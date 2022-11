James Van Der Beek dit que déménager de Los Angeles à Austin était « ancré » pour sa famille

L’acteur James Van Der Beek ne regrette pas son déménagement de Los Angeles à Austin, au Texas.

Van Der Beek a partagé que le déménagement a été “enraciné” pour sa famille.

“Je sais que pour moi, ça a été vraiment centré et j’ai l’impression que pour les enfants, ça a été ancré et un type d’éducation différent que nous n’aurions jamais pu leur offrir dans une salle de classe”, a-t-il déclaré au magazine People.

En juin, l’acteur a été franc avec Fox News Digital sur le temps de qualité qu’il passe avec ses six enfants et sa femme Kimberly, qu’il a épousée en 2010.

JAMES VAN DER BEEK DIT QUE LA FUTURE CARRIÈRE À HOLLYWOOD DEVRAIT “S’ADAPTER À SA FAMILLE APRÈS LE DÉMÉNAGEMENT AU TEXAS”

“Nous adorons ça. Nous avons beaucoup plus d’espace”, expliquait Van Der Beek à l’époque. “Nous avons tous besoin d’un lien plus immédiat avec la nature. C’est vraiment une très bonne décision et les enfants sont vraiment heureux.”

Van Der Beek et sa femme Kimberly ont pris la décision de déménager au Texas depuis Los Angeles en 2020. Son raisonnement pour le déménagement était centré sur le désir de la famille de se rapprocher de la nature. La star de “Rules of Attraction” a expliqué que la vie était “très différente” jusqu’à présent.

“Les parcs ont été incroyables”, a-t-il déclaré à Fox News Digital. “Nous sommes allés dans des parcs d’État et des parcs nationaux. C’est juste l’un des avantages de sortir de la grande ville, c’est d’arriver à un endroit où nous pourrions simplement avoir plus d’espace juste devant notre porte. C’est très, c’est un une vie très différente.”

La star de “Dawson Creek” a révélé au magazine People que laisser derrière elle la vie citadine californienne pour un environnement plus rural a été le plus grand changement. “Juste les choses dont nous sommes tous conscients, comme la phase de la lune parce que nous sortons, nous la regardons”, a-t-il déclaré.

JAMES VAN DER BEEK PARTAGE LA TRANSFORMATION CORPORELLE ‘DWTS’ AVEC DES SELFIES SANS CHEMISE

“J’ai l’impression que nous avons une relation avec ces cycles naturels qui se produisent”, a-t-il poursuivi à propos de la décision de sa famille de vivre au Texas.

“La pluie à LA, c’était comme, ‘Ah, mec, je vais avoir 20 minutes de retard parce qu’il pleut.’ Ici, c’est une aubaine”, a partagé Van Der Beek.

L’acteur et sa femme, Kimberly, sont parents de six enfants : Olivia, 12 ans, Joshua, 10 ans, Annabel, 8 ans, Emilia, 6 ans, Gwendolyn, 4 ans et Jeremiah, 1 ans.

“Ils sautent partout. Ils chantent ‘la pluie, la pluie arrive aujourd’hui’ et ils courent dedans, parce que nous en avons besoin”, a déclaré Van Der Beek à propos de ses enfants. “Cela nous a simplement connectés, non seulement à la nature, mais aux cycles de vie naturels tout autour de nous.”

L’acteur de “Varsity Blues” a noté que laisser derrière lui la ville animée de Los Angeles signifiait également laisser derrière lui des options pour les services de livraison de nourriture.

“L’une des choses que nous avons complètement perdues après avoir déménagé au Texas était tout type de service de livraison de nourriture”, a-t-il déclaré. “Alors nous avons commencé à cuisiner beaucoup plus, et les enfants s’y mettent vraiment.”

La famille Van Der Beek a récemment célébré le premier anniversaire de Jeremiah au Texas.

“Je veux dire, ça va sembler bizarre, mais quand il est arrivé, nous avons honnêtement pensé:” Oh mon dieu, comment avons-nous existé sans lui? “”, A déclaré Van der Beek. “Ce qui est insensé parce que nous avons eu cinq enfants avant cela. Mais compte tenu de tout ce que nous avons traversé avant lui, le fait qu’il soit un garçon était tellement réconfortant pour nous. Et il ancre la famille d’une très belle manière.”

Il a poursuivi: “Tout est vraiment plus grand au Texas. Il est de loin le plus gros bébé que nous ayons jamais fait. Il a vraiment été une bénédiction. Quoi qu’il coûte en sommeil – et coûte toujours en sommeil – il vaut bien ce.”

