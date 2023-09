Jamie Carragher : Comment Brighton « hors de ce monde » a compris Man Utd grâce au changement tactique de Roberto De Zerbi | Actualités footballistiques

Jamie Carragher a salué le football « hors du monde » de Brighton et a déclaré que l’équipe de Roberto De Zerbi était l’une des meilleures de la Premier League après avoir adapté sa tactique pour battre Manchester United 3-1 samedi.

Brighton, sixième la saison dernière, a gagné pour la quatrième fois en cinq matchs cette saison grâce aux buts de Danny Welbeck, Pascal Gross et Joao Pedro ont assuré une victoire éclatante à Old Trafford.

Sports aériens L’expert Jamie Carragher a examiné en profondeur leur triomphe sur Football du lundi soiren mettant l’accent sur la façon dont ils se sont adaptés au changement surprise de formation de Manchester United.

L’équipe d’Erik ten Hag, qui s’aligne normalement en 4-2-3-1, a plutôt utilisé un losange au milieu de terrain, incitant De Zerbi à montrer son sens tactique en modifiant l’approche de Brighton en milieu de match, permettant aux Seagulls d’exploiter la vulnérabilité de United. large.

« Le système de Man Utd a causé des problèmes à Brighton »

Carragher a déclaré : « Manchester United est arrivé avec un système différent, que ce soit parce qu’ils n’avaient pas de joueurs larges disponibles ou qu’ils voulaient essayer d’obtenir [Marcus] Rashford et [Rasmus] Hojlund en haut du terrain.

« Il ne fait aucun doute que De Zerbi et ses joueurs ne savaient pas que cette formation allait être jusqu’au début du match et cela leur a causé d’énormes problèmes – pas seulement avec le ballon, en fait sans le ballon. Ils voulaient faire un homme- système de marquage et j’ai trouvé cela difficile.

« Si vous regardez réellement les 19 premières minutes, avant que Brighton ne marque, vous voyez à quel point Manchester United était au top en termes de tirs, de touches dans la surface adverse et de passes dans le dernier tiers, et à quelle fréquence ils ont gagné la possession lorsque Brighton était j’essaie de construire par l’arrière. »

Image:

Manchester United a dominé le match avant le premier match de Brighton





Carragher a ensuite examiné un des premiers exemples de la forme de Manchester United lors de la construction depuis l’arrière, à commencer par le gardien Andre Onana, et la confusion que cela a provoquée pour les Seagulls.

« Au moment où le ballon revient, vous voyez l’entraîneur De Zerbi, sur le côté du terrain, crier aux joueurs sur ce qu’ils devraient faire », a-t-il déclaré.

Image:

On peut voir De Zerbi crier des instructions à ses joueurs tandis que Mahmoud Dahoud ne sait pas s’il doit faire pression sur Casemiro en raison de la présence de McTominay derrière lui.





« Tu vois [Mahmoud] Dahoud. Son travail consistait à faire pression sur Casemiro, mais parce que [Scott] McTominay est derrière lui, il ne sait pas quoi faire.

« Alors tu as [Kaoru] Mitoma regarde le manager pour savoir quelle direction. Où est-ce que je vais? Parce qu’il n’y a pas d’arrière latéral naturel.

« Donc, Brighton était en face-à-face sur tout le terrain mais ils se sentaient mal à l’aise, c’est la meilleure façon de l’expliquer.

« On a presque l’impression ici que Manchester United essaie d’attirer Brighton, un peu comme le fait Brighton.

Image:

L’ailier gauche Kaoru Mitoma peut être vu marquant Scott McTominay au milieu de terrain central





« Le ballon finit par durer longtemps et, pour souligner d’une certaine manière que Brighton n’était pas sûr de savoir qui devrait être avec qui, comme ce ballon dure longtemps, vous voyez Mitoma, leur ailier gauche, avec McTominay.

« Il ne fait aucun doute que la formation diamantée utilisée au départ leur a causé de réels problèmes. »

L’intervention de De Zerbi et l’influence de Steele

Malgré la confusion initiale causée par la configuration de Manchester United, Brighton était toujours capable de jouer à travers l’équipe de Ten Hag pour marquer le premier but, faisant passer le ballon au centre du terrain avant que le centre de Simon Adingra ne soit enterré par Welbeck.

Selon Carragher, cependant, la pause de jeu qui a suivi était tout aussi importante que le but lui-même, car elle a permis à De Zerbi d’appeler Lewis Dunk sur la ligne de touche et d’expliquer et de mettre en œuvre une modification tactique significative.

« Ce qui leur a donné l’opportunité de changer, c’est de marquer le premier but », a expliqué Carragher.

Image:

De Zerbi profite de la pause après le premier but pour expliquer son changement tactique en faveur de Lewis Dunk





« Dunk se dirige vers De Zerbi et ils essaient d’aller au fond de ce qui se passe. Il parle à son défenseur central et vous pouvez le voir très clairement. Il mentionne quelle est la formation et lui dit ce qu’il doit faire. faire.

« Vous le voyez pointer du doigt et ce dont il parle, c’est que Dunk et Van Hecke doivent aller plus loin.

« Là où nous voyons normalement les défenseurs centraux de Brighton rester étroits et attirer les gens vers eux, ils ont décidé qu’ils devaient plutôt s’élargir parce que c’est là que se trouvait l’espace.

« Ce que cela a fait, ce que j’ai trouvé très intéressant, c’est que cela a amené le gardien davantage dans le jeu. Il est très bon avec le ballon, [Jason] Steele, nous le savons.

Image:

Les défenseurs centraux de Brighton ont reçu les passes de Jason Steele plus larges et plus profondes contre Man Utd que lors des matchs précédents.





« Mais si nous regardons ses cartes de passes lors de ses deux premiers matchs de la saison, nous voyons que les défenseurs centraux sont plus hauts et plus étroits, et qu’il y a beaucoup de passes au centre du terrain.

« Nous arrivons ensuite au match contre Manchester United. Les défenseurs centraux sont plus profonds et plus larges et on ne voit pas les passes passer. [through the centre of the pitch] trop souvent, car c’est là que Manchester United avait ses chiffres.

« L’espace était sur les côtés et c’est là que nous avons vu le gardien faire ses passes. »

Carragher a souligné que Steele avait effectué 53 passes contre Manchester United, soit nettement plus que sa moyenne de 34 la saison dernière.

« Il est beaucoup plus impliqué dans le jeu, car les défenseurs centraux se sont séparés jusqu’à présent, il a presque dû être défenseur central et s’impliquer beaucoup plus. J’ai trouvé que c’était vraiment bien. »

« Nous regardons l’une des meilleures équipes »

Jamie Carragher et le manager de Brentford, Thomas Frank, expliquent pourquoi Brighton est désormais considérée comme l’une des meilleures équipes de Premier League.



Carragher a utilisé le troisième but pour illustrer comment la tactique modifiée de De Zerbi a permis à Brighton de capitaliser sur l’espace laissé par le système de United dans de vastes zones.

« Pour le troisième but, Van Hecke fait de petites passes et rapproche les joueurs de Mancheter United », a-t-il déclaré. « Ils ont cette confiance, nous l’avons déjà vu.

« La différence est la position du défenseur central. Grâce au système de United, Dunk va plus loin et ils peuvent utiliser cet espace. [inside him]. Il est confiant pour utiliser son compagnon avec le ballon. Il y a également son gardien de but en cas de besoin.

Image:

Jan Paul van Hecke fait de courtes passes pour inviter la presse et créer de l’espace sur le côté gauche





« Mais quand cela se produit, cela signifie que votre arrière latéral peut aller plus haut, cela signifie que l’ailier peut entrer, et nous savons toujours que l’attaquant vient plus profondément pour Brighton.

« Mais l’ailier n’entre normalement pas autant à l’intérieur. Ce qui se passe du point de vue de Manchester United, parce qu’ils aiment marquer, c’est que leur arrière droit est avec l’ailier et Lindelof est entré avec l’attaquant, d’où la raison pour laquelle il y a de l’espace au loin.

« McTominay est dans une position intermédiaire. Il était comme un intérieur droit. Il ne savait pas trop quoi faire. »

Image:

Brighton a créé l’espace de Tariq Lamptey à l’arrière gauche, Joao Pedro et Mitoma occupant Diogo Dalot et Victor Lindelof.





Tariq Lamptey a exploité l’espace à cette occasion, portant la passe de Dunk vers l’avant et centrant pour le remplaçant Joao Pedro pour battre Onana.

« Alors Brighton s’est brillamment adapté », a poursuivi Carragher. « C’était le message de l’entraîneur, mais les joueurs doivent encore le mettre en œuvre sur le terrain. »

Carragher a également souligné le nombre de passes impliquées dans la préparation de chaque but de Brighton.

Image:

Chaque but de Brighton impliquait un minimum de 18 passes et huit joueurs





« Si nous regardons les joueurs impliqués dans les buts, nous voyons qu’il y avait huit joueurs impliqués dans le premier but.

« Pour le 2-0, presque tous les joueurs étaient impliqués, 29 passes. Et encore, pour le troisième, presque tous les joueurs étaient impliqués.

« Le football que nous voyons actuellement à Brighton est hors de ce monde.

« Est-ce un choc ? Je ne pense pas qu’un résultat obtenu par Brighton maintenant soit un choc.

« Je pense que nous regardons l’une des meilleures équipes de Premier League et certainement l’un des meilleurs managers. »