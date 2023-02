Jamie Carragher explique pourquoi Erling Haaland affaiblit Manchester City

Erling Haaland a été dans une forme sensationnelle pour Manchester City en Premier League. L’attaquant norvégien a marqué 31 buts depuis qu’il a rejoint Manchester City l’été dernier. Cependant, l’ancienne star de Liverpool Jamie Carragher pense que Haaland a peut-être rejoint le mauvais club de Manchester City. Tout en parlant sur Sky Sports, Carragher a estimé que le style de jeu de Manchester City ne correspondait pas aux forces de Haaland.

«Je pense que nous n’avons vu que 60% d’Erling Haaland. Vous pensez au but qu’il a obtenu contre West Ham quand il y avait de l’espace derrière et qu’il se met derrière. Je sais que ce n’est pas toujours le cas à cause de la façon dont City joue. Il vient d’une ligue de contre-attaque [the Bundesliga] où c’est bout à bout. Vous avez vu son rythme fulgurant là-bas – nous ne le voyons pas ici », a déclaré Carragher sur Sky Sports.

Jamie Carragher a suggéré que Manchester City était une équipe plus faible avec Haaland dans l’équipe depuis le début de cette saison. Carragher a déclaré: «Nous ne voyons pas tout de Haaland. Manchester City est une équipe différente – et moindre – avec Haaland dans l’équipe. Ce n’est pas sa faute. City ne jouera pas au football de bout en bout car ce n’est pas la voie de Pep Guardiola. Ses joueurs n’ont ni l’énergie ni le pouvoir de jouer de cette façon. Ils construisent lentement et repoussent l’opposition dans leur boîte et jouent à partir de là.

Les commentaires de Jamie Carragher font suite à la défaite 1-0 de City à Tottenham dimanche. Dans ce match, Erling Haaland a fait une figure frustrée en attaque. Le joueur de 22 ans n’a enregistré aucune touche dans la surface des Spurs ni aucun tir au but. Ce résultat a laissé les champions en titre à la deuxième place du classement, à cinq points de l’Arsenal de Mikel Arteta.

Il reste à voir comment Erling Haaland s’en sortira lors du prochain match contre Aston Villa le 12 février. Malgré sa forme récente, l’attaquant reste l’un des buteurs les plus prolifiques de la Premier League. Haaland sera crucial pour les chances de Manchester City de défendre sa couronne de Premier League.

Haaland est venu à Manchester City après avoir signé un contrat de cinq ans qui le maintient au stade Etihad jusqu’à l’été 2027.

