James Wade enthousiasmé par le retour des fans en Premier League: «Les fléchettes ont besoin de la foule» | Nouvelles de fléchettes

James Wade est actuellement septième du tableau de fléchettes de la Premier League

James Wade se réjouit du retour des fans la semaine prochaine, alors que la Premier League 2021 rentre à la maison.

Des foules en direct assisteront à l’apogée du tournoi à la Marshall Arena de Milton Keynes, et «The Machine», qui est actuellement septième du tableau, dit avoir été manquée.

« Les fléchettes ont besoin de la foule. C’est le carburant d’un feu qui doit brûler », a déclaré le champion du UK Open. Actualités Sky Sports.

« Sans eux, cela a été assez modéré. Cela a été très différent, il a été difficile de s’adapter. Mais nous avons fait de notre mieux, et à partir de maintenant, nous espérons pouvoir reprendre et revenir à ce que nous connaissons le mieux.

« Tous les joueurs, nous en avons discuté et discuté. Ça va être génial d’y revenir. Ça va le rendre plus agréable, plus intéressant. Il y aura plus d’adrénaline. Le standard du jeu, c’est devrait tout s’améliorer. Tout est un plus et un positif pour le jeu de fléchettes. Et comme je l’ai dit, les gens sortent et reviennent. «

Wade est actuellement à la septième place du tableau de la Premier League, à trois points des quatre premiers

Cependant, il a noté que jouer à huis clos a peut-être profité à certains des joueurs les moins expérimentés.

« Je ne pense pas que quiconque ait dit cela directement. Peut-être qu’il y a un ou deux des joueurs les moins expérimentés qui deviennent un peu nerveux devant la foule », a-t-il déclaré.

« Mais dans l’ensemble, nous avons tous hâte que les foules reviennent et reviennent à la normale. »

1:19 Avec la réouverture des pubs alors que les restrictions relatives aux coronavirus sont assouplies, le PDC fait don de 50 fléchettes à des pubs du Royaume-Uni avec l’aide de James Wade Avec la réouverture des pubs alors que les restrictions relatives aux coronavirus sont assouplies, le PDC fait don de 50 fléchettes à des pubs du Royaume-Uni avec l’aide de James Wade

Un autre aspect des fléchettes professionnelles au cours des 12 derniers mois a été les «bulles» dans lesquelles les joueurs évoluent.

« Cela a été un travail difficile, aller dans un stade où nous jouons et avoir notre propre étage, être séparé », a admis Wade.

« La façon dont il a été organisé et exécuté a été incroyable. Personne n’a fait de répétition. Et la façon dont le PDC l’a fait et l’a organisé a été incroyable. Cela a-t-il été parfois ennuyeux? Oui. Mais les règles sont là pour être respecté.

«Je pense que ce que beaucoup de gens oublient, c’est que les gens qui font du sport, nous avons de la chance d’avoir pu travailler. Il y a beaucoup de gens dans le pays qui n’ont pas eu ce privilège.

« Donc, parmi toutes les choses gênantes que nous avons dû faire, respecter les règles et tout le reste, nous avons également été vraiment, vraiment chanceux parce que nous avons toujours pu travailler, et il y a beaucoup de gens qui n’ont pas Je n’ai pas eu ce luxe. «

La Premier League 2021 se termine la semaine prochaine, avec cinq nuits consécutives culminant avec les Play-Offs le vendredi 28 mai. Regardez toute l’action en direct sur Sky Sports.