James Van Der Beek et sa femme Kimberly accueillent le bébé n° 6 après des fausses couches déchirantes

James Van Der Beek s’est rendu sur Instagram pour annoncer la joyeuse nouvelle que lui et sa femme Kimberly ont accueilli leur fils Jeremiah après avoir » subi une fausse couche tardive » à deux reprises, ce qui a été causé par » un col de l’utérus affaibli « .

James Van Der Beek, 44 ans, et sa femme Kimberly Van Der Beek, 39 ans, a fait une annonce surprise très spéciale à ses abonnés sur les réseaux sociaux le 22 novembre : ils ont accueilli un tout nouveau bébé ! L’heureux couple a partagé une série de photos adorables ainsi qu’un clip vidéo du paquet de joie, un garçon qu’ils ont nommé Jérémie, et a révélé la nouvelle qu’il était arrivé après que Kimberly eut été diagnostiquée avec « un col de l’utérus affaibli » et traité pour cela après avoir déjà subi deux fausses couches à 17 semaines.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par James Van Der Beek (@vanderjames)

« Humble et ravi d’annoncer l’arrivée heureuse et en toute sécurité de Jeremiah Van Der Beek ️ (Nous l’avons appelé Remi, d’ailleurs – pas » dinosaure « 🥰) », a écrit James en se référant à la vidéo, qui montre l’un de leurs adorables enfants tenant le bébé et l’appelant le joli nom, dans la légende du message.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Kimberly Van Der Beek (@vanderkimberly)

« Après avoir subi une #pertegrossesse tardive deux fois de suite (tous deux à plus de 17 semaines), nous avons gardé celui-ci silencieux. Honnêtement, j’étais terrifié quand je l’ai découvert », a-t-il poursuivi. « Mais nous avons trouvé un médecin ici au Texas qui a diagnostiqué les deux derniers comme ayant été causés par un: » col de l’utérus incompétent » (je lui ai demandé quel genre de vieux mec misogyne a inventé ce terme et il a ri – ce qui m’a fait l’aimer encore plus. Maintenant, cela s’appelle un #Cervix affaibli).

« Un simple cerclage chirurgical a été fait, retiré à terme, @vanderkimberly a accouché naturellement sur le ranch… et nous y voilà », a-t-il ajouté. «Les livres de médecine disent de ne considérer le cerclage comme une option qu’après trois pertes tardives. Notre médecin recommande de l’envisager après un. Faire connaitre. »

L’annonce heureuse de James et Kimberly intervient après qu’ils aient également perdu des bébés à la suite de fausses couches en plus de leurs pertes tardives. Le mari et la femme, qui sont mariés depuis 2010, ont été très ouverts sur leurs difficultés au fil des ans et ont inspiré et encouragé de nombreux autres couples essayant de concevoir.

Kimberly a révélé qu’elle avait fait « cinq fausses couches » dans une interview sur le faire vers le bas podcast en 2020 et a parlé des difficultés de l’expérience. « Je comprends que je suis très chanceuse de pouvoir donner naissance à cinq enfants. J’ai également fait cinq fausses couches, dont deux ont été des expériences vraiment difficiles », a-t-elle déclaré sur le podcast. « Cela a beaucoup changé mon quotidien, car je suis actuellement en mode de guérison. »

En plus du petit Jeremiah, James et Kimberly sont les parents de Olivia, 11, Josué, 9, Annabel, 7, Émilie, 5 et Gwendolyn, 3. À la fin de son message d’annonce sur son nouveau petit, James a partagé ce que les hauts et les bas de l’accueil et de la perte d’enfants lui ont appris.

« Chaque enfant apporte sa propre énergie, sa propre manifestation de conscience, ses propres leçons », écrit-il. « Ceux que nous avons perdus nous ont chacun offert différentes pièces du puzzle…