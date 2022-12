Jamie Chadwick: le champion de la série W participera au championnat Indy NXT avec Andretti Autosport

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Jetez un œil aux moments les plus dramatiques de la troisième saison de la série W alors que Jamie Chadwick a conservé son championnat.

Jetez un œil aux moments les plus dramatiques de la troisième saison de la série W alors que Jamie Chadwick a conservé son championnat.

La championne de la série W, Jamie Chadwick, fera ses débuts dans la série de courses américaines dans le championnat Indy NXT après avoir rejoint Andretti Autosport pour la saison 2023.

La Britannique Chadwick deviendra la première femme en 13 ans à participer à plein temps au championnat, qui est le principal événement de soutien à la série IndyCar et était auparavant connu sous le nom d’Indy Lights.

Chadwick, 24 ans, s’est imposée comme la meilleure pilote féminine du sport automobile, ayant remporté les trois éditions de la série W depuis sa saison inaugurale en 2019 et a également servi de pilote de développement pour l’équipe Williams de Formule 1.

“Je suis extrêmement ravi de rejoindre Andretti Autosport pour la saison Indy NXT 2023”, a déclaré Chadwick.

“Mon objectif est toujours de me mettre au défi et de poursuivre ma progression en tant que pilote et cela représente non seulement un grand pas en avant mais aussi un grand pas vers mon objectif de concourir dans les catégories les plus élevées de la course monoplace.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Anthony Davidson pense que la championne de la série W, Jamie Chadwick, a un très bel avenir dans le sport après avoir remporté son troisième titre de la série W. Anthony Davidson pense que la championne de la série W, Jamie Chadwick, a un très bel avenir dans le sport après avoir remporté son troisième titre de la série W.

“La position d’Andretti Autosport dans le sport est sans pareille et j’espère apporter plus de succès à une équipe aussi prestigieuse. J’ai hâte de commencer.”

Les débuts de Chadwick auront lieu lors de l’ouverture de la saison sur un circuit urbain à Saint-Pétersbourg, en Floride, le 5 mars.

Le président d’Andretti Autosport, Michael Andretti, a déclaré : “La carrière réussie de Jamie parle d’elle-même, mais la série Indy NXT donne à Jamie l’opportunité de poursuivre son développement dans un nouveau type de course.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Découvrez les pilotes gagnants qui ont couronné le champion en titre de la série W Jamie Chadwick et le champion du monde de F1 Max Verstappen. Découvrez les pilotes gagnants qui ont couronné le champion en titre de la série W Jamie Chadwick et le champion du monde de F1 Max Verstappen.

“Nous avons produit cinq champions Indy NXT au fil des ans et nous sommes impatients de poursuivre notre rôle dans le développement de nouveaux talents.”

Chadwick pilotera la voiture n°28 de l’équipe et courra aux côtés de ses coéquipiers Hunter McElrea et Louis Foster.

Le championnat Indy NXT est disputé sur 14 manches sur 11 circuits, la finale de la saison ayant lieu à Monterey, en Californie, en septembre.