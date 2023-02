Jamie Carragher explique pourquoi il s’inquiète de la formidable forme de Manchester United

Manchester United n’aurait pas pu rêver d’un meilleur début d’année. Les Red Devils n’ont jusqu’à présent concédé qu’une seule défaite en 2023. Les hommes d’Erik ten Hag connaissent actuellement une sensationnelle série de 16 matches sans défaite à Old Trafford. Le retour remarquable de Manchester United cette saison les a aidés à se hisser dans le top trois du classement de la Premier League. L’ascendant de Manchester United semble maintenant être devenu un sujet de grande préoccupation pour la légende de Liverpool, Jamie Carragher. L’ancien défenseur anglais a déclaré que Manchester United, sous la tutelle du Néerlandais, faisait preuve d’un esprit qui manquait ces derniers temps.

“Mais maintenant, j’ai l’impression qu’ils ont un manager qui sait ce qu’il fait. De plus, on a l’impression qu’il y a un esprit à United que nous n’avons pas vu depuis un moment. On a l’impression que ça revient. Je pense qu’il se passe quelque chose à Manchester United que je n’ai pas vu avec ces autres managers. Donc c’est une inquiétude, oui », a déclaré Jamie Carragher sur The Overlap de Sky Bet.

Carragher parlait bien sûr non seulement en tant qu’expert, mais aussi en tant que partisan de Liverpool depuis toujours.

Manchester United avait réclamé sa dernière pièce d’argenterie en mai 2017 en soulevant le trophée de la Ligue Europa. Erik Ten Hag, dans sa première saison en charge, a maintenant une chance de mettre fin à la lamentable sécheresse de trophées de six ans de Manchester United. Manchester United est très vivant dans la chasse aux quatre trophées cette saison. En Premier League, Manchester United occupe désormais la troisième place. L’équipe basée à Old Trafford, après avoir remporté 13 victoires en 22 matches, a 43 points à son actif. Lors de leur prochaine mission, Manchester United affrontera Leeds United dimanche.

Jamie Carragher estime cependant que Manchester United ne pourra pas remporter son 14e titre de Premier League cette saison. Le joueur de 45 ans a soutenu Arsenal pour être couronné champion de Premier League cette fois.

Les meilleurs joueurs d’Arsenal n’ont jusqu’à présent subi que deux défaites en Premier League cette saison. La dernière défaite d’Arsenal s’est produite lors de leur dernière sortie contre Everton. Les Gunners ont cinq points d’avance sur Manchester City, champion en titre.

“Je les ai pronostiqués pour le titre car je ne suis pas sûr que Man City puisse retrouver son meilleur niveau. Plus Man City est long comme ça, plus Arsenal a de répit. Ce tampon dont dispose actuellement Arsenal est assez important. Je pense qu’ils tiendront le coup », a expliqué Jamie Carragher.

Manchester City, deuxième du classement de la Premier League, accueillera Aston Villa dimanche.

