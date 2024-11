James Van Der Beek lutte contre le cancer colorectal

James Van Der Beek combat le cancer colorectal… TMZ l’a confirmé.

L’acteur de 47 ans, surtout connu pour « Dawson’s Creek », a récemment reçu un diagnostic de maladie et a déclaré à People qu’il suivait un traitement pour la résoudre.

Van Der Beek estime que, malgré ce diagnostic effrayant, il y a des raisons d’être optimiste. Il ne précise pas exactement ce qu’il veut dire ici, mais il ajoute qu’il se sent bien.

Selon l’American Cancer Society, le cancer colorectal commence dans le côlon ou le rectum qui constitue le gros intestin.

On ne sait pas exactement depuis combien de temps Van Der Beek lutte contre la maladie… mais il fait sa part pour aider les personnes comme lui qui en sont atteintes. Il devrait apparaître dans « The Real Full Monty », une émission spéciale de deux heures dans laquelle lui et d’autres grandes stars se déshabilleront pour sensibiliser à certains types de cancer.

Van Der Beek dévoilera tout dans la série en vedette Antoine Anderson, Taye Diggs, Tyler Poseyjuge de « Danse avec les stars » Bruno Tonioliet plaqueur défensif des Chiefs de Kansas City Chris Jones.

Il a également continué à travailler ces derniers mois malgré le diagnostic… apparaissant dans un épisode de « Walker » cette année. Il a également un nouveau film – « Sidelined the QB and Me » – qui est actuellement en post-production.