impôts. En fin de compte, les relevés bancaires ne mentent pas.»

La première audience de destitution a cependant été largement considérée comme une victoire pour les démocrates, Raskin affirmant avoir vu un fil conducteur dans les déclarations des témoins du Parti républicain qu’il a exploité pour souligner qu’ils n’avaient pas vu suffisamment de preuves pour soutenir la destitution du président Biden.

« Je ne pouvais pas croire que la majorité mettrait réellement ces gens là-haut. Mais nous avons immédiatement fait passer le mot à tous nos membres pour qu’ils lisent attentivement les témoignages. Et ils l’ont fait et ce fut absolument dévastateur. Voir leurs propres témoins détruire leur dossier », a déclaré Raskin.

Les législateurs des deux côtés ont félicité les dirigeants pour leur caractère inclusif et leur caractère.

Goldman, que Raskin a recruté pour se présenter au Congrès, l’a décrit comme un mentor.

«Je parle souvent à ma femme de ce qui se passe et elle me dit toujours : ‘Que ferait Jamie Raskin ?’ C’est à quel point nous avons du respect pour lui dans notre foyer », a-t-il déclaré.

Goldman s’entretient avec Raskin lors d’une conférence de presse sur les efforts républicains pour ouvrir une enquête de destitution contre le président américain Joe Biden, devant le Capitole des États-Unis le 13 décembre 2023 à Washington, DC. (Photo de Drew Angerer/Getty Images)

Greene a décrit Comer comme étant judicieux et inclusif.

« Il s’adresse sincèrement à nous tous pour s’assurer que nous pouvons participer… il ne s’est pas précipité avec l’enquête de mise en accusation. Il a vraiment attendu beaucoup de preuves », a déclaré Greene.

Le représentant Pat Fallon (R-Texas), un ami de Comer, a salué la conduite du président à huis clos.

« En ce qui concerne Jamie quand on le voit à huis clos. Je ne l’ai jamais vu dire : « Nous allons avoir ces foutus démocrates, vous savez, nous allons leur montrer. » Je n’ai tout simplement pas entendu cela », a-t-il déclaré.

Et Ivey a félicité Raskin pour son fort plaidoyer, même dans les coulisses, riant en notant comment Raskin avait insisté pour faire une déclaration officielle lors de la déposition potentielle de Hunter Biden, se disputant avec les dirigeants du GOP qui étaient prêts à clôturer la réunion sans aucun commentaire. des démocrates.

Malgré toutes les différences entre les hommes, l’enquête sur la famille Biden a, d’une certaine manière, atteint un schéma prévisible, chaque partie distribuant mémo après mémo – le Parti républicain publiant des informations financières et les démocrates ripostant rapidement en vérifiant les faits.

Mais Raskin a rejeté tout parallèle en matière de stratégie, y compris le fait que les deux parties se considèrent comme chargées d’une mission d’enquête.

“L’esprit humain est évidemment un instrument fragile et nous disposons d’un pouvoir d’auto-rationalisation infini”, a-t-il déclaré. “Cela dit, je pense que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour nous en tenir aux faits.”

L’enquête a également mis Comer sous les projecteurs d’une nouvelle manière : en répondant aux questions des sceptiques, même au sein des médias conservateurs.

Comer a eu quelques interviews télévisées difficiles, déclarant à un moment donné au média conservateur Newsmax qu’il ne continuerait plus sur Fox and Friends, se plaignant des critiques de l’un des présentateurs de l’émission.

Comer s’est auto-déprécié à tour de rôle, frappant son «terrible accent des Appalaches» et plaisantant en disant que le président du pouvoir judiciaire de la Chambre, Jim Jordan (R-Ohio), «obtient plus de mots par minute que moi».

« Jim est le meilleur pour faire des interviews et moi non. Alors, tu sais, c’est dur. Je ne dirais pas que je suis un communicateur efficace, mais je pense que les gens croient ce que je dis parce que je simplifie les choses », a-t-il déclaré.

Il s’est néanmoins crédité d’avoir contribué à renverser la perception des affirmations selon lesquelles l’ordinateur portable de Hunter Biden n’était qu’une désinformation russe et que son père n’était au courant d’aucune de ses relations commerciales.

Alors que le Parti républicain a été confronté à des difficultés lors de la destitution du président Biden, les sondages montrent que l’enquête a au moins semé le doute auprès du public américain quant à savoir s’il avait…