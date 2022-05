Jamie Carragher et Gary Neville’s Monday Night Football Awards : joueur, signature, équipe de la saison et plus | Nouvelles du football

Jamie Carragher et Gary Neville ont dévoilé leurs récompenses de fin de saison lors du dernier Monday Night Football de la campagne.

Les experts de Sky Sports ont chacun sélectionné leur joueur de la saison, jeune joueur de la saison, nouveau joueur de la saison, performance d’entraîneur de la saison et objectif de la saison pour la campagne de Premier League 2021/22.

Ils ont également nommé leurs équipes de la saison, et bien qu’ils comprenaient tous les deux Alisson, Virgil van Dijk, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, Mohamed Salah, Harry Kane et Heung-Min Son, ils différaient sur les quatre autres. Lisez la suite pour voir leurs sélections dans leur intégralité.

Jamie Carragher et Gary Neville passent en revue leurs pronostics de pré-saison Monday Night Football



Meilleur joueur de Carragher : Kevin De Bruyne

Carragher: “Salah était sans aucun doute le meilleur joueur de la première moitié de la saison, mais De Bruyne l’était en seconde période. Vous pensez juste aux buts vitaux qu’il a marqués. Contre l’Atletico Madrid, United et Liverpool. Pour moi, je pense il est le meilleur joueur de la ligue. J’adore Kevin De Bruyne. Sortez Liverpool de l’équation, si je veux regarder quelqu’un, je regarde Kevin De Bruyne. Je pense qu’il va être l’un des plus grands de tous les temps dans la Premier League.”

Meilleur joueur de Neville : Heung-Min Son

Neville: “Un but contre Mo Salah jouant pour une équipe au style complètement différent, ce n’est pas aussi bon. Tout le monde l’aime. Je pense qu’il pourrait jouer pour n’importe quelle équipe dans le monde. N’importe quel club en Europe le prendrait. Son fait ne pas obtenir la reconnaissance qu’il mérite. Pour ce qu’il a fait de manière constante, 21 buts, un contre Salah dans une équipe qui est loin d’être aussi bonne, où il n’obtient pas le service, je pense qu’il mérite vraiment une mention.”

Meilleur jeune joueur de Carragher et Neville : Declan Rice

Neville: “Le joueur anglais que tous les meilleurs clubs veulent. Qu’ils puissent le faire sortir de West Ham, s’ils peuvent se le permettre, c’est une autre affaire. Il devra peut-être faire une autre saison à West Ham. Il vient d’être vraiment un bon interprète dans une grande saison de West Ham, atteignant la demi-finale de la Ligue Europa. Il est un interprète massif pour eux. “

Meilleur nouveau joueur de Carragher : Cristian Romero

Carragher: “Je l’aime vraiment. Peut-être que Romero étant ma position, je me souviens de l’avoir regardé à Man City plus tôt dans la saison et d’avoir pensé qu’il y avait quelque chose de spécial en lui. Chaque fois que je le regarde jouer, il prend le ballon, il est agressif . Il me rappelle Ricardo Carvalho à Chelsea. Ce n’est pas le plus grand des défenseurs, mais il est intelligent, il est allumé, il est cool avec le ballon. Je pense que Tottenham a un vrai joueur là-bas.”

Le meilleur nouveau joueur de Neville : Luis Diaz

Neville: “Pour démarrer comme il l’a fait en janvier. Salah et Mane vont à la CAN en janvier et vous me dites que Liverpool va en trois finales et va au dernier jour de la Premier League? Aucune chance. City ont gagné la ligue par 10 points. Ils n’ont pas cette sauvegarde. Il est absolument sensationnel. Au point que si Mo Salah part dans 12 mois ou peu importe, vous n’êtes presque pas aussi triste parce que vous avez un remplaçant prêt à l’emploi. Un talent incroyable. Quel joueur.”

Meilleure performance d’entraîneur de Carragher et Neville : Jurgen Klopp

Jamie Carragher et Gary Neville nomment tous deux leur manager de Premier League de la saison



Carragher: “Je pense que l’une des plus grandes forces de Jurgen Klopp – et évidemment il est brillant dans tout – est sa personnalité, son caractère. Cette capacité à revenir et à se battre. Ils n’ont fait qu’une seule signature cet été, Konate, un arrière -up centre-back. Et ils ont joué 60 matchs cette saison et en ont perdu trois.”

Neville: “Trois finales. Se rapprocher de City. Je pense que c’est incontesté. Ce qu’il a fait cette saison est absolument exceptionnel. Il a construit cette grande équipe pendant trois ou quatre ans et je pensais qu’ils allaient un peu trop loin. Pas beaucoup. Mais il vient de les ramener. C’est absolument génial ce qu’il a fait.

Le plus beau but de Carragher : Mo Salah contre Man City

Carragher: “Je suis allé chercher Mo Salah contre City. C’était juste en dessous de moi dans la surface, où nous couvrions le match. C’était du classique Salah, c’était vraiment le cas. C’est aussi l’opposition, c’est Manchester City, l’occasion. Là sont différents types de buts. C’est le type de but que vous ne voyez tout simplement pas. C’était un type de but de Lionel Messi.

Jamie Carragher et Gary Neville donnent leurs choix individuels pour le plus beau but de la saison de Premier League 2021/22



Le plus beau but de Neville : Mateo Kovacic contre Liverpool

Neville: “Kovacic. J’aime marquer un but là où j’étais au match. C’était un moment brillant. C’était un coup de poing décent, hauteur et distance. Faire ces deux ou trois pas en arrière, c’était le truc. Il saute comme il le frappe. Je pensais que c’était un but incroyable dans un grand match.”

L’équipe de la saison de Carragher

Le XI de Carra : Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Cancelo, De Bruyne, Rice, Silva, Salah, Kane, Son.

Carragher a opté pour Joel Matip aux côtés de Van Dijk.

“Il a été fantastique. Il a été aussi bon que Virgil van Dijk cette saison, il a été exceptionnel, vraiment. La saison dernière, j’ai peut-être dit que Ruben Dias était le joueur de l’année. Cette saison, il n’a pas été tout à fait lui-même, il a eu quelques problèmes de blessures.

“Matip avec sa capacité à faire sortir le ballon de l’arrière, son partenariat avec Van Dijk a été exceptionnel.”

Dans une autre différence avec l’équipe de Neville, Carragher a choisi Rice au milieu de terrain.

“Je parle toujours de Fabinho ou de Rodri parce qu’ils jouent pour les meilleures équipes et sont aussi bons que n’importe qui pour briser le jeu.

“Je pense juste que Declan Rice me rappelle un milieu de terrain à l’ancienne qui joue dans un deux. Il me rappelle Roy Keane. Il n’est pas seulement un milieu de terrain tenant, il avance avec le ballon. Il est plus qu’une séance joueur.”

Gary Neville et Jamie Carragher choisissent leurs équipes de Premier League de la saison



L’équipe de Neville de la saison

Le XI de Nev : Alisson, Walker, Dias, Van Dijk, Robertson, De Bruyne, Rodri, Silva, Salah, Kane, Son.

Neville a préféré Andy Robertson à Joao Cancelo, un joueur qu’il a entraîné à Valence.

“J’adore absolument Cancelo, je ne pourrais pas l’aimer plus, mais je ne peux pas ignorer Robertson. Il est le meilleur arrière latéral de la ligue à un mile près parce qu’il fait les deux choses incroyablement bien.

“C’est huit ou neuf sur dix chaque semaine, l’impulsion qu’il donne à Liverpool dans les matchs où ça fait mal, c’est incroyable. Il fait plus que vous ne le remarquerez jamais.”

Neville différait également de Carragher dans son choix d’arrière droit, optant pour Kyle Walker au lieu de Trent Alexander-Arnold.

“Je pense qu’il a eu une saison incroyable et quand il ne joue pas, City lui manque beaucoup. Le bilan défensif de City est aussi bon que celui de Liverpool.

“Ce côté droit de la défense de City et le côté gauche de la défense de Liverpool sont absolument brillants et c’est pourquoi j’ai divisé la défense, en gros. Je pense que Kyle Walker et Dias sont un meilleur côté droit.”

Et Neville a également opté pour Rodri au lieu de Rice.

“Rodri, soit dit en passant, meilleur joueur de Man City cette saison. Si vous avez dit à quelqu’un à City cette saison, il a été absolument monumental à ce poste.

“Je ne l’aimais pas quand il est arrivé pour la première fois, je le comparais à Fernandinho, pensant qu’il n’était pas mobile et avait l’air lent sur le ballon. Il est passé à un niveau différent cette saison.”