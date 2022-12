James Woods porte de l’or à l’annulaire avec Sara Miller après avoir apparemment célébré un nouveau mariage sur Instagram

James Woods et Sara Miller ont profité du temps frais de la Californie du Sud alors qu’ils se promenaient à Los Angeles.

L’acteur de 75 ans a flashé une alliance en or sur son annulaire alors qu’il se promenait dans la ville avec Miller, 33 ans. La sortie survient près d’un mois après Woods s’est tourné vers les réseaux sociaux et semblait célébrer son nouveau statut de mari dans une légende Instagram.

Woods n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox News Digital.

Woods portait une veste en cuir marron avec un polo noir et un jean pour la balade et portait une casquette de baseball noire.

Miller portait également du noir de la tête aux pieds, y compris un sweat à capuche et des leggings noirs. Elle a tressé ses cheveux bruns sur le côté et a terminé son look avec un bonnet rouge.

Dans sa publication Instagram partagée le 5 novembre, Woods a écrit: “Tout le personnel de Musso est des gens tellement fantastiques”, à côté d’une photo portant un toast avec Miller au célèbre restaurant Musso & Franks de Los Angeles.

“Ils nous ont apporté du champagne parce qu’ils ne nous avaient pas vus depuis notre mariage. Des gens adorables !”

Des mois plus tôt, Woods avait partagé une photo le jour de l’anniversaire de Miller qui semblait être une image du jour de leur mariage alors que Sara portait une robe blanche et un voile.

Woods était auparavant marié à Kathryn Morrison de 1980 à 1983. Son mariage de quatre mois avec Sarah Owen a pris fin en 1990.

On ne sait pas quand James et Sara ont commencé à sortir ensemble, mais le couple a semblé faire ses débuts sur le tapis rouge en 2017 aux Writers Guild Awards.

En avril 2019, Miller a montré une superbe bague de fiançailles en diamant en un clin d’œil posté sur la page Instagram de Woods. Il a écrit : « La vie est une bénédiction.