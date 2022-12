Jamie Carragher dit que Gareth Southgate aurait pu être plus courageux avec les sous-marins anglais lors de la défaite de la Coupe du monde contre la France | Nouvelles du football

Jamie Carragher pense que Gareth Southgate aurait pu être plus courageux avec ses remplacements lors de la défaite de l’Angleterre en quart de finale contre la France – et espère maintenant que l’Argentine remportera la Coupe du monde à la place.

“Je pense que c’est une énorme opportunité manquée certainement quand vous voyez qui d’autre reste dans la compétition”, a déclaré Carragher. Sky Sports Nouvelles.

“Celui qui aurait gagné le match aurait été le favori de la compétition. Je pense que c’est la première fois que j’ai eu l’impression que l’Angleterre était favorite pour une Coupe du monde ou qu’elle devrait gagner la Coupe du monde si elle avait battu la France.

“La façon dont l’Angleterre a joué dans le match et les équipes qui restent dans la compétition donnent l’impression d’avoir manqué une énorme opportunité.”

Southgate aurait-il pu être plus courageux ?

Malgré tous les discours sur la profondeur de l’équipe anglaise, Southgate n’a effectué son premier remplacement qu’à la 79e minute – immédiatement après qu’Olivier Giroud ait marqué ce qui s’est avéré être le but gagnant pour la France.

“Je pense que lorsque vous perdez un match, il y a des choses sur lesquelles vous pouvez regarder en arrière et penser que vous auriez pu faire différemment. Peut-être que c’est avec le recul et c’est facile à dire après l’événement”, a poursuivi Carragher.

“Je sentais avant le match que l’Angleterre devait être courageuse depuis le banc en termes de remplacements. J’ai juste senti que dans cette période entre les deux buts, il aurait pu être plus courageux depuis le banc.

“Je sais que Gareth Southgate a été critiqué pour cela dans le passé lors des matchs contre la Croatie [in the 2018 World Cup semi-final] et l’Italie [in the Euro 2020 final]. Ces deux équipes étaient meilleures que nous, mais je ne pense pas que la France était meilleure que nous et j’ai pensé que le changement aurait été de gagner le match et non d’arrêter l’opposition.

“Et comme je l’ai dit, avec la force de l’Angleterre sur le banc, avec le banc le plus fort de la compétition, j’y crois fermement et je pense juste que nous pourrions être un peu plus proactifs pendant cette période où c’était 1-1 et nous jouaient très bien.”

L’Angleterre est assez bonne pour gagner maintenant

Cependant, ce n’est pas que Carragher veuille que Southgate quitte son poste.

“C’est à Gareth Southgate de décider de la décision qu’il veut prendre. Je ne l’appellerais certainement pas pour qu’il parte ou pense qu’il devrait y avoir un changement de manager. Il a fait des choses absolument fantastiques avec ce groupe de joueurs. Ce qu’ils ce que j’ai fait au cours des deux ou trois derniers tournois a été exceptionnel.

“La plupart des gens dans ce pays voudraient que Gareth Southgate continue et aient l’impression que cette équipe pourrait s’améliorer. Je sentais que de son point de vue avant le tournoi, il y avait beaucoup de bruit parce que les résultats n’allaient pas bien, il recevait un beaucoup de critiques que je ne pouvais pas vraiment comprendre compte tenu du travail qu’il a fait.

“S’il veut rester, ce serait formidable pour l’Angleterre et pour le prochain tournoi. Ils doivent y aller en croyant qu’ils peuvent gagner. Je pense que l’Angleterre est assez bonne pour gagner des tournois maintenant, nous avons montré à quel point nous sommes proches. obtenir, mais dans ces moments vitaux, nous pouvons encore nous améliorer, bien gérer le jeu. C’est tellement vital dans les tournois, il est impératif de tout faire correctement les grands soirs.

Kane rebondira comme le font les meilleurs

Le penalty de Harry Kane a offert à l’Angleterre l’opportunité d’égaliser à nouveau en fin de match mais le capitaine a raté un moment qui restera longtemps dans les mémoires. Cependant, Carragher pense que l’attaquant a la force mentale pour surmonter le revers.

“Nous parlons de l’un des joueurs les plus forts mentalement, non seulement de l’équipe d’Angleterre, mais aussi de la Premier League. Il se fait beaucoup jeter sur lui au cours de sa carrière – je ne sais pas pourquoi.

“C’est l’un de ces moments dont on se souviendra. Il s’en souviendra, nous regarderons tous en arrière dans les années à venir et nous nous souviendrons de cette Coupe du monde et de ce penalty manqué.

“Cela arrive avec beaucoup de meilleurs joueurs et ils rebondissent toujours parce que c’est la raison pour laquelle ils sont au sommet, ils sont si forts mentalement. Les gens ratent des pénalités, ça arrive. [Lionel] Messi en a raté un dans ce tournoi.”

Messi peut cimenter son statut de plus grand

Image:

Lionel Messi célèbre lors de la victoire de l’Argentine en Coupe du monde contre les Pays-Bas





Carragher espère maintenant que Messi pourra remporter la Coupe du monde avec l’Argentine – un exploit qui, selon lui, confirmerait le statut du joueur comme le plus grand de tous les temps.

“J’adorerais voir l’Argentine gagner pour Lionel Messi. La France est la meilleure équipe, mais c’est peut-être écrit pour Messi et l’Argentine de la gagner. Après avoir perdu ce premier match, ils ont construit là-dessus. Le soutien qu’ils ont dans les stades est absolument exceptionnel.

“Ils ont parfois franchi la ligne contre les Pays-Bas, mais ils ont tellement envie de gagner qu’ils vont être un cauchemar contre qui jouer. Je m’attendrais à beaucoup plus contre la Croatie, et la même chose dans le final s’ils réussissent.

“Ce n’est peut-être pas le plus grand spectacle car nous ne sommes peut-être pas satisfaits de certaines de leurs singeries, mais ils sont tellement désespérés de gagner. Si Messi pouvait remporter la Coupe du monde, cela le cimenterait comme le plus grand joueur à avoir jamais joué le Jeu.”

L’Angleterre devrait être en colère – c’est un compliment

Quant à l’Angleterre, Carragher reste optimiste quant à ses chances d’aller plus loin à l’Euro 2024 en Allemagne – un tournoi qui n’est qu’à un an et demi.

“Le sentiment parmi les joueurs ce matin sera qu’ils ont hâte de revenir dans cette arène dans le football de tournoi. On dirait qu’ils ont le temps de leur vie quand ils sont loin avec l’Angleterre, je ne peux pas dire J’ai ressenti la même chose dans le football de tournoi.

“C’est grâce à Gareth et à ce qu’il a créé là-bas. Je suis sûr qu’ils ont hâte de se remettre ensemble dans 18 mois.

“Au cours des deux derniers tournois, l’Angleterre a été de vaillants perdants, nous avons été si fiers d’eux et ils ont juste raté. Je pense que ce groupe de joueurs et de manager devrait maintenant être en colère à certains égards. C’est presque un compliment car ils Je suis trop bon maintenant pour accepter de perdre d’une bonne façon et dire à quel point ils n’ont pas eu de chance.

“Ce match d’hier soir était là pour être gagné. Ils devraient se réveiller ce matin et être fiers de ce qu’ils ont fait mais aussi être vraiment déçus. C’était là pour eux.”