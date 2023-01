Jamie Carragher – et maintenant pour Liverpool et Jurgen Klopp après la fermeture de la fenêtre de transfert sans signatures au milieu de terrain | Nouvelles du football

Il est facile de comprendre pourquoi les supporters de Liverpool sont mécontents du manque de dépenses de leur club en janvier, cependant, ils devraient faire confiance à Fenway Sports Group (FSG), qui a été un modèle sur le marché des transferts ces derniers temps, déclare Jamie Carragher.

Liverpool a connu des difficultés toute la saison, languissant actuellement à la neuvième place de la Premier League et risquant sérieusement de ne pas se qualifier pour la Ligue des champions de la saison prochaine.

Malgré une longue liste de blessés et 10 points de retard sur la quatrième place, les Reds n’ont fait venir que l’attaquant néerlandais Cody Gakpo du PSV Eindhoven pour un montant compris entre 35 et 45 millions de livres sterling lors de la fenêtre de transfert de janvier.

Cependant, si Carragher compatit aux frustrations des supporters de Liverpool face à l’inertie du club en janvier, il tient également à souligner que les FSG sont des propriétaires qui aiment attendre qu’une cible particulière devienne disponible, dans un modèle qui fait l’envie de l’Europe. .

Cody Gakpo était la seule signature de Liverpool en janvier





“Sur le plan médical, ils ont connu une très mauvaise saison en termes de blessures”, a déclaré Carragher.

« Parfois, cela peut être dû à la malchance, parfois cela peut être dû à la façon dont les blessures sont soignées, qui est impliqué. Ils n’ont pas remplacé un médecin (Jim Moxon) qui est parti cet été, que ce soit un problème ou non. , Je ne suis pas sûr, mais ils ont eu vraiment pas de chance et ils doivent trier ce service médical d’une manière ou d’une autre.

“En termes de transferts, je peux comprendre les frustrations des fans de Liverpool quand ils voient d’autres clubs dépenser à gauche, à droite et au centre, et parce que Liverpool n’amène personne, on dirait presque qu’ils ont abandonné ce combat pour le top quatre .

“Mais ce que je ne voudrais jamais que mon club soit, c’est ce qu’il était quand j’étais joueur, c’est un peu un scattergun, paniquer à différents moments, alors que Liverpool au cours des quatre ou cinq dernières années a été un modèle que d’autres clubs à travers l’Europe ont voulu suivre.

“Et ce qu’ils ne font pas, c’est paniquer sur le marché des transferts, et je pense que Jurgen Klopp l’a montré auparavant quand il a eu des achats vraiment réussis qu’il a fait venir, comme Virgil van Dijk, qu’il a attendu avant de faire venir.

“Si Liverpool ne fait pas venir de joueurs maintenant parce qu’ils n’ont pas l’argent, ou si le joueur n’est pas là que Klopp veut, c’est un argument complètement différent que nous ne connaissons pas, nous ne sommes pas au courant de cette information.”

Carragher, cependant, dit qu’il est injuste de critiquer le FSG pour ne pas s’être renforcé au milieu de terrain lorsqu’il a tenté de faire venir Aurélien Tchouameni de Monaco et qu’il aurait remplacé Jude Bellingham si le Borussia Dortmund avait montré un quelconque intérêt à vendre l’international anglais l’été dernier.

En conséquence, l’ancien défenseur de Liverpool pense que les Américains compenseront leur récent manque de dépenses en éclaboussant l’argent cet été, les Reds faisant encore pression pour signer Bellingham.

“Je suis convaincu que Liverpool aura un gros été, je suis sûr que beaucoup de fans veulent qu’ils aient un gros mois de janvier, mais je ne voudrais pas que Liverpool revienne à ce qu’il faisait quand je jouais où vous achèteriez joueurs et en espérant que cela fonctionnerait”, a-t-il ajouté.

Liverpool a tenté de faire venir Aurélien Tchouameni de Monaco l’été dernier, seulement pour que le milieu de terrain français rejoigne le Real Madrid





“Le plus souvent, les signatures de Liverpool ont fonctionné parce que Klopp obtient l’homme qu’il veut et ils attendent le temps pour lui et ne paniquent pas.

“Cela ne veut pas dire que j’ai raison, ou que le club a raison, en termes de Klopp, mais je pense que c’est arrivé l’été dernier et ils étaient bien conscients de ce qu’ils devaient faire au milieu de terrain et ils ont essayé de signer Tchouameni et il est parti au Réal Madrid.

“Je pense que Liverpool était au stade l’été dernier, ils ont presque remporté quatre trophées et ils étaient en finale de la Ligue des champions, donc ils pensaient probablement que pour que nous fassions venir un joueur, ils devaient être spéciaux, et ils pensaient que Tchouameni était ce joueur et il va au Real Madrid.

“Il est évident qu’ils travaillent depuis longtemps sur le transfert de Jude Bellingham. Ils [Dortmund] n’allaient pas le vendre l’été dernier, alors peut-être qu’ils ont pensé attendre jusqu’à cet été, et ce milieu de terrain peut nous faire passer.

Liverpool espère signer Jude Bellingham à la fin de la saison





“Et je l’ai déjà dit, cela vient de leur exploser au visage et, oui, c’est leur travail de voir ces choses avant qu’elles ne se produisent, et ils se sont trompés, cela ne fait aucun doute. Mais je peux comprendre donc je ne vais pas les critiquer massivement pour ne pas avoir fait venir un milieu de terrain cet été parce que les deux joueurs qu’ils voulaient n’étaient pas disponibles.

“Et cela revient à mon point de vue que Liverpool et Klopp tout au long de son séjour à Liverpool veulent obtenir le joueur qu’il veut et pas seulement faire venir un corps. Écoutez, un corps pourrait fonctionner, un joueur pourrait entrer et changer les choses , je ne le nie pas.

“Mais leur bilan au cours des cinq ou six dernières années et la façon dont ils s’y sont pris ont fonctionné le plus souvent, donc pour le moment, je suis prêt à attendre mon heure jusqu’à l’été.”

lundi 13 février 19h00



Coup d’envoi 20h00





Dans la perspective de cet été, Carragher pense que Liverpool devra non seulement investir massivement pour renforcer le milieu de terrain, mais qu’il devra être intelligent dans ses acquisitions.

“FSG devra obtenir des investissements car ils devront dépenser au moins 250 à 300 millions de livres sterling en été et je ne dis pas que chaque problème que vous avez vous suffit de jeter de l’argent dessus, comme Liverpool l’a prouvé au cours des dernières années. ce n’est pas toujours la réponse », a-t-il déclaré.

“La réponse est d’avoir un recrutement intelligent et ils en auront besoin et d’avoir un soutien financier car ils ont besoin de trois milieux de terrain centraux. Maintenant, quand vous allez dans un département de dépistage ou dans les coulisses, il est toujours intéressant de savoir qui prend le crédit des signatures – est est-ce quelqu’un qui les a repérés, ou est-ce le manager qui en tire le meilleur parti ?

“Maintenant, je ne connais pas la réponse à cette question car il y a des joueurs qui étaient à Liverpool avant Klopp et ils n’allaient pas très bien, c’est donc la faute de Brendan Rodgers de ne pas en tirer le meilleur parti, ou est-ce que Klopp obtient Roberto Firmino en est un parfait exemple.

“Personne ne saura jamais qui est la personne dans n’importe quel club qui s’attribue vraiment le mérite, mais pour moi, Klopp est le gars qui s’attribue le mérite de ce qui s’est passé à Liverpool et qui s’en attribue le mérite.

“Je suis sûr qu’il a reçu beaucoup d’aide de personnes vraiment de haut niveau, et ce sont des gens de haut niveau, des opérateurs vraiment de haut niveau, mais je regarderais davantage Klopp pour savoir pourquoi Liverpool a réussi.

“Mais votre club de football ne peut pas s’effondrer si vous perdez votre directeur sportif, il y a d’autres personnes qui font des travaux similaires, regardez simplement ce qui se passe à Brighton en ce moment en termes de système de dépistage.

“Mais ce que je pense que Liverpool a fait au fil des ans, ce n’est pas seulement de repérer de bons joueurs et d’obtenir une bonne valeur, de ne pas paniquer, de ne pas faire d’erreurs, de ne pas dépenser d’argent idiot pour les joueurs et ils doivent continuer à le faire. Et ils auront besoin de quelqu’un pour remplir ce rôle de responsable du recrutement, je pense qu’ils sont en train de le faire.

“Mais encore une fois, je reviens sur le fait qu’il est facile de faire venir des joueurs, c’est ensuite de les faire bien jouer sur le terrain qui est le plus difficile. Donc j’y reviens encore, Klopp est l’homme le plus important à Liverpool et a été pour le succès que Liverpool a eu, pas quelqu’un qui était à la tête du dépistage, qui sélectionne les joueurs. C’est le manager qui les sélectionne et en tire le meilleur parti régulièrement.”

Quant à l’avenir de Klopp à Anfield, Carragher estime que si les résultats doivent évidemment s’améliorer la saison prochaine après cette campagne de transition, la position de l’Allemand est sûre car il est l’architecte de la récente renaissance du club.

“Cela va être une saison difficile pour Liverpool, Klopp a déjà essayé quelques choses, il n’est pas simplement assis là, il a amené des joueurs plus jeunes en ce moment, Liverpool a cessé de presser, ils ont abandonné”, a déclaré l’ancien. Capitaine de Liverpool. “À un moment donné, ils jouaient en 4-4-2 au début de la saison et ils ont fait quelque chose de similaire le week-end à Brighton pour essayer de faire quelque chose de différent.

L’avenir de Jurgen Klopp à Liverpool n’est pas menacé, déclare Carragher





“Klopp essaie de trouver des réponses aux problèmes qu’il a en ce moment, mais vous essayez de jouer au football de Klopp sans les joueurs de Klopp, ils n’ont pas l’énergie ou les jambes en ce moment pour le faire.

“Donc, Klopp essaie différentes choses, cela ne fonctionne pas tout à fait, et en ce qui concerne la façon dont cela affecte Klopp avec Liverpool à l’avenir, vous ne pouvez pas continuellement avoir de mauvaises saisons en tant que manager, tout le monde le sait.

“Mais pour moi, le succès que Liverpool a eu, je l’ai dit depuis le jour de son arrivée, je préférerais perdre n’importe quel joueur de ce club avant de perdre Klopp en tant que supporter de Liverpool, et je ne pense pas que cela changera jamais. “