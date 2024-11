James Van Der Beek diagnostiqué avec un cancer colorectal

« J’ai fait face à ce diagnostic en privé et j’ai pris des mesures pour le résoudre, avec le soutien de mon incroyable famille », a déclaré le père de six enfants de 47 ans. a déclaré à People dans un article publié dimanche .

« Il y a des raisons d’être optimiste et je me sens bien », a ajouté Van Der Beek.

Chiffres de l’American Cancer Society montrent que le cancer colorectal est le troisième cancer le plus fréquemment diagnostiqué chez les hommes et les femmes aux États-Unis, lorsque le cancer de la peau est exclu des statistiques.

L’American Cancer Society attribue la diminution des décès à l’utilisation plus large des dépistages et à la volonté des patients de s’engager à modifier leur mode de vie après le diagnostic.

Outre l’âge et les antécédents familiaux, il existe un nombre de facteurs cela peut exposer les gens à un risque plus élevé de développer un cancer colorectal.

Ces facteurs incluent une alimentation riche en viande rouge et en protéines transformées, ainsi qu’une consommation insuffisante de fibres et une surconsommation d’aliments riches en graisses.

En plus de diriger la série dramatique pour adolescents « Dawson’s Creek » de 1998 à 2003, Van Der Beek est également apparu dans la série médicale « Mercy » et a joué une version sensationnelle de lui-même dans l’émission « Don’t Trust the B in Apartment 23 » d’ABC.