James Van Der Beek diagnostiqué avec un cancer colorectal

James Van Der Beek a reçu un diagnostic de cancer colorectal.

L’homme de 47 ans Ruisseau Dawson l’acteur a dit Personnes ce week-end, il « a traité en privé de ce diagnostic et a pris des mesures pour le résoudre, avec le soutien de mon incroyable famille ».

Il a ajouté : « Il y a des raisons d’être optimiste et je me sens bien. »

Le cancer colorectal est également appelé cancer du côlon ou rectal et commence dans le côlon ou le rectum, selon l’American Cancer Society.

Connu sous le nom de Dawson titulaire dans Ruisseau Dawson de 1998 à 2003, Beek est également apparu dans Ne faites pas confiance au B—- dans l’appartement 23, CSI : Cyber et Pose. Sur grand écran, ses crédits de film incluent Varsity Blues, Texas Rangers, Les règles de l’attraction, Formosa Betrayed et Fête du travail.

Plus tard cette année, Beek apparaîtra aux côtés d’Anthony Anderson, Taye Diggs, NFL All-Pro Chris Jones, Tyler Posey et Juge de Danse avec les stars Bruno Tonioli dans Fox’s Le vrai plein Montyune émission spéciale de deux heures qui sensibilisera au dépistage et à la recherche sur le cancer de la prostate, des testicules et colorectal. L’événement, basé sur une série d’émissions spéciales de la télévision britannique, se terminera par un numéro de strip-tease de la troupe.

« Avant le déshabillage final, les hommes repousseront leurs limites de confort, de modestie et de fraternité avec une série de répétitions et d’expériences, à la fois privées et publiques, conçues pour renforcer la confiance, les éloigner de leur zone de confort et renforcer leur lien. un groupe », lit-on dans un communiqué de Fox. « En cours de route, chacune des célébrités partagera son histoire personnelle sur l’impact du cancer sur sa vie. »