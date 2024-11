James Van Der Beek diagnostiqué avec un cancer colorectal

James Van Der Beek a reçu un diagnostic de cancer colorectal.

L’ancien de « Dawson’s Creek », 47 ans, a révélé son diagnostic de santé dans un entretien avec des gens publié dimanche, remerciant son « incroyable famille » pour son soutien.

«J’ai un cancer colorectal. J’ai fait face à ce diagnostic en privé et j’ai pris des mesures pour le résoudre, avec le soutien de mon incroyable famille », a déclaré l’acteur.

« Il y a des raisons d’être optimiste et je me sens bien », a-t-il ajouté.

Le cancer colorectal peut être appelé cancer du côlon ou cancer rectal selon l’endroit où le cancer commence, selon l’American Cancer Society.

Le côlon et le rectum constituent le gros intestin du système digestif.

Malgré son diagnostic de cancer, Van Der Beek est resté occupé avec sa carrière d’acteur, qui comprend une récente apparition dans la série The CW « Walker ».

Il joue également dans le film original de Tubi « Sidelined : The QB and Me » qui sortira le 29 novembre.

Quant à sa vie personnelle, l’acteur a partagé une pléthore de photos de famille avec sa femme, Kimberly Van Der Beek, et leurs six enfants – Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn et Jeremiah – via les réseaux sociaux ces dernières semaines.

La semaine dernière, le couple et leur progéniture ont célébré Halloween ensemble, ce que James s’est exclamé sur Instagram Vendredi.

James et sa femme, Kimberly Van Der Beek, sont mariés depuis 2010. Benne/Broadimage

L’ancien de « Dawson’s Creek » est resté occupé avec sa carrière d’acteur.

«En grandissant, j’ai confectionné tous mes propres costumes. Je n’avais pas vraiment le choix. Mais j’ai adoré. Cela aurait probablement dû être le premier signe d’avertissement pour mes parents que je finirais acteur 😂 », a commencé James dans la légende de leurs photos de vacances.

Il a ensuite révélé que sa fille Gwendolyn, 6 ans, avait dû faire preuve de créativité avec son costume d’ange cette année.

«Mais dans un monde SPIRIT HALLOWEEN… ma fille de six ans était dévastée que son costume d’ange n’arrive pas à temps pour la fête. Après avoir reconnu ses larmes, on lui a confié le projet de créer son propre halo, sur lequel elle a travaillé pendant des HEURES », a-t-il poursuivi.

« Et l’expression de fierté sur son visage en voyant le projet final dans le miroir était, pour moi… mon moment préféré d’Halloween. »

James et sa famille ont célébré Halloween ensemble la semaine dernière. James Van Der Beek/Instagram

Lui et Kimberly partagent six enfants : Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn et Jeremiah. James Van Der Beek/Instagram

La star de « Varsity Blues » s’est mariée avec Kimberly en 2010. En août, il a célébré leur 14e anniversaire de mariage, tout en faisant apparemment allusion à sa bataille alors privée contre le cancer.

« Rien n’aurait pu nous préparer pour l’année écoulée, sauf peut-être les 12 précédentes », James écrit dans la légende.

«Merci d’être le partenaire le plus incroyable. Vous m’avez ouvert dans des endroits dont je ne savais même pas qu’ils étaient verrouillés et vous m’avez appris à recevoir plus d’amour que je ne pensais possible.

L’acteur était auparavant marié à l’actrice Heather McComb de 2003 à 2010.