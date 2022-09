Jamie Carragher repéré en train d’arracher le téléphone d’un fan

Jamie Carragher s’est retrouvé dans les gros titres mais malheureusement pour toutes les mauvaises raisons. L’ancien footballeur anglais a été vu essayant de saisir le téléphone d’un fan lors d’un échange de mots houleux.

L’incident s’est produit lors du match entre Nottingham Forest et Tottenham Hotspur au City Ground dimanche. Carragher, qui était présent sur les lieux en tant qu’expert, a été aperçu marchant à travers les fans hostiles de Nottingham Forest.

Au départ, il appréciait l’atmosphère, mais les choses ont empiré après qu’un fan a été entendu abuser de Carragher. Le fan a été entendu appeler Carragher un “scouse b ******”. L’ancien défenseur de Liverpool, âgé de 44 ans, a été immédiatement démis de ses fonctions par les stewards.

Carragher s’était ensuite ouvert sur l’incident. Il a dit qu ‘«aucun mal n’était prévu de part et d’autre». «J’étais escorté d’une partie de The City Ground à une autre, devant des fans vocaux avec beaucoup de chahut. Pour moi, aucun mal n’était prévu de part et d’autre », a déclaré Carragher selon The Mirror.

Le rapport indique qu’un fan présent sur les lieux avait vu Carragher être absolument ennuyé par les événements au City Ground dimanche.

«Il recevait beaucoup de bâton quand il descendait les escaliers, puis il s’est arrêté et a attrapé le téléphone d’un garçon. Il semblait assez énervé par tout cela – à un moment donné, j’ai pensé qu’il allait bien démarrer », a déclaré un témoin oculaire.

Auparavant, Carragher aurait été vu cracher sur une adolescente après un match en 2018. Il a également été suspendu par Sky Sports. Il avait ensuite présenté des excuses et n’avait pas repris son rôle avec le diffuseur pendant cinq mois.

Pendant ce temps, le match entre Nottingham Forest et Tottenham Hotspur ne s’est pas avéré fructueux pour les supporters locaux. Il n’a fallu que cinq minutes aux visiteurs pour ouvrir le score lorsque l’attaquant Harry Kane a trouvé le fond du filet. Kane a marqué en fin de match pour assurer les trois points pour son équipe. Tottenham Hotspur, avec 11 points en cinq matches, occupe actuellement la troisième place du tableau des points de la Premier League.

