Jamie Benn peut-il maintenir The Bennaissance ? 1 question pour chaque étoile en avant

Plus que deux jours avant que les écrivains du hockey puissent enfin cesser de rappeler au lecteur à quel point le début de la saison est proche. Les Stars de Dallas fouleront la glace jeudi à Cedar Park pour ouvrir le camp d’entraînement pour la saison 2023-24.

En préparation, soulignons une question pour chaque joueur entrant dans cette nouvelle saison. Nous ne frapperons pas tous les joueurs répertoriés sur le liste officielle du camp de 60 joueurs » ont publié les Stars lundi – excuses d’avance aux fans de Solag Bakich – mais nous nous adresserons à ceux qui sont bloqués ou connus pour se battre pour une place. Nous commencerons par les attaquants aujourd’hui et nous attaquerons les défenseurs et les gardiens de but plus tard cette semaine.

Jamie Benn : La production de la saison dernière peut-elle être répétée/soutenue ?

Parmi la collection d’histoires passionnantes de l’année dernière pour les Stars, la résurgence de Benn – la Bennaissance, comme on l’appelle avec désinvolture à Dallas – figurait en tête de liste. Après quatre saisons consécutives médiocres, frustrantes pour la propriété de l’équipe et les fans des Stars, le capitaine de longue date des Stars était une version de lui-même vintage. Il a marqué 78 points en 82 matchs et a contribué à solidifier une ligne médiane des six pour les Stars.

Les circonstances ne seront pas très différentes pour Benn cette saison. On s’attend toujours à ce qu’il soit associé à Wyatt Johnston, 20 ans, et probablement à Evgenii Dadonov à l’autre poste d’ailier. On s’attend toujours à ce qu’il fasse partie de la première unité en avantage numérique avec un casting de stars. Mais Benn est un attaquant puissant qui aura désormais un an de plus. Il sera intéressant de voir combien de temps son corps peut tenir le coup et combien le système de Pete DeBoer peut en extraire.

Tyler Seguin : Jusqu’où peut-il construire le chapitre post-blessure de sa carrière ?

La campagne 2022-23 de Seguin est difficile à juger définitivement car, même s’il a été suffisamment éloigné de la blessure de 2020 pour être enfin en bonne santé, les Stars n’ont jamais pu remettre les morceaux autour de lui. Même si le dialogue visait à trouver cette troisième pièce, la deuxième pièce, Mason Marchment, n’était pas non plus tout à fait fiable.

L’arrivée de Matt Duchene devrait grandement aider les choses, tout comme les éventuelles émergences de Logan Stankoven et Mavrik Bourque. Il y aura des options pour entourer Seguin de meilleurs talents ; ce sera à lui d’élever son jeu de manière constante pour sa part, comme il l’a fait en remplaçant la première ligne à plusieurs reprises la saison dernière.

L’évolution de Tyler Seguin a été clé pour les Stars et montre qu’il a toujours « compris » https://t.co/lmmLSUQ6Zc – Saad Yousuf (@SaadYousuf126) 28 avril 2023

Roope Hintz : Reste-t-il encore une ou deux étapes ou est-ce son apogée ?

L’âge dans le sport est drôle. Hintz aura 27 ans dans quelques mois, ce qui est jeune par rapport aux normes de vie, mais qui commence à se situer dans l’arrière-plan de l’âge d’or d’un joueur de hockey. Depuis qu’il s’est admirablement battu contre une blessure majeure à la hanche en 2021, la flèche de Hintz ne cesse de monter. Il a marqué 72 points en 80 matchs en 2021-2022, puis a enchaîné avec 75 points en 73 matchs la saison dernière, couronné par une performance fulgurante lors de la profonde course aux séries éliminatoires des Stars.

Si c’est là l’apogée de Hintz, il n’y a absolument aucune honte à cela. Il est déjà une superstar, l’un des meilleurs attaquants dans les deux sens de la LNH. Mais il n’a pas encore cessé de s’améliorer, il sera donc intéressant de voir s’il fait encore un pas en avant.

Jason Robertson : La transition vers les séries éliminatoires sera-t-elle plus fluide ?

La vie arrive vite dans la LNH, surtout lorsque vous êtes un joueur superstar de la franchise. Il suffit de demander à Auston Matthews. Robertson a été électrique à chaque saison de sa jeune carrière dans la LNH. Il vient d’avoir 24 ans il y a quelques mois. Il va probablement laisser tomber plus de mâchoires cette saison.

Mais les deux dernières saisons régulières de Robertson, au cours desquelles il a vraiment côtoyé l’élite, ne se sont pas traduites en douceur par les séries éliminatoires. Les séries éliminatoires de 2022 ont été courtes et difficiles, tandis que les séries éliminatoires de 2023 ont pris un certain temps avant que Robertson ne franchisse le cap de la finale de conférence. Les Stars sont en mode championnat et auront besoin de leur buteur record pour les mener dans les plus grands moments.

Joe Pavelski : Combien de temps peut-il attendre Father Time ?

Father Time est invaincu, mais Joe Pavelski détient actuellement une avance considérable dans cette bataille. Pavelski a disputé tous les matchs au cours des trois dernières saisons, a établi un nouveau sommet en carrière il y a seulement deux saisons, suivi d’une autre année parmi les cinq premiers la saison dernière, est un élément clé sans doute du meilleur trio du hockey, joue dans le meilleur avantage numérique et , pour couronner le tout, est un sacré propriétaire.

Pavelski a eu 39 ans l’été dernier et joue sur des contrats pérennes d’un an. La fin est proche, mais à quel point la grande question est-elle proche.

Wyatt Johnston : Qu’ajoute-t-il à son jeu ?

On ne peut plus dire qu’il n’a que 19 ans, mais on peut dire que Johnston n’a que 20 ans. Sa saison recrue a été assez ridicule à plusieurs niveaux, peut-être plus clairement par ses performances en séries éliminatoires. Le but qu’il a marqué lors du septième match contre le Seattle Kraken restera dans les mémoires pour le reste de sa carrière.

Cette pièce soulève également la question : quelle est la prochaine étape ? Johnston ne réaliserait pas ce jeu lors du premier match de la saison, mais ses compétences et sa confiance ont grandi tout au long. Il va aussi devenir plus fort et son jeu devrait continuer à se développer. Ce sera fascinant de voir ce qu’il ajoute à son jeu cette saison.

Matt Duchene : Quels coéquipiers seront les meilleurs?

La réponse facile pour l’adéquation immédiate de Duchene serait de laisser les lignes Hintz et Johnston intactes et de placer Duchene avec Seguin et Marchment. Marchment bénéficiera peut-être de la première option, mais il devra gagner cette place aux côtés de deux joueurs qui ont toujours été des menaces offensives établies dans la ligue et qui semblent encore avoir quelque chose dans le réservoir.

Jouer avec Seguin semble presque inévitable pour Duchene, mais il sera intéressant de voir qui sera le troisième morceau et comment cela affectera l’endroit où Duchene et Seguin joueront sur la ligne.

Mason Marchment : Le Mason Marchment des Panthers de la Floride va-t-il refaire surface à Dallas ?

Lorsque les Stars ont signé avec Marchment l’été dernier un contrat de quatre ans à 4,5 millions de dollars par année, ils l’ont fait en se basant sur ses plus récents résultats. Et quand on regarde ce qu’a fait Marchment, même si sa percée en carrière est survenue plus tard que pour la plupart des joueurs, il est difficile de blâmer Dallas.

Voici sa dernière saison en Floride, via HockeyViz :

Voici comment s’est déroulée la première saison de Marchment à Dallas la saison dernière, via HockeyViz :

Marchment a commencé la saison dernière en force, mais est tombé d’une falaise et n’a jamais vraiment retrouvé sa forme. Terminer la saison avec une blessure n’a pas aidé. Mais c’était la première année de Marchment dans une nouvelle ville, jouant pour un nouvel entraîneur, et il devait faire face à des circonstances personnelles difficiles. Cette saison devrait apporter des réponses plus claires.

Radek Faksa : Peut-il apporter plus de valeur offensivement ?

Le contrat de Faksa est peut-être un peu riche, mais il apporte de la valeur aux Stars avec son jeu. Il est l’un des éléments clés qui ont permis à Dallas d’être la meilleure équipe de mise en jeu de la ligue l’an dernier et un élément important du troisième meilleur penalty de la LNH.

Faksa a marqué 11 buts la saison dernière et ajouté neuf passes décisives, sa saison la plus productive en trois ans. Il y a suffisamment d’offensive sur la liste pour qu’il n’ait pas besoin d’en mettre plein la vue, mais les Stars ont beaucoup de profondeur et de talent à l’avant. S’il est entouré de meilleurs joueurs et peut au moins faciliter à un niveau supérieur, ce serait énorme pour les Stars.

Evgenii Dadonov : Pourrait-il jouer avec un nouveau groupe de coéquipiers ?

Compte tenu du succès de la lignée Benn, Johnston et Dadonov, on pourrait supposer que DeBoer les maintient ensemble. Mais que se passe-t-il si les circonstances appellent un changement ? Les blessures sont toujours une possibilité, tout comme la réalité des options proposées. Si Stankoven est prêt pour la LNH à un moment donné cette saison et que DeBoer veut le jouer avec Benn et Johnston, comme il l’a fait lors de la dernière pré-saison, Dadonov peut-il s’intégrer à Duchene et Seguin ? Ou peut-être une autre combinaison ?

Ty Dellandrea : Peut-il fournir suffisamment de valeur de manière constante à cinq contre cinq ?

Dellandrea est un compétiteur féroce et un excellent tueur de penalty. Il a également terminé la saison dernière sur une bonne note avec une performance digne d’un conte lors du cinquième match à Vegas. Mais plus tôt dans la série, il était également un homme étrange en bonne santé. Depuis lors, le groupe d’attaquants s’est encore étoffé. Dellandrea est encore jeune, donc jouer tous les soirs est la meilleure formule pour son développement, et cela ne peut se produire que dans la LNH à ce stade de sa carrière. Il va devoir mériter sa place.

Vous connaissez Joe Pavelski qui héberge Wyatt Johnston. Mais au camp d’entraînement, Ty Dellandrea vivait avec Jake Oettinger. Des terrains de golf aux visites de leur ville natale, en passant par les premières réalisations et maintenant la gloire en séries éliminatoires, le lien profond entre Oettinger et Dellandrea. 🚨https://t.co/KbZ7bwkBpB pic.twitter.com/SHGYrN3fvC – Saad Yousuf (@SaadYousuf126) 29 mai 2023

Craig Smith : Peut-il se tailler un rôle ?

Luke Glendening était un spécialiste des mises en jeu et un broyeur qui tuait sans relâche les pénalités. Joel Kiviranta était un autre tueur à gages qui avait des poussées offensives occasionnelles. Les joueurs de profondeur vétérans doivent avoir une spécialité à laquelle les entraîneurs peuvent s’accrocher. Quel sera celui de Smith ?

Sam Steel : Quel est l’avantage ?

À un moment donné, Sam Steel était le joueur de centre n°1 du Wild du Minnesota, une équipe qui allait participer aux séries éliminatoires, et ses anciens coéquipiers qui le connaissaient n’étaient « pas du tout surpris ». C’était le gros titre il y a moins d’un an. L’acier n’a que 25 ans, il reste donc encore un peu de viande sur l’os. DeBoer aime dérouler ses lignes de manière égale, ce qui en fait une excellente opportunité pour Steel. Cette signature a une chance d’être une décision mutuellement bénéfique avec un potentiel de hausse élevé pour Steel et les Stars.

Logan Stankoven et Mavrik Bourque : Quelle quantité d’assaisonnement dans la AHL est nécessaire ? Quel sera le niveau de confort en ce qui concerne la flexibilité de position ?

Bourque, le choix de première ronde des Stars en 2020, a une année complète d’expérience dans la AHL à son actif. Ce fut une transition difficile pour lui au début, mais il a rapidement compris et était l’une des meilleures options restantes sur le point d’obtenir du temps de glace avec les Stars vers la fin des séries éliminatoires. Stankoven a encore une fois illuminé le hockey junior l’an dernier, mais n’a pas encore goûté aux pros. Les Stars ont suffisamment de profondeur vers l’avant pour ne pas forcer l’un ou l’autre à assumer prématurément des fonctions dans la LNH, mais ils donneront aux deux occasions de remporter un emploi.

Quand ce sera l’heure de la LNH pour Stankoven et/ou Bourque, l’endroit où ils joueront sera intéressant. Les Stars sont en profondeur au milieu, mais DeBoer favorise un système qui encourage la flexibilité de position, avec au moins deux joueurs qui peuvent se profiler comme centre ou ailier selon les besoins. Stankoven et Bourque se sont tous deux dits à l’aise avec cela.

(Photo de Joe Pavelski, Jamie Benn et Jason Robertson : Steph Chambers / Getty Images)