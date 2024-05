Jamie Carragher : Stefan Ortega a remporté la Premier League pour Man City et le manque de Heung-Min Son hantera Arsenal | Actualités footballistiques

Jamie Carragher dit que Stefan Ortega a remporté le titre à Manchester City – et que son arrêt tardif pour refuser Heung-Min Son « hantera » les fans d’Arsenal.

City n’est qu’à une victoire du titre après que sa victoire 2-0 à Tottenham mardi lui a permis de prendre deux points d’avance sur les Gunners avec un seul match à jouer.

Cependant, un match nul contre les Spurs aurait maintenu Arsenal en tête du classement, ce qui signifie que le titre aurait été entre leurs mains avant la dernière journée.

Ce scénario a failli se réaliser lorsque, à la 86e minute au Tottenham Hotspur Stadium, Manuel Akanji s’est vu voler la possession dans sa propre moitié de terrain.

Son a couru vers le but et n’avait qu’Ortega – le numéro 2 de City qui a remplacé Ederson blessé plus tôt dans la seconde période – à battre.

Avec le but à sa merci, le tir de Son a été brillamment sauvé par Ortega, avant qu’Erling Haaland ne marque son deuxième but du match sur penalty quelques minutes plus tard pour assurer trois points vitaux.

S’exprimant sur le Podcast de Gary Neville à temps plein, Carragher a déclaré : « [Tottenham] a donné à Man City plus de problèmes que je n’en ai probablement vu quiconque depuis longtemps, en termes d’occasions qu’ils ont créées.

« Ortega, ce soir seulement, leur a valu le titre de Premier League. Évidemment, beaucoup de choses ont été dépensées au cours de la saison, mais quand vous regardez ce match, s’il ne réalise pas ces arrêts à 1-0, Arsenal remportera la ligue. C’est dire à quel point c’est proche. »

Carragher a comparé l’arrêt d’Ortega au but spectaculaire à longue portée marqué par le capitaine de City de l’époque, Vincent Kompany, qui a battu Leicester 1-0 et a placé son équipe au-dessus de Liverpool avant la dernière journée de la saison 2018/19.

« Quand je pense à moi il y a quelques années en tant que fan de Liverpool, en regardant Vincent Kompany lancer ce tir contre Leicester, c’est ce moment-là maintenant pour les fans d’Arsenal », a déclaré Carragher.

« Cette chance de Son est le moment dont les fans d’Arsenal se souviendront dans cinq ou dix ans. Même s’ils remportent le titre dans les cinq prochaines années – et ils ont une chance de le faire parce que c’est une grande équipe avec un grand manager – cette chance les hantera toujours. »

Guardiola : Je me suis dit « oh non, pas encore ! »

Pep Guardiola s’est effondré au sol alors qu’Akanji a concédé la possession et Son – qui a marqué huit buts contre City au cours de sa carrière – a couru vers le but.

Cependant, Ortega a sauvé son équipe et Guardiola était ravi de son gardien de but, qui a rejoint City gratuitement en provenance du club allemand Arminia Bielefeld il y a deux ans.

« Ortega a sauvé les actions, sinon Arsenal est champion », a concédé Guardiola. « C’est la réalité du football moderne. Les marges sont tellement étroites. »

Interrogé sur sa chute au sol alors que Son semblait prêt à marquer, Guardiola a plaisanté : « J’ai des problèmes de dos et cette position est meilleure !

« Ce que j’ai dit, c’est ‘oh mon Dieu !’ Savez-vous combien de fois Son nous a puni au cours des sept ou huit dernières années, avec Harry Kane ?

« J’ai dit ‘non, pas encore’. Mais ensuite Stefan a fait un arrêt incroyable parce qu’il a ce talent. En un contre un, il est l’un des meilleurs gardiens que j’ai jamais vu de ma vie.

« C’est la culture allemande. Levez-vous, ne descendez pas. C’est vraiment très bien.

« Mais pas seulement aujourd’hui – depuis son arrivée, jouant la FA Cup, la Carabao Cup. Même cette saison, Ederson a connu quatre revers sur blessure.

« Mais Stefan est tellement fiable. C’est un gardien incroyable. Le club et notre entraîneur des gardiens ont pris une décision incroyable de le faire venir ici. »

Neville : Ortega pourrait être le meilleur numéro 2

Neville a ajouté qu’Ortega pourrait être le meilleur gardien n°2 de la Premier League : « C’était un moment où le temps s’est arrêté. Le bon homme [Son] y a-t-il.

« Vous avez toujours besoin de votre gardien, lors d’une course au titre, pour produire une performance.

« J’ai failli dire à un moment donné, lorsqu’il est entré en jeu en seconde période, ‘est-il le meilleur numéro 2 de la ligue ?’ Je pensais que ce serait probablement irrespectueux de [Aaron] Ramsdale.

« Mais c’est un numéro 2 exceptionnel. Il est arrivé dans des circonstances difficiles. C’était un moment incroyable, celui que Son a traversé. »

City n’a plus qu’à battre West Ham à l’Etihad dimanche pour décrocher un quatrième titre consécutif et Neville a déclaré : « Bravo à City – vous avez besoin que tout le monde contribue au cours d’une saison.

« Cela fait quelques mois que c’est inquiétant. Nous parlions de ce but d’Oscar Bobb à Newcastle. C’était il y a bien longtemps. [January] mais je regardais à la maison et je me suis dit : « c’est reparti ».

