James Watt, secrétaire de l’Intérieur à la langue acérée et pro-développement sous Reagan, décède à 85 ans

CHEYENNE, Wyo. (AP) – James Watt, le secrétaire de l’intérieur à la langue acérée et pro-développement de l’administration Reagan, qui était aimé des conservateurs mais qui s’est heurté aux écologistes, aux fans des Beach Boys et finalement au président, est décédé. Il avait 85 ans.

Watt est décédé en Arizona le 27 mai, a déclaré son fils Eric Watt dans un communiqué jeudi.

Dans une administration divisée entre les soi-disant pragmatistes et les purs et durs, peu se tenaient aussi à droite à l’époque que Watt, qui qualifiait autrefois le mouvement écologiste de « préservation contre le peuple » et le grand public d’affrontement entre « libéraux ». et les Américains.

En ce sens, Watt a préfiguré des secrétaires de l’Intérieur combatifs comme Ryan Zinke et David Bernhardt, qui, comme Watt, ont poussé de manière agressive à accorder des baux de pétrole, de gaz et de charbon sur des terres publiques, à augmenter le forage en mer et à limiter l’expansion des parcs et monuments nationaux.

« Alors que la mort de personne ne devrait être célébrée, il était le pire de MAGA avant qu’il ne soit inventé », a tweeté David Donger du groupe environnemental Natural Resources Defense Council, faisant référence au slogan « Make America Great Again » de l’ancien président Donald Trump.

Watt et ses partisans le voyaient comme un défenseur des valeurs conservatrices fondamentales du président Ronald Reagan, mais les opposants ont été alarmés par sa politique et offensés par ses commentaires. En 1981, peu de temps après sa nomination, le Sierra Club a recueilli plus d’un million de signatures demandant l’éviction de Watt et a critiqué des actions telles que la coupe à blanc des terres fédérales dans le nord-ouest du Pacifique, affaiblissant les réglementations environnementales pour l’exploitation minière à ciel ouvert et entravant les efforts visant à réduire la pollution de l’air dans Vallée de Yosemite en Californie.

Avec son crâne chauve et ses grosses lunettes, il est devenu le rare secrétaire de l’intérieur reconnaissable du grand public, pour des raisons au-delà de l’environnement. Il a qualifié les membres d’un comité consultatif sur le charbon d’utiliser un langage désobligeant et, en 1983, a tenté d’interdire la musique des festivités du 4 juillet sur le National Mall, affirmant qu’elle attirait le « mauvais élément ».

Les Beach Boys avaient récemment été les têtes d’affiche des centres commerciaux, et leurs fans comprenaient le président Reagan et la première dame Nancy Reagan. La déclaration de Watt faisant l’objet de moqueries généralisées, les Reagan ont invité les Beach Boys pour une visite spéciale à la Maison Blanche. Watt, quant à lui, a été convoqué pour recevoir un modèle en plâtre d’un pied troué.

Dans son livre de 1985 « Le courage d’un conservateur », Watt a écrit que la controverse « est en fait née parce que j’étais un conservateur. Les membres d’une presse libérale ont vu une opportunité de créer une polémique en censurant les faits et en évitant les vrais problèmes. Il a dit que les premières histoires sur l’interdiction de la musique rock « ne mentionnaient que le fait que les Beach Boys s’étaient produits dans le passé. Pourtant, avant que nous sachions ce qui se passait, les gros titres des bannières proclamaient que j’avais interdit les Beach Boys. J’étais epoustouflé. »

Couper les réglementations était sa mission première. Entre le moment où il a été confirmé comme secrétaire de l’Intérieur en 1981 jusqu’à sa démission sous la pression en 1983, Watt a mis en place un programme de location offshore qui offrait pratiquement tout le littoral américain pour le forage pétrolier et gazier et a organisé la plus grande vente de bail de charbon de l’histoire, mettant aux enchères 1,1 milliards de tonnes (1 milliard de tonnes métriques) de charbon dans le bassin de Powder River du Montana et du Wyoming.

Watt a triplé la quantité de terres terrestres louées pour l’exploration pétrolière et gazière et a doublé la superficie louée pour les ressources géothermiques.

Watt a dépensé 1 milliard de dollars pour restaurer et améliorer les parcs nationaux et a ajouté 2 800 miles carrés (7 300 kilomètres carrés) au système de nature sauvage du pays. Et ses efforts pour exploiter les ressources naturelles ont rendu l’Amérique plus forte, écrivit-il à Reagan en octobre 1983.

« Notre excellent bilan en matière de gestion des ressources naturelles de cette terre est inégalé – parce que nous mettons les gens dans l’équation environnementale », a écrit Watt.

Mais huit jours après avoir écrit au président, il est monté à cheval dans un pâturage pour vaches sur la route du ranch californien de Reagan pour annoncer sa démission. Il a été remplacé par un assistant de longue date de Reagan, William Clark.

« J’avais dépassé mon utilité », a déclaré Watt à propos de sa décision, ajoutant que d’autres « ne se retireraient pas de mon cas » à propos de son commentaire insultant du comité consultatif sur le charbon.

Watt est né le 31 janvier 1938 à Lusk, Wyoming, et sa famille a ensuite déménagé à Wheatland, Wyoming, où son père a pratiqué le droit. Il a fréquenté l’Université du Wyoming, a obtenu son diplôme en 1960 et a obtenu un diplôme en droit deux ans plus tard.

En 1962, Watt est devenu l’assistant personnel de l’ancien gouverneur Milward L. Simpson, et il s’est rendu à Washington après l’élection de Simpson au Sénat américain plus tard cette année-là. En 1966-1969, il a aidé à élaborer des politiques sur des questions telles que la pollution, l’exploitation minière, les terres publiques et l’énergie pour la Chambre de commerce des États-Unis, puis au début de 1969, il a rejoint l’administration Nixon en tant que sous-secrétaire du département de l’Intérieur.

En 1975, le président Gerald Ford l’a nommé à la Federal Power Commission.

Alors que Jimmy Carter était président, Watt a travaillé dans le secteur privé en tant que président et directeur juridique de la Mountain States Legal Foundation pro-développement à Denver.

Il a fait du travail de consultant après avoir quitté l’administration Reagan, à un moment donné, il a fait tourner les têtes lorsqu’il a accepté de représenter les tribus indiennes dans les opérations pétrolières et les développements hôteliers après avoir précédemment qualifié les réserves indiennes d ‘«échec du socialisme». Il a également accepté des honoraires de consultation à six chiffres pour représenter les promoteurs d’un projet de logement subventionné par le gouvernement fédéral.

Il est retourné dans le Wyoming en 1986 et a créé un cabinet d’avocats à Jackson, a enseigné à son alma mater et a été consultant juridique et conférencier.

Mais son travail de consultant impliquant des fonds fédéraux pour le logement a fait l’objet d’un examen minutieux à la fin des années 1980 lorsqu’une enquête a été ouverte sur la corruption au sein du ministère du Logement et du Développement urbain.

En 1996, il a plaidé coupable à un seul délit pour avoir dissimulé des documents à un grand jury enquêtant sur HUD. Il a été condamné à une amende de 5 000 dollars, mis en probation pendant cinq ans et condamné à effectuer des travaux d’intérêt général. Il a dit qu’il avait « fait une grave erreur » et espérait « continuer à jouer un rôle constructif dans la société ».

Au fil des ans, Watt a exprimé des craintes qu’à moins d’être arrêtés, des mouvements environnementaux radicaux comme Earth First ! persuaderait les «lâches du Congrès» d’interdire toute chasse, d’éliminer toute exploitation forestière et le pâturage du bétail sur les terres publiques et de mettre davantage en péril les industries minières.

Il a vécu ses dernières années à Wickenburg, en Arizona, avec sa femme, Leilani.

L’écrivain de l’Associated Press Matthew Daly à Washington, DC, a contribué à ce rapport.

Mead Gruver, Associated Press