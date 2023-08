James Ward-Prowse de Southampton prêt à déménager à West Ham United

West Ham United a convenu d’un montant de 30 millions de livres sterling avec Southampton pour signer le milieu de terrain James Ward-Prowse.

L’international anglais devrait signer un contrat de quatre ans avec le club londonien.

Les rapports ont indiqué que West Ham s’efforçait de conclure un accord pour signer le joueur de 28 ans dès que possible.

🚨 West Ham parvient à un accord avec Southampton pour signer James Ward-Prowse. #SaintsFC devrait recevoir des honoraires d’environ 30 millions de livres sterling. 28 ans devrait signer un contrat de 4 ans. #WHUFC & milieu de terrain désireux de terminer le mouvement dès que possible. Offres clés Ward-Prowse + Maguire pour les marteaux @TheAthleticFC https://t.co/rl8Va6ALtQ– David Ornstein (@David_Ornstein) 9 août 2023

Ward-Prowse a été à Southampton toute sa carrière, après avoir gravi les échelons de l’académie. Il a fait 422 apparitions pour l’équipe de la côte sud, marquant 55 buts et aidant à 55 reprises.

Outre les chiffres, Ward-Prowse est devenu le talisman non dit de l’équipe et a ébloui le public avec son énergie et son sens du but, en particulier sur les coups francs.

À la suite de Le Tissier, on pourrait faire valoir que le joueur de 28 ans a été une source inébranlable d’inspiration et de constance pour les Saints qui ont traversé une période mouvementée en Premier League ces dernières années.

Le milieu de terrain a joué contre Sheffield mercredi lors du premier match de championnat de la saison à Southampton la semaine dernière, mais n’a pas joué lors d’une défaite en Coupe EFL contre Gillingham mardi.

West Ham, quant à lui, souhaite renforcer son milieu de terrain après le départ de Declan Rice à Arsenal pour 105 millions de livres sterling.

Plus tôt cette semaine, il a également été signalé que Manchester United avait rejeté l’offre de 30 millions de livres sterling de West Ham pour Scott McTominay. United valorise le joueur de 26 ans à plus de 40 millions de livres sterling et Erik ten Hag aimerait idéalement le garder.

Le club de l’est de Londres avait également une offre d’environ 45 millions de livres sterling rejetée par Fulham pour le milieu de terrain Joao Palhinha en juillet.

Mais, il semble que les frustrations de la saison de transfert du manager David Moyes soient dissipées alors que West Ham a également accepté un accord de 30 millions de livres sterling pour signer le défenseur de Manchester United Harry Maguire aujourd’hui.