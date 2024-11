James Van Der Beek : Diagnostic du cancer colorectal

James Van Der Beek parle d’une bataille en matière de santé.

L’ancien de « Dawson’s Creek » a déclaré au magazine People dans un déclaration publié dimanche qu’il a cancer colorectal.

« J’ai fait face à ce diagnostic en privé et j’ai pris des mesures pour le résoudre, avec le soutien de mon incroyable famille », indique son communiqué.

Van Der Beek, 47 ans, a ajouté : « Il y a des raisons d’être optimiste et je me sens bien. »

CNN a contacté un représentant de Van Der Beek pour obtenir ses commentaires.

Aux États-Unis, environ 1 homme sur 23 et 1 femme sur 25 recevront un diagnostic de cancer colorectal au cours de leur vie, selon l’American Cancer Society.

Van Der Beek n’a divulgué aucun autre détail sur son traitement et n’a pas évoqué son diagnostic sur les réseaux sociaux.

Van Der Beek a six enfants avec sa femme Kimberly. Il a récemment partagé des photos de sa famille célébrant Halloween sur Instagram.

« Ma fille de six ans était dévastée que son costume d’ange n’arrive pas à temps pour la fête », a-t-il déclaré. a écrit dans la légende. « On lui a confié le projet de créer son propre auréole, sur lequel elle a travaillé pendant des HEURES – en enroulant du fil jaune autour d’un fil de jardin. »

Une fois que sa fille a terminé le halo, a-t-il écrit, « l’expression de fierté sur son visage en voyant le projet final dans le miroir était, pour moi… mon moment préféré d’Halloween. »

L’acteur est surtout connu pour avoir joué le rôle titre dans la série dramatique pour adolescents « Dawson’s Creek », qui s’est déroulée de 1998 à 2003. Récemment, il a fait des apparitions dans un épisode de « Walker » et apparaîtra dans le film de Tubi « Sidelined : The QB ». et moi »plus tard ce mois-ci.