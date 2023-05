Jamie Carragher et Gary Neville’s Monday Night Football Awards : joueur, signature, équipe de la saison et plus | Nouvelles du football

Jamie Carragher et Gary Neville ont dévoilé leurs récompenses de fin de saison lors du dernier Monday Night Football de la campagne.

Les experts de Sky Sports ont chacun sélectionné leur joueur de la saison, jeune joueur de la saison, signature de la saison, manager de la saison, surprise de la saison et match de la saison pour la campagne de Premier League 2022/23.

Ils ont également nommé leurs équipes de la saison, et bien qu’ils comprenaient tous les deux Kieran Trippier, Ruben Dias, Martin Odegaard, Rodri, Kevin De Bruyne et Erling Haaland, ils différaient sur les cinq noms restants. Lisez la suite pour voir leurs sélections dans leur intégralité.

Meilleur joueur de Carragher : Erling Haaland

Carragher: « C’est comme Messi et Ronaldo, n’est-ce pas en termes de but par match? Je pense qu’avant Haaland, City avait peut-être le meilleur attaquant de l’histoire de la Premier League à Sergio Aguero en termes de minutes par but de toute façon. Alors, comment Haaland marque-t-il autant plus qu’Aguero avec une équipe similaire, le même manager? Cela montre juste qu’il est un monstre.

Meilleur joueur de Neville : Erling Haaland

Neville: « C’est la première fois que la Premier League engage un joueur qui va être le meilleur du monde ou qui est déjà à ce niveau. Ils vont au Real Madrid, ils vont à Barcelone, ces dernières années ils sont allés au Paris Saint-Germain. Ils ne vont pas en Premier League. Nous avons fait grandir le meilleur joueur du monde.

« Par exemple, Cristiano Ronaldo est venu en tant que jeune enfant et s’est développé. J’ai senti que ce joueur était un phénomène. Nous savions qu’il était spécial et ce qu’il a fait est hors de ce monde. »

Meilleur jeune joueur de Carragher : Bukayo Saka

Carragher: « Je l’aime. Je pense qu’il a été fantastique. Odegaard a été le meilleur joueur d’Arsenal, je n’ai tout simplement pas choisi Odegaard parce qu’il est trop vieux – 24 ans semble trop vieux pour être le jeune joueur. »

Meilleur jeune joueur de Neville : Martin Odegaard

Neville: « J’ai été surpris et choqué quand j’ai découvert qu’Odegaard était le capitaine d’Arsenal. D’où cela vient-il? Mais il a été le meilleur joueur d’Arsenal. Même dans cette période difficile, je pense qu’Odegaard a été exceptionnel. Sa qualité sur le ballon. Le meilleur jeune joueur. »

Meilleur entraîneur de Carragher : Eddie Howe

Carragher: « C’était soit Eddie Howe, soit Pep Guardiola et je pense que nous pensons tous que Pep Guardiola pourrait continuer à gagner le triplé. Comment pourriez-vous aller contre lui s’il fait ça. La seule raison pour laquelle j’ai choisi Eddie Howe était que je Je ne peux pas croire ce qui s’est passé de la saison dernière à cette saison avec Newcastle en termes d’endroit où ils se trouvaient quand Eddie Howe est entré. En fait, j’ai senti qu’il y avait plus de chances de faire un triplé que Newcastle en Ligue des champions, c’est pourquoi Eddie Howe. »

Le meilleur entraîneur de Neville : Pep Guardiola

Neville: « J’allais opter pour Mikel Arteta il y a quelques semaines. Gary O’Neil a fait un travail incroyable à Bournemouth. Roy Hodgson arrive à Crystal Palace. Tant de managers ont dépassé ce que nous pensions qu’ils feraient. Mais là Il n’y a que trois équipes dans l’histoire du football qui ont atteint une finale de la Ligue des Champions, une finale de la FA Cup et remporté le titre. Oubliez le fait qu’ils pourraient ne pas encore le gagner. Liverpool en 1977 a été arrêté. Mais le fait qu’il ait arriver à ces finales est un événement assez unique. »

La meilleure recrue de Carragher : Morgan Gibbs-White

Carragher: « Je débattais de deux joueurs. J’allais pour Manuel Akanji. Mais je pense que le fait qu’il joue pour Man City signifie que j’ai opté pour Morgan Gibbs-White. Je ne dirais pas qu’il a à lui seul gardé Nottingham Forest dans la ligue mais à chaque fois que je le regarde… c’était un gros prix et il l’a justifié. Il doit être très proche de la prochaine équipe d’Angleterre.

La meilleure recrue de Neville : Casemiro

Neville: « Je ne pouvais pas penser à un joueur qui a eu un plus grand impact sur son équipe. Je regarde la saison de United, ils sont dans le top quatre, ils ont remporté la Coupe Carabao et ils sont en finale de la FA Cup. Je ne pense pas qu’ils seraient parmi les quatre premiers ou qu’ils feraient ce qu’ils font dans ces compétitions sans Casemiro, il les fait 30 % mieux.

Gary Neville a choisi Casemiro de Manchester United comme signature de la saison





« J’ai des doutes sur l’accord de cinq ans et son coût, mais en termes de saut de performance quand il joue quand il ne joue pas, c’est énorme. Il a apporté de l’expérience dans le vestiaire et je pense il a fait du bon travail. »

La plus grande surprise de Carragher : Lisandro Martinez

Carragher: « Tout demi-centre venant en Premier League qui mesure moins de six pieds, vous pensez qu’il va avoir un problème, mais ce n’est pas le cas. Chaque joueur a des faiblesses, mais les meilleurs joueurs cachent leurs faiblesses. Comment pouvez-vous Je n’étais pas le plus grand défenseur central et j’avais peur d’être victime d’intimidation, je pensais qu’il était plus petit que moi.

« Mais quand vous parlez du rôle de Casemiro, je pense qu’il y a une baisse massive lorsque Lisandro Martinez n’est pas dans l’équipe de Manchester United. Défensivement mais aussi sa capacité sur le ballon en termes de jeu par l’arrière. Il est un guerrier, c’est un leader, et quand on pense à cette colonne vertébrale, lui et Casemiro ont fait une grande différence. Je m’excuse donc auprès de Lisandro Martinez. Les fans de Manchester United, s’il vous plaît, arrêtez de me tweeter ! »

La plus grande surprise de Neville : Brighton 1-5 Everton

Neville: « Les voir aller à Brighton et les déchirer en lambeaux m’a choqué, je ne pensais pas qu’ils étaient capables d’une telle performance. Brighton venait de battre Manchester United. Cette victoire va plus que probablement continuer eux en Premier League. »

Le match préféré de Carragher : Liverpool 7-0 Man Utd

Carragher: « Je ne pense pas que ce soit le match, c’était le selfie dans la boîte de commentaires que j’ai emporté avec lui! Cela a été une mauvaise saison pour Liverpool mais ce match fera encore parler de lui dans 10 ou 20 ans, là-bas Cela ne fait aucun doute. Vous avez battu vos rivaux, 7-0, c’est risible, n’est-ce pas. »

Le jeu préféré de Neville : la finale de la Coupe du monde

Neville: « Nous avons eu une saison unique où la finale de la Coupe du monde a été prise en sandwich entre deux mi-temps de la saison. Cette finale de la Coupe du monde était probablement le meilleur match que j’aie jamais vu en direct. C’était absolument incroyable, ce match. »

Jamie Carragher et Gary Neville choisissent leurs équipes de la saison



L’équipe de la saison de Carragher

Le XI de Carra : Alisson, Trippier, Dias, Botman, Zinchenko, Odegaard, Rodri, De Bruyne, Salah, Kane, Haaland.

« Haaland est un monstre mais Harry Kane, ce qu’il a fait cette saison, jouer dans l’une des pires équipes dans lesquelles il a joué, pour obtenir ce nombre de buts, je pense que c’est hors de ce monde. »

L’équipe de Neville de la saison

Le XI de Nev : Pope, Trippier, Saliba, Dias, Estupinan, Odegaard, Rodri, De Bruyne, Saka, Haaland, Martinelli.

« Je pense que cette saison, Saka et Martinelli ont absolument illuminé cette ligue, je pense qu’ils ont été spectaculaires, je pense qu’ils ont été électriques. Certains des meilleurs jeux que j’ai vus toute la saison ont été d’eux deux. »