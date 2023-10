James W. Pfister : Nations Unies : fondement du droit international

Le système des Nations Unies fournit les structures juridiques de base et les règles de fond fondamentales du droit international. Le monde est confronté à de nombreuses menaces : pandémie, changement climatique, faim et risque de guerre. Récemment, l’ONU a ouvert sa 78e session. Le président Joe Biden s’est entretenu et a interagi avec les dirigeants mondiaux. Même si plusieurs dirigeants de grandes puissances étaient absents, des responsables de niveau inférieur ont interagi. Par exemple, notre secrétaire d’État, Antony Blinken, a rencontré le vice-président chinois, Han Zheng. Blinken a déclaré : « Je pense que c’est une bonne chose que nous ayons l’opportunité de nous appuyer sur les récents engagements de haut niveau que nos pays ont eu… » (Matthew Lee, Associated Press, 19 septembre 2023).

Pourtant, nombreux sont ceux qui se plaignent du fait que l’ONU ne résout pas les problèmes du monde, comme la guerre en Ukraine. Le président ukrainien, Volodymyr Zelenskyy, s’est exprimé et a condamné le veto russe au Conseil de sécurité. Il a également déclaré que les problèmes sont traités « par la rhétorique plutôt que par des solutions réelles, avec des aspirations à un compromis avec les tueurs plutôt qu’à protéger des vies ». (Michael Birnbaum et John Hudson, The Washington Post, 20 septembre 2023). Un éditorial du Wall Street Journal déclarait : « Le multilatéralisme tel que pratiqué par l’ONU est de moins en moins pertinent à mesure que la Chine, la Russie, l’Iran et d’autres voyous affirment leur pouvoir. » (20 septembre 2023). Je pense que ces opinions négatives sont naïves concernant le fonctionnement de l’ONU.

La Charte des Nations Unies et les textes ultérieurs ont fourni les structures juridiques et la substance au sein desquelles les nations opèrent politiquement. Comme l’a déclaré le président Harry S. Truman dans un discours prononcé le 26 juin 1945 lors de la conférence qui a produit la charte : « Le monde doit maintenant l’utiliser ! » Biden a déclaré dans son discours devant l’ONU le 21 septembre : « En tant que communauté mondiale, nous sommes confrontés à des crises urgentes et imminentes qui offrent d’énormes opportunités si – si nous pouvons rassembler la volonté et la détermination de saisir ces opportunités. »

Il faut une volonté politique pour utiliser les structures de l’ONU et le droit positif pour que l’ONU fonctionne.

Au début de la Seconde Guerre mondiale, à l’automne 1939, le président Franklin D. Roosevelt lança un programme secret visant à aboutir à une organisation universelle d’après-guerre destinée à remplacer l’échec de la Société des Nations. Le secrétaire d’État Cordell Hull a choisi Leo Pasvolsky pour diriger le programme visant à créer, selon les mots de Hull, « un futur ordre mondial ». (Stephen C. Schlesinger, « Acte de création », 2003). Certains préféraient une approche régionale plutôt qu’universelle. Pasvolsky et Hull s’en sont tenus au concept d’organisation universelle, avec le pouvoir au centre d’un Conseil de sécurité.

FDR a développé la théorie des « quatre policiers » : il « adhérait inébranlablement à un principe central de la realpolitik, issu de sa désillusion à l’égard des opérations de répression de la Ligue, selon lequel les quatre grandes puissances – la Chine, l’Union soviétique, la Grande-Bretagne et les États-Unis – devraient agir comme policiers et assurer la sécurité de toute organisation mondiale. (Schlesinger, Ibid.). Chacun aurait le veto, afin que l’organisation ne soit pas utilisée contre l’un d’eux, créant ainsi une guerre majeure. Ils sont devenus, avec l’ajout de la France, membres permanents dudit Conseil de sécurité, le P-5.

Un autre mot pour désigner le veto est « consensus ». Il doit y avoir un consensus au sein du P-5 pour que le Conseil de sécurité puisse agir. Une abstention n’est pas un veto. Les autres membres du Conseil de sécurité, composé de 15 membres, sont élus par l’Assemblée générale pour un mandat de 2 ans. Neuf sur 15 sont nécessaires pour la décision.

Ce n’est pas la faute de l’ONU si elle ne résout pas un problème comme la guerre en Ukraine. C’est une question de politique mondiale, en particulier parmi les grandes puissances. Tout comme nous ne blâmons pas notre Constitution lorsque notre gouvernement ne résout pas un problème, comme la criminalité urbaine ou la frontière, nous ne pouvons pas blâmer la Charte des Nations Unies pour les échecs des systèmes politiques du monde. Une charte ou une constitution fournit les structures de l’action politique et des lois substantielles. Un consensus politique suffisant est nécessaire pour obtenir des résultats en matière juridique et politique, comme c’est le cas dans les systèmes politiques nationaux.

Au cours des 78 années écoulées depuis sa création en 1945, les membres du système des Nations Unies ont évité une guerre majeure. Les quelques guerres qui ont eu lieu ont été limitées en termes d’armes, de zones et d’objectifs. Avec 193 États membres, il y aura des conflits, certains graves, mais ces conflits ont été, pour la plupart, gérés. Je pense que l’ONU a eu quelque chose à voir avec cette stabilité.

