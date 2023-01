James Vowles: Williams nomme l’ancien chef de la stratégie de Mercedes comme directeur d’équipe avant la saison 2023 de Formule 1

James Vowles (L) a été un élément clé du succès de Lewis Hamilton avec Mercedes

Williams a nommé l’ancien directeur de la stratégie de Mercedes, James Vowles, comme nouveau directeur de l’équipe avant la saison 2023 de Formule 1.

Vowles remplace Jost Capito, qui a quitté ses fonctions de directeur général et directeur de l’équipe Williams en décembre après deux ans à la barre.

Le joueur de 43 ans rejoindra officiellement Williams le 20 février, après avoir été libéré de son contrat par Mercedes, avec qui il a remporté huit titres constructeurs après avoir fait partie de l’équipe depuis sa création en 2010.

“J’ai hâte de commencer avec Williams Racing”, a déclaré Vowles. “C’est un honneur de rejoindre une équipe avec un héritage aussi incroyablement riche. L’équipe est une icône de notre sport, une que je respecte énormément, et j’ai hâte de relever le défi.

“Williams Racing a placé sa foi et sa confiance en moi, et je ferai de même en retour. L’équipe a un potentiel énorme, et notre voyage ensemble commence dans quelques semaines.”

Williams, qui a terminé en bas du classement des constructeurs lors de quatre des cinq dernières saisons, n’a pas encore annoncé le remplacement du directeur technique François-Xavier Demaison, également parti en décembre. Vowles a également déclaré que l’équipe n’avait pas de plans immédiats pour pourvoir le poste de directeur général que Capito avait également occupé.

Vowles a commencé sa carrière en F1 avec British American Racing et est resté avec l’équipe qui est devenue Honda puis Brawn, ce dernier réalisant un doublé au championnat en 2009 alors que Jenson Button scellait son seul titre.

Lorsque l’équipe a été achetée et renommée par Mercedes en 2010, Vowles a été retenu et a occupé des postes clés d’ingénierie et de stratégie au cours des cinq saisons victorieuses de Lewis Hamilton, ainsi qu’une pour Nico Rosberg.

Vowles était avec Mercedes depuis la création de l’équipe en 2010

“Mercedes m’a énormément soutenu dans mon voyage, et nous nous séparons en excellents termes après plus de 20 ans de travail à Brackley”, a ajouté Vowles.

“Je suis reconnaissant pour tout ce que Toto (Wolff) et l’équipe ont fourni, et ce fut une expérience si spéciale de traverser ensemble l’échec et le succès.”

Le déménagement de Vowles à Williams maintient des liens étroits entre les deux équipes, le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, ayant été un ancien propriétaire et directeur de l’équipe britannique, et le pilote Silver Arrows, George Russell, ayant passé trois ans chez Williams avant de s’associer à Hamilton pour la première fois. la saison dernière.

“James a été un membre très apprécié de notre équipe dans son rôle de directeur de la stratégie du sport automobile, jouant un rôle essentiel dans notre succès ces dernières années”, a déclaré Wolff.

“Ayant travaillé avec lui depuis que j’ai rejoint l’équipe pour la première fois en 2013, je sais à quel point il est diligent, capable et talentueux et j’ai tiré une grande satisfaction de voir James se développer et grandir au cours de la dernière décennie.

“Bien que nous soyons naturellement tristes de dire au revoir à un membre aussi compétent de l’équipe, je n’ai aucun doute sur le fait qu’il possède toutes les compétences nécessaires pour devenir un directeur d’équipe fantastique en Formule 1.

“Nous lui souhaitons plein succès et sommes ravis qu’il franchisse cette nouvelle étape de sa carrière avec Williams, un de nos partenaires techniques solides et qui a une place qui me tient à cœur.”

L’équipe britannique a déjà confirmé une date de lancement le 6 février pour sa voiture 2023, qui sera pilotée par la recrue américaine Logan Sargeant, qui a rejoint l’équipe pour s’associer à Alex Albon.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Logan Sargeant a terminé cinquième de la dernière course de F2 de 2022 pour obtenir sa super licence, s’assurant qu’il pilotera pour Williams en F1 la saison prochaine Logan Sargeant a terminé cinquième de la dernière course de F2 de 2022 pour obtenir sa super licence, s’assurant qu’il pilotera pour Williams en F1 la saison prochaine

Les tests de pré-saison ont lieu à Bahreïn du 23 au 25 février, suivi du Grand Prix d’ouverture de la saison au même endroit le 5 mars.

Williams a été acheté par Dorilton Capital en 2020, les nouveaux propriétaires espérant remettre l’équipe en lice.

“Nous sommes ravis d’accueillir James chez Williams Racing”, a déclaré le président de Dorilton Capital, Matthew Savage.

“Il est l’un des talents les plus respectés de la Formule 1 et apportera de la performance. Il a joué un rôle clé dans certains des exploits les plus impressionnants du sport au cours des 15 dernières années.

“Alors que nous poursuivons notre quête incessante de résultats, nous pensons que la nomination de James renforce notre détermination à nous assurer d’avoir un leadership énergique, expérimenté et solide alors que nous entrons dans la prochaine phase de transformation de Williams Racing.”