Jamie Campbell Bower, star de “Stranger Things”, chante Lizzo en tant que Vecna ​​Mopays.com

Regardez, nous détestons tous Vecna, mais nous aimons tous Jamie Campbell Bower. La Choses étranges l’acteur s’est arrêté Le spectacle de ce soir avec Jimmy Fallon le 2 août pour tout parler du succès de Netflix. Naturellement, Vecna ​​était un sujet de conversation.

Suite Choses étranges

Jimmy Fallon a Jamie, utilisant sa voix de Vecna, dire des choses que Vecna ​​dirait Ne jamais dire. “Je suis désolé pour tout le monde”, plaisante Jamie avant de dire des lignes de Notting Hill et Titanesque comme Vecna.

Le meilleur moment est gardé pour la fin, cependant. Jamie chante de Lizzo “About Damn Time” en tant que Vecna! Une légende instantanée. Donnez-nous la collaboration Lizzo et Vecna ​​!

Nouvelles photos de la saison 4 de “Stranger Things”: l’équipage d’Hawkins s’unit pour vaincre Vecna

Jamie a admis tout son Choses étranges l’expérience a été “une telle bénédiction”. Il a dit à l’animateur que sa transformation en Choses étranges le méchant était à environ « 90 % réel ». Il faut environ 8 heures pour mettre le tout en place.

En ce qui concerne la voix de Vecna, Jamie a révélé qu’il lui avait fallu quelques mois pour bien faire les choses. Il a obtenu le poste de Vecna ​​/ Henry Creel en janvier 2020, il avait donc février pour préparer sa voix avant la lecture de la table de mars.

Il a noté que la voix de Vecna ​​a d’abord commencé dans le royaume de Freddy Krueger. Robert Englund a ironiquement joué l’ancienne version du père d’Henry Creel sur Choses étranges. Jamie a admis que la voix “n’atterrissait pas”, alors il est rentré chez lui et a regardé Hellraiser et Doug Bradley comme source d’inspiration. Il a vite appris que “cette voix profonde et retentissante vient des ténèbres” et l’a embrassé.

À la suite de Choses étranges saison 4, Jamie et sa co-star Joseph Quinn sont devenus des stars à l’échelle mondiale. “Tout ne semble pas réel en ce moment”, a déclaré Jamie.

Quant à la prochaine étape pour Jamie avant Choses étranges saison 5, il sort sa nouvelle chanson “I Am” le 12 août. Il travaillera bientôt aux côtés Kévin Costner sur un nouveau western. L’avenir est prometteur pour Jamie, c’est certain.