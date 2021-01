Jamie Carragher a rendu son verdict sur le débat perpétuel du football sur qui est le meilleur joueur parmi Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

La superstar argentine Messi, 33 ans, a décroché six Ballons d’Or et pillé d’innombrables buts et passes décisives au cours de sa brillante carrière à Barcelone.

Pendant ce temps, la légende portugaise Ronaldo, 35 ans, a cinq Ballons d’Or à son actif et devance de peu Messi dans le classement des buts grâce à ses séjours prolifiques avec Manchester United, le Real Madrid et la Juventus.

Carragher ne fait aucun doute que Messi est le meilleur joueur de la paire, mais l’expert reste en conflit sur le sujet âprement disputé et insiste sur le fait qu’il a « plus de respect » pour Ronaldo.

« Messi, je n’ai jamais changé ça. Je pense que je suis avec la majorité là-dessus », a déclaré Carragher au Podcast sur le football pur lorsqu’il est pressé de savoir qui est le meilleur hors de Messi et Ronaldo.

« Je pense que j’ai peut-être plus de respect pour Ronaldo et la raison pour laquelle je dis cela est parce qu’il a un talent incroyable mais sa mentalité, sa concentration, son rythme de travail ont fait de lui ce qu’il est, ou l’ont amené là où il est, lui à un autre niveau.

«Chaque fois que vous pensez qu’il a terminé ou que Messi a fait quelque chose d’extraordinaire, il revient avec quelque chose encore et encore et encore.

« Et ça a dû être difficile pour lui par moments. Même quand il était à la fin des étapes à United, les premiers jours à Madrid où quoi qu’il fasse, les gens disaient Messi, Messi, Messi. Je pense que maintenant c’est un peu plus égal .