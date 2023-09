Jamie Carragher remet en question les niveaux d’intensité d’Arsenal – « Vous avez encore 10 mois de ça ! »

Arsenal a été « trop intense » et ses supporters auront déjà « l’impression qu’ils ne peuvent pas gagner le championnat » après avoir échoué à remporter deux matchs à domicile, explique Jamie Carragher.

Les Gunners ont terminé deuxièmes de la Premier League la saison dernière, commençant fort avant de s’effacer lors de la course pour mettre fin aux espoirs d’un premier titre en 19 ans.

L’équipe de Mikel Arteta a commencé la nouvelle campagne en beauté en battant Manchester City, vainqueur du triple, lors du Community Shield.

Mais le match nul 2-2 de dimanche contre Tottenham dans le derby du nord de Londres était la deuxième fois cette saison qu’ils perdaient des points à domicile.

Carragher a remis en question le niveau d’intensité d’Arsenal (Crédit image : Ash Donelon/Manchester United via Getty Images)

L’ancien défenseur de Liverpool et de l’Angleterre, Carragher, a été frappé par l’intensité affichée par les Gunners et s’est demandé si c’était trop sur le podcast Stick to Football.

« J’ai remarqué dans le Community Shield. Quelque chose m’est resté – j’ai dit que j’avais l’impression de regarder Arsenal pendant la course, et ce n’est que le début de la saison », a déclaré Carragher.

« Ce truc avec les célébrations, ou on a l’impression que chaque match se termine. J’y suis allé avec Liverpool.

« Les fans d’Arsenal auront l’impression qu’ils ne peuvent pas gagner le championnat maintenant parce qu’ils ont perdu des points lors de deux matchs à domicile.

Arsenal a été tenu en échec 2-2 par Tottenham le week-end dernier. (Crédit image : Getty Images)

« C’est ce que [Manchester] La ville vous le fait. Nous avons probablement face à l’une des meilleures équipes que la Premier League ait jamais vues, peut-être la meilleure si elle la gagne à nouveau.

« Je me souviens que lors du Community Shield, j’avais vu Arteta sur la ligne de touche après environ 20 minutes, il était comme un fou envers l’arbitre parce qu’il n’avait pas réservé de joueur de City.

« C’est encore un demi-match amical. Je sais qu’il y a une grande rivalité, mais j’ai presque pensé que c’était trop intense pour l’étape. Il vous reste encore 10 mois !

« Avec Arsenal, parce que la saison dernière était dans une si bonne position – et ils ne seront plus dans cette position en termes de victoire d’environ 50 points sur les 57 premiers ou quelque chose de fou – je pense que c’est ça qui manque. la saison dernière, et ils sont aussi intenses maintenant.

Les Gunners ont battu Brentford 1-0 mercredi pour atteindre le quatrième tour de la Coupe de la Ligue et se rendront à Bournemouth samedi prochain en Premier League.

S’ensuit une énorme semaine au cours de laquelle l’équipe d’Arteta se rendra à Lens en Ligue des champions avant d’accueillir Manchester City aux Emirats le dimanche 8 octobre.

Jamie Carragher s’exprimait sur le podcast Stick to Football, présenté par Pari du ciel.

