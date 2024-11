James Van Der Beek a un cancer colorectal.

L’homme de 47 ans Ruisseau Dawson l’acteur a confirmé le diagnostic à Personnes.

«J’ai un cancer colorectal. J’ai fait face à ce diagnostic en privé et j’ai pris des mesures pour le résoudre, avec le soutien de mon incroyable famille », a-t-il déclaré dans un communiqué.

« Il y a des raisons d’être optimiste et je me sens bien », a-t-il ajouté.

Jacques a travaillé tout en travaillant sur la guérison, apparaissant dans un épisode de Marcheur récemment. Il devrait ensuite jouer dans Mis à l’écart : le QB et moiun film original de Tubi, le 29 novembre.

Plus tard en décembre, il devrait apparaître sur Le vrai plein Montyune émission spéciale de deux heures au cours de laquelle un groupe de célébrités masculines se déshabilleront pour sensibiliser le public au dépistage et à la recherche sur le cancer de la prostate, des testicules et colorectal. Taye Diggs, Chris Jones et Bruno Tonioli apparaîtra.

Il a également donné la priorité au temps passé avec sa famille, sa femme Kimberly Van Der Beek et leurs six enfants : Olivia, Josué, Annabel, Émilie, Gwendoline et Jérémie.

Nous souhaitons James Van Der Beek le meilleur dans son parcours de santé.

