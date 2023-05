Jamie Carragher pense qu’Arsenal devra considérablement renforcer son équipe pour parcourir toute la distance avec Manchester City la saison prochaine, mais craint de ne pas avoir de meilleures chances.

La candidature au titre des Gunners s’est terminée par une défaite 1-0 contre Nottingham Forest samedi alors que l’équipe de Pep Guardiola a été couronnée championne de Premier League pour la cinquième fois en six ans.

Arsenal avait huit points d’avance sur City plus tôt cette saison et a dominé le classement pendant 248 jours au cours de la campagne, mais leur défi s’est effondré avec une série de seulement deux victoires en huit matchs.

Carragher estime qu’un manque de profondeur s’est avéré coûteux, les blessures les privant de plusieurs joueurs clés, notamment William Saliba, tout en signifiant que d’autres ne pouvaient pas être reposés et tournés.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



GRATUIT À REGARDER: Faits saillants de l’affrontement entre Nottingham Forest et Arsenal



« Quand vous regardez le premier XI d’Arsenal, ce n’est pas à un million de kilomètres de ce que nous avons vu de Man City, ils jouent un style similaire », a déclaré Carragher sur Sports du ciel après le match au City Ground.

« Mais [Bukayo] Saka a joué tous les matchs et il a joué tous les matchs la saison dernière. Certains de vos meilleurs joueurs ne peuvent pas jouer tout le temps.

« Kevin De Bruyne ne joue pas tous les matchs de Manchester City et pour moi, il est probablement le meilleur joueur de Premier League depuis quatre ou cinq ans.

« Mais la plus grande déception sera le fait que la seconde moitié de la saison a été une chute massive. Nous ne pouvons pas le nier.

« Arsenal avait 50 points à mi-parcours. Vous savez, dans n’importe quelle saison, vous devez obtenir plus de 90 points pour remporter un titre en ce moment à cause de Man City.

« Arsenal pourrait se retrouver avec 84, donc même si nous disons qu’ils n’ont pas de chance, ils ont fait tout ce qu’ils pouvaient, ce n’est pas un grand total quand on parle de vraiment pousser quelqu’un à la ligne.

« Liverpool est arrivé au milieu des années 90 et n’a toujours pas remporté la ligue. Vous devez obtenir plus de 90 ans.

« Ils étaient sur la bonne voie pour cela, mais cela a été une chute massive dans la seconde moitié de la saison et l’une des principales raisons est qu’ils n’avaient pas la profondeur de l’équipe. Ils doivent faire venir plus de joueurs de qualité. »

Arsenal devrait être occupé sur le marché des transferts estival, avec Declan Rice de West Ham parmi ses cibles, mais Carragher estime que ses chances de retrouver une si bonne position la saison prochaine sont minces, même s’ils se renforcent suffisamment.

« Je dois revenir en arrière et penser à la fréquence à laquelle Arsenal sera dans une position où il a huit points d’avance avec 10 matchs à jouer. C’était une position incroyable et ils l’ont fait exploser, nous ne pouvons pas le nier.

Image:

Martin Odegaard semble découragé lors de la défaite face à Nottingham Forest





« Ils ont eu une saison incroyable mais s’ils sont dans cette position la saison prochaine, je serais très surpris, devant une équipe de qualité comme Man City.

« Pour moi, Man City n’était pas le vrai Man City pendant les deux premiers tiers de la saison, on dirait que depuis la pause internationale, ils se sont ressaisis et nous avons vu le vrai Man City que nous avons vu pour le quatre ou cinq dernières années.

« Arsenal a été brillant et qu’aurait été la Premier League cette saison sans eux ? Ils nous ont donné un combat, une poursuite et malheureusement pour eux, ça s’est essoufflé. »

Arteta: J’assume la responsabilité et je suis désolé

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Mikel Arteta a félicité Manchester City et a admis que la douleur était « intense » pour son équipe après la fin de son rêve de titre



Le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, n’a pas pu cacher sa douleur après le match et a accepté la responsabilité de l’échec de l’équipe, présentant des excuses pour la manière dont leur rêve de titre est mort.

« C’est une journée vraiment triste et il y a beaucoup d’émotion difficile », a-t-il déclaré lors de sa conférence de presse. « Évidemment parce que nous avons perdu le match et nous avons perdu le championnat après 10 mois et demi de combat pour cela.

« Je sais que nous avons construit une illusion, un enthousiasme et une conviction que nous pouvions aller jusqu’au bout et gagner, et nous avons échoué.

« Alors, félicitations à Manchester City, ce sont les champions et ils méritent d’être les champions. Ils l’ont fait pendant 38 matchs et nous n’avons pas pu le faire.

« C’est tout, et de mon côté, je m’excuse car nous avons généré la conviction que nous pouvions le faire, et à la fin l’équipe n’a pas pu le faire, et c’est ma responsabilité. »

Image:

Gabriel Jesus montre sa frustration lors de la défaite au City Ground





Lorsqu’on lui a demandé où cela avait commencé à mal tourner pour son équipe, Arteta a identifié le match nul tardif avec Liverpool à Anfield où ils ont cédé une avance de deux buts, et le match nul 2-2 qui a suivi avec West Ham, admettant que leurs luttes défensives se sont avérées coûteuses.

« Cela a commencé avec ce qui s’est passé à Anfield à la 90e minute. Nous le donnons, puis vous allez à West Ham et vous pouvez faire 3-1 et cela va changer les choses.

« Nous avons encaissé beaucoup de buts, nous avons donné 16 buts à l’extérieur lors de ces matches, c’est beaucoup, vous en savez beaucoup, et vous ne pouvez pas supporter cela.

« Pour gagner dans cette ligue, vous devez être exceptionnel en tout, car il n’y a pas de marge. Cette équipe ne vous donne aucune marge et nous avons trop étendu ces marges et c’est ainsi que nous avons perdu la ligue. »