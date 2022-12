Jamie Chadwick: le champion de la série W vise toujours la Formule 1 après avoir rejoint Andretti dans Indy NXT

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Jamie Chadwick, triple championne de la série W, admet que son objectif est de concourir en Formule 1 à l’avenir.

La championne de la série W, Jamie Chadwick, a déclaré qu’atteindre la Formule 1 reste son objectif ultime et que rejoindre la série Indy NXT pourrait augmenter ses chances de faire une apparition à l’entraînement pour Williams la saison prochaine.

Il a été confirmé la semaine dernière que la Britannique Chadwick deviendrait la première femme en 13 ans à participer à plein temps à la série de courses américaines, qui est le principal événement de soutien à la série IndyCar.

La jeune femme de 24 ans rejoint une équipe avec un autre nom célèbre du sport automobile chez Andretti Autosport, mais insiste sur le fait qu’elle n’abandonne pas l’espoir de revenir dans les compétitions mondiales d’élite du sport.

“Mes objectifs sont toujours très ouverts”, a déclaré Chadwick Sports du ciel. “J’adorerais courir en IndyCar un jour, mais finalement la Formule 1 est un de mes grands objectifs.

“Je pense qu’il y a beaucoup de choses que je dois accomplir avant même que la F1 ne soit sur les cartes. Je pense qu’Indy NXT est potentiellement une très bonne opportunité, si j’y réussis, de me donner une chance d’obtenir une bonne place dans quelque chose.” comme la Formule 2 ou la Formule 3.

“Je pense que c’est encore assez fluide. Mon cheminement de carrière n’a jamais été particulièrement traditionnel, c’est donc une autre voie que j’envisage.”

Chadwick a confirmé qu’elle poursuivra sa relation avec Williams, où elle est un moteur de développement depuis 2019.

“J’ai beaucoup de chance que Williams soit très favorable à la prochaine étape que je franchis et je pense qu’il est important que je continue à entretenir de bonnes relations avec Williams, et finalement avec la F1 et l’Europe”, a déclaré Chadwick.

“Je ne le vois pas alors que je vais en Amérique et que je me concentre uniquement sur cela maintenant, je le vois comme étant assez fluide et qu’il y a des opportunités et des portes qui vont s’ouvrir si je peux avoir du succès dans Indy NXT. “

La domination de Chadwick sur la série W, qui l’a vue remporter les trois éditions de la compétition depuis sa première course en 2019, l’a établie comme la meilleure pilote féminine du sport automobile.

Indy NXT fournira un autre test de ses capacités, mais Chadwick espère que l’expérience qu’elle acquiert aux États-Unis pourra la propulser dans un week-end de Grand Prix de F1 pour la première fois dans son rôle avec Williams.

“J’espère vraiment faire évoluer ce rôle”, a déclaré Chadwick. “Nous verrons, s’il y a une chance de monter dans la voiture, c’est le but ultime.

“En fin de compte, mon objectif est d’essayer de monter dans la voiture pour une séance d’essais. Évidemment, il n’y a encore rien de confirmé ou quelque chose comme ça, mais ces deux dernières années, c’est quelque chose pour lequel j’ai beaucoup insisté, alors j’espère que c’est quelque chose que nous pouvons fais.”

Lorsqu’on lui a demandé si une séance d’essais de F1 2023 était un objectif réaliste, Chadwick a déclaré: “Pour moi, je veux que ce soit mon objectif. Il y a encore un grand pas en avant pour conduire une voiture de Formule 1 à partir de là où j’étais en W Series mais je ‘ J’espère maintenant qu’en étant impliqué dans un championnat comme Indy NXT, cette étape est un peu plus proche et que ces opportunités peuvent se présenter.”