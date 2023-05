Jameson Williams fait preuve d’une immense maturité face à la suspension du jeu

Le receveur large des Lions de Detroit, Jameson Williams, s’est entretenu avec les médias jeudi au sujet de sa suspension de jeu de six matchs.

Les Lions de Detroit sont entrés dans cette intersaison avec de grands espoirs après avoir raté de peu une place en séries éliminatoires. Désormais, ils sont favoris pour remporter la NFC Nord.

Cependant, les Lions et le monde de la NFL ont appris que plusieurs joueurs avaient été suspendus pour avoir enfreint la politique de jeu de la ligue. Le receveur large et choix de premier tour en 2022, Jameson Williams, était l’un d’entre eux et manquera les six premiers matchs de la saison.

Alors que les Lions ont commencé les activités d’équipe organisées (OTA) cette semaine, les journalistes se sont rassemblés autour de Williams pour poser des questions sur sa suspension après l’entraînement de jeudi. Comme le souligne Dave Birkett du Detroit Free Press, le receveur large a répondu à toutes les questions concernant sa suspension et n’a pas écourté sa session.

Jameson Williams vient de passer 10 minutes avec les journalistes après l’entraînement. A déclaré qu’il était malade lorsqu’il a appris sa suspension pour la première fois, il est déterminé à être le joueur qu’il a toujours été une fois sur le terrain. Bravo pour lui d’avoir répondu à toutes les questions et de ne pas avoir écourté cette session. – Dave Birkett (@davebirkett) 25 mai 2023

Jameson Williams s’exprime sur sa suspension de jeu pour six matchs

Comme le mentionne Birkett dans son tweet, Williams a déclaré qu’il était « malade » lorsqu’il a appris qu’il était suspendu pour avoir enfreint la politique de jeu de la ligue et a affirmé qu’il « n’était pas au courant » de la politique de jeu.

« Cela m’a frappé à l’improviste, et cela a frappé quelques autres joueurs de la ligue et de mon équipe à l’improviste », a déclaré Williams, h/t la Detroit Free Press. « Je n’étais pas au courant de cette situation, mais comme c’est arrivé, comme je l’ai dit, je l’ai pris sur le menton, j’étais prêt à aller de l’avant au fur et à mesure que les choses avançaient et j’en ai eu les conséquences, donc c’était tout mon plan pour aller de l’avant des choses et simplement regarder les jours meilleurs.

Le receveur large ne fait pas appel de la suspension, disant qu’il voulait aller de l’avant. Williams a déclaré aux journalistes : « Je ne suis pas un joueur, je suis un joueur de football. »

Williams et son collègue receveur Stanley Berryhill ont été suspendus six matchs pour avoir parié dans l’installation de l’équipe sur des matchs non-NFL, tandis que la sécurité CJ Moore et le receveur large Quintez Cephus ont été suspendus indéfiniment pour avoir parié sur des matchs de la NFL. Berryhill, Moore et Cephus ont tous été abandonnés par l’équipe.

Les Lions ont échangé contre Williams au premier tour du repêchage de la NFL pour sélectionner Williams, qui s’est fait un nom en Alabama pour sa vitesse. Mais lors du match de championnat national des éliminatoires de football universitaire, Williams a subi une déchirure du LCA, ce qui signifiait qu’il ne serait pas prêt pour le début de sa saison recrue.

Williams a fait ses débuts avec l’équipe lors de la semaine 12 contre les Jaguars de Jacksonville. La semaine suivante contre les Vikings du Minnesota, il a enregistré son premier touché en carrière lors de sa première prise en carrière. Ce serait sa seule prise de la saison sur neuf cibles.

Le receveur de deuxième année pourra s’entraîner cette intersaison et participer à la pré-saison, mais il devra purger sa suspension une fois la saison régulière commencée. Il pourra faire ses débuts dans la saison lors de la semaine 7 contre les Ravens de Baltimore (22 octobre).