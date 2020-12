Bobby Zamora a nommé Jamie Carragher son « défenseur le plus facile à affronter » dans une critique cinglante de la légende de Liverpool.

Zamora, 39 ans, a raccroché ses bottes en 2016 après des épisodes de Premier League avec West Ham, Fulham et Queens Park Rangers.

Réputé pour sa capacité d’homme cible, l’attaquant a affronté Liverpool 17 fois au cours de sa carrière, récoltant deux buts et deux passes décisives.

Zamora prétend qu’il était « plus fort et plus rapide » que Carragher et qu’il aimait toujours jouer contre les Reds.

En revanche, l’Anglais a lutté contre le grand Chelsea Ricardo Carvalho, désignant le Portugais comme l’adversaire le plus coriace contre lequel il s’est heurté dans l’élite.

« En ce qui concerne les joueurs de renom contre lesquels je n’aimais pas jouer, et je l’ai déjà dit, c’est Carvalho à Chelsea », a déclaré Zamora au Off The Hook avec Jimmy Bullard Podcast .

« Il n’était pas énorme, il n’était pas grand, il n’était pas rapide, il n’était pas fort. Mais il savait très bien lire le jeu et il a très bien triché.

« Il tire ta chemise au bon moment. Il t’attache la cheville. Disons, par exemple, que l’arrière latéral est entré en changeant de jeu dans le dos. Vous traversez le terrain pour apparaître et il interviendrait simplement devant vous et vous barge.