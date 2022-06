James Vince bat un siècle record dans la victoire de Vitality Blast du Hampshire contre le Somerset | Nouvelles du cricket

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



James Vince du Hampshire a organisé une masterclass au bâton avec un 129 invaincu lors de son affrontement T20 Blast avec Somerset.

James Vince a martelé le score individuel le plus élevé d’un joueur du Hampshire au cricket T20 alors que les Hawks ont remporté une victoire de 16 points Vitality Blast sur Somerset à Taunton.

Le skipper en visite a écrasé 129 balles non seulement sur 62 balles, avec 10 six et neuf quatre, et a été bien soutenu par Tom Prest, 19 ans, alors que le Hampshire a enregistré son plus gros total de la compétition, 208-5, après avoir perdu le lancer.

Après un bref arrêt pour pluie, Somerset a répondu avec 194-9, Rilee Rossouw en tête avec 55 sur 28 balles et Tom Banton contribuant 54 sur 38 livraisons. Chris Wood en a réclamé deux pour 26.

Le résultat a laissé Somerset toujours deuxième du tableau du groupe sud, tandis que Hampshire est passé dans le top cinq.

L’incroyable assaut de Vince a battu le 124 invaincu réalisé pour le Hampshire par Michael Lumb lors d’un match T20 contre l’Essex à Southampton en 2009. Il comprenait trois six d’affilée dans un 31-run over et frappant la dernière balle de ses manches pour un maximum.

James Vince a frappé un siècle rapide dans la victoire du Hampshire

Derbyshire la séquence de cinq victoires consécutives a pris fin après Nottinghamshire ont rebondi après trois défaites consécutives avec une victoire écrasante de 94 points sur leurs voisins.

Les Outlaws ont affiché 247-6 sur leur chemin vers la victoire – leur plus haut total dans le format.

Ben Duckett a atteint le meilleur 63 de la saison et Alex Hales son troisième demi-siècle de campagne alors que les Outlaws, qui ont concédé un record de compétition de 261 contre Birmingham la semaine dernière, ont connu leur meilleure nuit de ce qui a été une saison décevante.

Sur une bonne surface de frappe, les Falcons s’étaient imaginés dans une poursuite lorsqu’ils avaient choisi de jouer en premier, mais ils n’étaient jamais dans la chasse, atteignant 153-9 alors que le quilleur rapide Zak Chappell marquait sa première apparition de la saison en prenant trois pour 28 .

Ben Duckett en action pour le Nottinghamshire

Le spinner vétéran Samit Patel en a pris trois pour 32 et Steven Mullaney un avare de deux pour 17 après que Brooke Guest ait marqué le Derbyshire avec un 40 invaincu.

Néanmoins, avec deux matches à venir, les Falcons restent bien placés pour se qualifier pour une deuxième apparition en finale en quatre ans.

La superbe jeune fille à triple guichet de Sam Cook a aidé à garder Essex à la recherche d’une place pour les quarts de finale alors qu’ils battaient Middlesex par 21 passages chez Lord’s.

Seamer Cook a arraché le cœur de l’ordre supérieur de Middlesex avec les guichets de Max Holden, Joe Cracknell et le gardien de guichet John Simpson en route vers des chiffres de trois pour 23.

Cela a laissé les hôtes sur 9-3, nécessitant 162 pour la victoire, et bien que le capitaine Steve Eskinazi (43) et Jack Davies (41) aient monté une reprise avec un quatrième guichet d’une valeur de 86, les hôtes étaient limités à 140-8.

Plus tôt, Dan Lawrence (51) et Tom Westley (50) ont établi un nouveau record d’Essex pour le cinquième guichet contre Middlesex avec leur stand de 84, éclipsant celui de 63 par Paul Grayson et Andy Flower en 2003, alors que les visiteurs atteignaient 161- 6 malgré un impressionnant retour de trois en 16 de Chris Green.

Yorkshire ont gardé le destin de leurs espoirs de qualification entre leurs propres mains alors qu’ils surmontaient confortablement la dernière place Worcestershire par cinq guichets à New Road.

Les Vikings se sont déplacés à moins d’un point du Northamptonshire, quatrième, sur lequel ils ont un match en main et se rencontreront à Wantage Road vendredi soir.

Le spinner anglais Dom Bess a détruit l’ordre du milieu des Rapids sur son chemin vers les meilleurs chiffres en carrière de T20 de trois pour 15 de ses quatre overs après que l’équipe locale ait été mise au bâton.

Le nouveau venu du Worcestershire, Kashif Ali, et le gardien Gareth Roderick ont ​​ajouté un 73 ininterrompu pour permettre aux Rapids de se fixer un objectif de 151 sur un terrain vert.

Mais c’était loin d’être suffisant et un 46 invaincu de l’ancien joueur du Worcestershire Tom Kohler-Cadmore a vu son équipe rentrer à la maison avec 5,2 overs à revendre.

Surrey perdu pour la première fois dans le Vitality Blast de cette saison alors que Sussex a mis fin à une série de cinq défaites successives dans le Groupe Sud avec une victoire bienvenue de 17 points à Hove.

L’ouvreur Will Jacks semblait mener Surrey à un objectif de 173 lorsqu’il a porté son total dans la compétition de cette saison à 396 points avec 76, son cinquième 50 de la campagne et deux jours après que ses 66 invaincus aient aidé à assurer une victoire au dernier ballon sur Somerset .

Mais quand il a été pris derrière en train d’essayer de guider une balle plus rapide du spinner du bras gauche Delray Rawlins dans le hors-jeu au 15e, après avoir frappé 11 quatre et un six, l’ordre inférieur de Surrey s’est replié rapidement et ils ont été éliminés pour 155 en 18,2 overs, leur première défaite dans n’importe quelle compétition cette saison.

Le skipper Chris Jordan, leur dernier batteur reconnu, a été chassé par le lancer de Ravi Bopara des couvertures après avoir été renvoyé, et les cinq derniers guichets de Surrey sont tombés pour 16 points, Bopara terminant les choses avec un autre coup direct pour éliminer Dan Moriarty.

La quatrième victoire des Sussex sur 11 était indispensable, même s’ils devront gagner leurs trois matchs restants pour avoir une chance d’atteindre les huitièmes de finale.

Le skipper remplaçant Steven Croft a fait sa deuxième cinquante consécutive dans son club natal, mais la pluie a eu le dernier mot à Blackpool, où du Lancashire Jeu Vitality Blast contre Durham a été abandonnée.

Croft aurait pu être un peu soulagé car le Lancashire était modérément placé sur 133-6 après 17,4 overs lorsque la pluie est arrivée à 18h30.

Le résultat signifie que l’équipe Emirates Old Trafford n’a qu’à battre Derbyshire vendredi pour décrocher sa qualification pour les huitièmes de finale du Blast.