Jamie Carragher a averti que les propriétaires de Liverpool, Fenway Sports Group, n’avaient « aucun avenir » au club à la suite de la controverse sur la Super League européenne.

Liverpool s’est engagé à être l’un des clubs fondateurs de la nouvelle ligue proposée lorsque l’échappée a été annoncée dimanche.

Cependant, après que l’équipe première de Liverpool a rejoint Jurgen Klopp pour exprimer son opposition à la proposition, les champions de Premier League ont rejoint Manchester United, Arsenal et Tottenham pour suivre Chelsea et Manchester City pour se retirer de la ligue proposée.

Juste avant le retrait de Liverpool, Carragher a lancé une attaque fulgurante contre la hiérarchie et la propriété du club.

« Je pense en fait que la situation avec les propriétaires de Liverpool est que je ne vois pas comment ils peuvent continuer », a déclaré Carragher. Sky Sports.

«Ils ne peuvent pas simplement quitter le club, évidemment, l’entreprise vaut beaucoup d’argent.

« Mais je ne vois pas d’avenir pour la propriété de FSG à Liverpool sur le dos de cela. »

Les fans de Liverpool ont réagi avec colère à l’implication initiale de leur club dans la Super League européenne, avec des bannières à l’extérieur d’Anfield indiquant: « Les fans du LFC contre la Super League européenne » et « Honte à vous – RIP LFC – 1892-2021 ».

« Cela ne sera jamais oublié », a déclaré Carragher.

« Je pense que la meilleure chose pour eux serait de trouver un nouvel acheteur. Je pense qu’il sera très difficile pour eux d’avoir une quelconque relation avec les supporters de Liverpool et le club à l’avenir. »

Neville: Woodward savait que son temps dans le football était terminé

















Gary Neville dit que le départ d'Ed Woodward était inévitable après sa démission en tant que vice-président exécutif du club au milieu de l'effondrement apparent des plans de la Super League



L’ancien défenseur de Manchester United, Gary Neville, a déclaré qu’Ed Woodward « savait que son temps dans le football était terminé » après avoir démissionné de son poste de vice-président exécutif du club au milieu de l’effondrement des plans pour une Super League.

Neville, s’exprimant sur Sky Sports, a également fait écho aux sentiments de Carragher sur les propriétaires de Liverpool, insistant sur le fait que les Glazers auront du mal à revenir de l’échec de la Super League européenne.

« Nous ne savons évidemment pas pourquoi le moment est venu », a déclaré Neville à propos du départ de Woodward.

« Les sangsues auraient pu le jeter sous un bus, il n’y a aucun doute là-dessus. Ou cela aurait pu être que la chose sensible est arrivée qu’Ed Woodward savait qu’il allait faire très chaud dans la cuisine pour lui dans les prochains mois et il avait besoin de sortir de là.

« Le fait est que, pas seulement Ed Woodward, chaque dirigeant qui va et siège à la table de la Premier League, chaque dirigeant qui fait partie de ces commissions de l’UEFA ou de la FIFA, ils doivent être expulsés de ce club car il n’y a aucun moyen. ils peuvent revenir et être dignes de confiance.

Neville: « Les Glazers n'ont pas leur place à Manchester »

















Gary Neville a critiqué les propriétaires des six clubs anglais impliqués dans la Super League et estime que les joueurs, les managers et le personnel doivent tous y résister.



Mais alors que le départ de Woodward entraînera un changement majeur dans la hiérarchie du club, Neville pense que plus est nécessaire au sommet de Manchester United et dans le football après la débâcle de la Super League.

« Ed Woodward savait que son temps dans le football était terminé, probablement ce matin, et il l’a probablement fait pour probablement se tenir à l’écart des critiques qui lui seraient venues au cours des prochains mois », a poursuivi Neville.

« Cependant, Ed Woodward est le tronc de l’arbre. Nous devons maintenant aller chercher les racines parce que j’ai dit hier soir sur Monday Night Football, je me suis senti complice. Ils ont déclaré leur main. »

« Alors qu’ils étaient paisiblement assis au club, sans faire de déclaration, ne montrant jamais leur main et ne faisant jamais de conférence de presse. Oui, ils retiraient de l’argent du club, oui, ils ont été mis à profit contre le club. Nous ne pouvions rien faire. à ce sujet une fois que le club est devenu un PLC, mais j’ai dit hier soir qu’ils avaient attaqué tous les fans de football de ce pays avec ce qu’ils avaient fait.

« Jamie Carragher vient de parler du fait que FSG n’a pas sa place à Liverpool, les Glazers n’ont plus leur place à Manchester. »

«Nous devons travailler dur ensemble pour faire en sorte que les règles de propriété dans ce pays soient modifiées, que nous ayons un système dans lequel cela ne peut pas se produire. Que ce soit une intervention du gouvernement ou un régulateur indépendant. Que ce soit une règle de club appartenant aux fans, quelle qu’elle soit c’est-à-dire que nous devons nous assurer qu’il s’agit du catalyseur du changement.

« Les gens ont parlé. Nous étions au bord de l’anarchie si cela continuait. Les fans de Chelsea qui se sont présentés mardi, les fans de Leeds et de Liverpool lundi, la présence sur les réseaux sociaux et ces six groupes de propriétaires dans ce pays et le d’autres en Europe ont mal interprété cette situation.

« Nous sommes au milieu d’une pandémie. Nous sommes enfermés depuis des mois. Nous ne sommes pas dans un endroit décent ici et ils ont essayé de s’enfuir avec les joyaux de la couronne pendant que nous sommes tous à terre.

« Ils ont essentiellement fait monter tout le monde et j’ai hâte pour la saison prochaine. J’ai hâte que les supporters reviennent dans les stades car il doit y avoir un effort stratégique concerté organisé, mobilisé pour changer le football dans ce domaine. pays maintenant.

«Je fais partie d’un petit groupe depuis 12 mois qui travaille à des changements dans les coulisses autour de régulateurs indépendants pour s’assurer qu’il y a un jeu plus juste.

« Toujours une brillante Premier League, les joueurs sont toujours payés beaucoup d’argent, donc nous avons les meilleurs joueurs du monde et les meilleurs managers du monde. Il n’y aura pas de frais pour cela, mais il y a un élément d’équité dans ce qui nous le faisons et James Milner hier soir, bravo à vous.

« Bravo à Jurgen Klopp pour avoir pris la parole car cela prend du courage. Bravo à Luke Shaw, à Marcus Rashford et Harry Maguire. Bravo à Patrick Bamford et bravo aux joueurs de Leeds pour avoir porté ces t-shirts. Bravo à tous les fans à travers le pays.

« Trop c’est trop. »

Souness: Ce n'est que le début

















Graeme Souness espère que le retrait de Chelsea et de Manchester City de la Super League proposée est le début de la fin



Pendant ce temps, Graeme Souness insiste sur le fait que le départ de Woodward de Manchester United n’est que le début des retombées, et l’ancien milieu de terrain de Liverpool s’attend à ce que davantage de personnes perdent leur emploi dans les jours et les semaines à venir.

« Ce n’est que le début », a-t-il dit Sky Sports. «Les supporters ne pardonneront pas aux personnes qui ont décidé de se lancer dans cette idée.

« Ils ne leur pardonneront pas parce qu’ils viennent, parlent d’un bon match, nous disent à quel point ils aiment leurs clubs de football, à quel point ils sont derrière et sur le long terme, et ils se sont avérés être des gens qui aimeraient ils vendraient leur âme en gros.

« Ils allaient vendre les âmes de nos principales institutions de football. Ils vont au-delà des clubs de football et ils comptent tellement pour tant de gens. Ils vendaient des institutions, vendaient leurs âmes pour de l’argent rapide et nos supporters ne leur pardonneront pas. Je ne sais pas comment ces clubs parviendront à se remettre.

« Ce n’est que la pointe de l’iceberg. Je pense que vous verrez beaucoup plus de gens qui devront démissionner de leur poste une fois que la vérité sera révélée qui était impliqué et qui le dirigeait. »

Doit-il y avoir des répercussions?

Lorsqu’on lui a demandé s’il devait y avoir des répercussions pour les clubs impliqués. Souness a ajouté: « Non, qui punissez-vous? Si vous punissez le club, vous punissez vraiment les supporters. Les joueurs n’ont rien fait de mal et les supporters n’ont rien fait de mal.

« Les gens au sommet seront punis par les supporters eux-mêmes. Ils ne peuvent plus aller aux matchs ou s’ils le font, bonne chance. »

« Certainement, avec Liverpool, et je peux parler avec une certaine autorité là-bas, je pense qu’il est impossible pour ces gars-là de revenir à Anfield.

« Vont-ils diriger le club de l’autre côté de l’Atlantique? Peut-être qu’ils s’y accrocheront, mais ce ne sont que des gardiens. Ce ne sont que des propriétaires temporaires, juste un petit coup dans la riche histoire des clubs de football. Il y aura des propriétaires après ceux qui pourraient être meilleurs ou il pourrait y avoir des propriétaires après eux qui pourraient être pires.

« Mais c’est une période monumentale dans notre jeu, si vous demandez à quelqu’un dans la rue, ils parleront de l’argent gâchant notre jeu, et cela le portait à un autre niveau complètement. Le secret et la tromperie montrés par ces gens vont au-delà de pâles et Je pense que ce sera très difficile pour eux de recommencer. Je pense que nous verrons des agneaux sacrificiels dans tous ces clubs, là où les gens perdront leur position.