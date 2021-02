Jamie Carragher pense que Jurgen Klopp a fait des oublis tactiques à Liverpool

La légende de Liverpool, Jamie Carragher, estime que Jurgen Klopp devrait apporter des changements tactiques à la façon dont il met en place son équipe et « amener un joueur offensif supplémentaire ».

Les Reds sont actuellement sixième de la Premier League et à cinq points du top quatre après avoir perdu 2-0 contre Everton samedi, la première fois que les Toffees battent Liverpool à Anfield en championnat depuis 22 ans.

Alors que l’équipe de Klopp se bat pour se classer parmi les quatre premiers, Carragher a expliqué qu ‘ »une modification du système » pourrait « les aider à aller de l’avant ».

S’exprimant sur Sky Sports Monday Night Football, Carragher a déclaré: « Avec Jurgen Klopp, nous parlerons peut-être de faire quelque chose de différent.

« Je pense qu’il pourrait y avoir un ajustement du système. Peut-être 4-2-3-1, amener un joueur offensif supplémentaire, parce que Liverpool a du mal à créer et à marquer des buts.

« Défensivement maintenant, je pense, est-il possible de mettre Liverpool 10 mètres plus loin. Liverpool n’a jamais joué aussi haut quand Jurgen Klopp est arrivé, quand ils avaient Kolo Toure, ils avaient Sakho, Skrtel, Lovren. Ils ont toujours pressé.

« C’est peut-être un cas de cela à cause de cette ligne haute pour le moment, Kabak a du mal au début de sa carrière à Liverpool.

« Ben Davies peut entrer, Nat Phillips va jouer, ils ont besoin d’un peu plus d’aide et d’un peu plus de protection. Je pense que cela pourrait les aider à aller de l’avant. »