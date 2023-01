Jamie Carragher: Everton est toujours le club le moins bien géré du pays | Nouvelles du football

Jamie Carragher pense toujours qu’Everton est le club le moins bien géré du pays et a déclaré que la hiérarchie avait “diabolisé toute la base de fans” ces dernières semaines.

Everton a limogé le manager Frank Lampard après moins d’un an à la tête lundi.

Le limogeage de Lampard fait suite au propriétaire d’Everton, Farhad Moshiri, qui a assisté à son premier match depuis octobre 2021 alors que les Toffees ont succombé à la défaite à West Ham – leur troisième défaite consécutive en championnat.

“Personne ne connaît mieux un club de football que ses propres supporters”, a déclaré Carragher. Football du lundi soir.

“Il n’y avait pas de bannières contre Frank Lampard, ils étaient contre Farhad Moshiri et le conseil d’administration. J’ai dit qu’Everton était le club le plus mal géré du pays. Ce n’était pas une remarque désinvolte en tant qu’ancien joueur de Liverpool, je dis en tant qu’ancien fan d’Everton. Quand j’ai fait ce commentaire, Everton m’a contacté et je l’ai admiré, étant sur le pied pour défendre votre club. Mais je ne pensais pas que j’avais tort alors et je ne suis pas mal maintenant.

“Moshiri ne sait pas ce qu’il fait, mais il a beaucoup d’argent.

“Les mêmes types de joueurs sont recrutés, les managers changent de gauche, de droite et de centre. Pourquoi chaque manager d’Everton échoue-t-il? Lampard, les managers vainqueurs de la Ligue des champions comme Benitez et Ancelotti, Silva, Koeman ont fait le tour du monde. Alors quand un club fait faillite, il faut regarder en haut, c’est la pagaille.

“Le gros problème, c’est aussi le clivage entre Moshiri, Bill Kenwright et Denise Barrett-Baxendale – tout le monde dans la ville le sait. Quel est le rôle de Kenwright et Barrett-Baxendale au club de football ? Ce n’est pas financier. Le propriétaire n’écoute pas Il fait son propre truc. S’ils sont là pour leur expertise, ils ne sont pas écoutés. Alors, à quoi bon qu’ils soient là ? »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



GRATUIT À REGARDER : Faits saillants de la victoire de West Ham contre Everton en Premier League.



Le conseil d’administration d’Everton s’est vu dire de ne pas assister à Goodison Park pour son dernier match à domicile contre Southampton en raison d’une “menace réelle et crédible pour sa sécurité”, selon un communiqué publié par le club.

Des groupes de supporters ont organisé des protestations contre le tableau lors du match, qui s’est soldé par une autre défaite.

“Je pense que quelqu’un du conseil d’administration d’Everton aurait dû être présent à ce match – la déclaration du club était hors de propos”, a déclaré Carragher.

“C’était comme s’ils avaient diabolisé toute la fanbase. Je ne dis pas que les menaces étaient des mensonges – qui sait ? Rien n’a été signalé à la police. Mais ils ont jeté toute la fanbase sous le bus et vous ne faites pas ça, surtout dans Liverpool, où vous soutenez les vôtres, que ce soit la famille ou le club de football. Ces supporters les ont soutenus la saison dernière.

“Les supporters protestent et veulent que le conseil d’administration sorte du club – au dos de cette déclaration, je ne vois pas comment ils peuvent retourner à Goodison Park. Lampard est peut-être parti mais les bannières ne vont nulle part tant que ces gens ne sont pas partis. le club. Tant qu’il n’y aura pas de changement sérieux là-bas, ils ne feront pas revenir les supporters.”

Les six prochains matches d’Everton

4 février – Arsenal (H), coup d’envoi 12h30

13 février – Liverpool (A), en direct sur Sky Sports, coup d’envoi 20h

18 février – Leeds (H), coup d’envoi 15h

25 février – Aston Villa (H), coup d’envoi 15h

4 mars – Forêt de Nottingham (A), heure du coup d’envoi à confirmer

11 mars – Brentford (H), heure du coup d’envoi à confirmer