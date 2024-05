Jamie Carragher nomme le meilleur entraîneur de Premier League après Jurgen Klopp et Pep Guardiola

Jamie Carragher a été nommé meilleur manager de Premier League derrière Jurgen Klopp et Pep Guardiola. ( Sports aériens)

Jamie Carragher a salué Unai Emery pour avoir guidé Aston Villa sur le point de se qualifier pour la Ligue des Champions et estime qu’il est le troisième meilleur manager de la Premier League.

Jamie Carragher a nommé le patron d’Aston Villa, Unai Emery, meilleur manager de la Premier League, sans nommer Jurgen Klopp ou Pep Guardiola.

L’ancien patron d’Arsenal, Emery, a rejoint Villa en provenance de Villarreal en octobre 2022, le club languissant juste à l’extérieur de la zone de relégation. L’Espagnol a réussi à obtenir un rebond instantané de son équipe qui a remarquablement terminé septième et obtenu une place européenne.









Cela a donné à Villa une plate-forme sur laquelle s’appuyer pour ce terme, et l’Espagnol fait prospérer les Villans. En plus d’atteindre la demi-finale de la Ligue Europa Conférence, Villa est en bonne voie pour la Ligue des Champions la saison prochaine – une place au sommet du classement européen pour la première fois en 41 ans.

Durant son séjour à Villa Park, Emery a remporté 57 % de ses matches de Premier League. C’est leur meilleur dans l’histoire de la compétition, suivi par John Gregory (41) et Martin O’Neill (40). Son score par match est stupéfiant de 1,9, une marge considérable de plus que Gregory et O’Neill.

NE PAS abandonner les replays ! Rejoignez notre pétition pour maintenir vivante la magie de la FA Cup !

Incontestablement, Emery a fait un travail remarquable dans les West Midlands et Carragher le classe au troisième rang des meilleurs entraîneurs de Premier League, avec seulement Klopp et Guardiola devant eux.

« Nous parlons de Jurgen Klopp et Pep Guardiola comme étant deux des meilleurs entraîneurs du monde », a-t-il déclaré. [Emery] est le deuxième meilleur de la Premier League », a déclaré Carragher à Sky Sports.

« Il l’est, à cause de ce qu’il a accompli. Vous regardez le travail, quoi [Mikel] Le travail d’Arteta est fantastique, mais c’est un gars qui a gagné des Ligues Europa, il a fait le tour du quartier, il a remporté des trophées dans toute l’Europe.

« Et il est venu ici et il le fait ici. »

Gary Neville a ajouté : « Il a été moqué et ridiculisé après Arsenal. C’est l’un des meilleurs entraîneurs du monde. »

Unai Emery a fait un excellent travail à Aston Villa



Qui est le meilleur manager de la Premier League ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous !

Interrogé sur la perspective que Villa termine parmi les quatre premiers, Carragher a déclaré : « C’est une réussite énorme, car quand on pense au nombre d’équipes qui se sont retrouvées dans cette position.





« Je veux dire que Newcastle l’a fait l’année dernière et David Moyes l’a fait il y a quelques années à Everton, mais il n’y en a pas beaucoup qui le font. Ils ont tous l’intention de le faire, beaucoup de clubs en parlent. West Ham a déménagé au Le London Stadium va se qualifier pour la Ligue des Champions.

« Aston Villa, il y a quelques années, sous la direction de Martin O’Neill et Randy Lerner, voulait participer à la Ligue des champions. Je pense que la plupart des gens le regardent et pensent que c’est si difficile à faire, et c’est à cause des équipes que vous affrontez. contre Newcastle en sont un exemple la saison dernière.





« Ce n’est pas parce que vous y participez une fois que vous y participerez à nouveau. Je pense que cet exploit à lui seul, en tant qu’accomplissement autonome, est absolument énorme pour Aston Villa. »

Rejoignez notre nouvelle communauté WhatsApp et recevez votre dose quotidienne de contenu Mirror Football. Nous offrons également aux membres de notre communauté des offres spéciales, des promotions et des publicités de notre part et de celles de nos partenaires. Si vous n’aimez pas notre communauté, vous pouvez la consulter à tout moment. Si vous êtes curieux, vous pouvez lire notre Avis de confidentialité.