Jamie Carragher exhorte CBS à renouveler son contrat

L’icône de Liverpool, Jamie Carragher, est prête à discuter du renouvellement de son contrat pour rester dans la couverture de la Ligue des champions par CBS. L’équipe de couverture à succès terminait sa première journée de matchs mercredi lorsque les discussions ont dégénéré en contrats. Jamie Carragher a révélé qu’il lui restait un an sur son contrat actuel avec CBS en tant qu’expert. Cependant, il est prêt à entamer ces discussions pour revenir dans la série après cette année.

Carragher, Kate Abdo et Thierry Henry discutaient de l’absence de Micah Richards, qui a raté la couverture de la Ligue des champions mercredi. Finalement, cela a dégénéré en négociations contractuelles. De manière comique, Carragher, Abdo et Henry ont déclaré qu’ils pourraient peut-être partager le butin de l’abandon de Richards et opter pour un panel de trois personnes. Bien sûr, Richards est un pilier parmi les acteurs de la CBS Champions League, tout comme chacun des trois autres ajoute quelque chose.

Quoi qu’il en soit, CBS doit agir pour renouveler le contrat de Carragher et maintenir cette équipe phénoménale unie. Il plaisantait peut-être, mais Carragher est un produit phare en matière d’experts. En plus de travailler avec CBS, Carragher participe à la couverture de la Premier League avec Sky Sports en tant qu’expert et co-commentateur. Il a rejoint l’équipe de CBS en 2020 en tant que l’un de leurs membres d’origine lorsque CBS a repris les droits de diffusion américains de la Ligue des champions.

Jamie Carragher n’est pas le seul à rechercher un nouveau contrat avec CBS

À la droite de Carragher, sur le bureau de CBS, se trouve Thierry Henry. L’entraîneur-chef français des moins de 21 ans est dans une position similaire à Carragher. Entré en UEFA Champions League 2023/24, Henry attend toujours un nouveau contrat avec CBS. S’adressant aux médias avant le début de la couverture de l’UEFA Champions League cette saison, Pete Radovich, directeur créatif principal et vice-président de la production chez CBS Sports et cerveau derrière l’opération, a déclaré qu’il s’agissait toujours d’un travail en cours.

« Thierry et moi nous entendons très bien », a déclaré Radovich. « Il sait ce que je ressens pour lui, et il sait ce que nous ressentons pour lui, donc je ne suis pas sûr de savoir quel est l’accord pour le moment. Je sais juste que tout le monde est content. Quand vous commencez à parler d’offres et tout ça, c’est là que vous êtes nerveux. En ce moment, je touche du bois, c’est une famille heureuse et personne n’est nerveux.

Radovich a ajouté qu’ils régleraient le contrat de Henry avec CBS le moment venu. Par conséquent, le contrat de Carragher se trouve probablement dans une position similaire en termes de discussions. Néanmoins, les Américains qui regardent la Ligue des champions espèrent que CBS pourra trouver ces contrats. Près d’un million de personnes ont suivi chaque journée de la Ligue des Champions la saison dernière. En outre, Paramount+ a enregistré une croissance exponentielle du nombre de foyers, de minutes diffusées et d’audience moyenne par minute au cours de la saison 2022/23. Le travail en studio de Carragher et de sa compagnie joue un rôle clé dans la constitution de ce public.

PHOTO : IMAGO / Sportimage