James Van Der Beek devient viral sur TikTok pour un coup de gueule contre les fourmis de feu

James Van Der Beek déteste les fourmis de feu et il veut que le monde entier le sache.

L’acteur de “Dawson’s Creek” est devenu viral TIC Tac vendredi après avoir posté une vidéo de lui-même déclamant la quantité de fourmis de feu qu’il a dû affronter depuis son déménagement au Texas et à quel point il trouve ennuyeux de les gérer.

“Je n’ai pas déménagé ici pour essayer de recréer la Californie, je l’ai déménagée parce que j’aime vraiment le Texas, donc j’hésite beaucoup à dire du mal de quelqu’un qui était ici avant moi, mais putain de fourmis de feu”, Van Der Beek a déclaré dans son TikTok. “J’espère qu’ils se feront piquer à l’œil par d’autres fourmis de feu et j’espère qu’ils devront faire face aux démangeaisons, à la douleur et aux petits furoncles de pus qui viennent après.”

Van Der Beek a déménagé au Texas avec sa famille en octobre 2020 et semble aimer tout ce qui concerne la vie dans l’État, à l’exception des fourmis de feu.

Peu de temps après leur déménagement, l’acteur a expliqué dans une publication Instagram vulnérable pourquoi lui et sa femme avaient choisi de déménager, citant des pertes personnelles extrêmes comme raison. Il a attribué deux fausses couches, une peur du cancer, le fait d’avoir été rejeté de “Dancing With The Stars”, la perte de sa mère et la pandémie comme certaines des difficultés qui ont contribué à leur décision.

Toutes ces expériences mises ensemble ont conduit à un changement dans les priorités de la famille et les ont conduits au Texas, et à leur tour aux fourmis de feu.

Plus tard dans sa diatribe, Van Der Beek a supplié les fourmis de rester simplement dans le sol plutôt que de ramper dans ses chaussettes et son lit et dans les vêtements de ses enfants afin de les mordre. Il a affirmé qu’il était maintenant obligé de les tuer et “s’ils (ils) s’en tenaient à (eux-mêmes) (ils) auraient été bien”.

Il semblait que la majorité des commentateurs étaient du côté de Van Der Beek en ce qui concerne sa croisade contre les fourmis de feu.

Un commentateur a assuré à l’acteur que la plupart des gens au Texas seraient d’accord avec son opinion sur les fourmis, tandis qu’un autre l’a averti de ce qui l’attend lorsqu’il se retrouvera face à face avec son premier scorpion, un autre animal trouvé au Texas en grand nombre. La majorité des autres commentaires étaient pleins de conseils sur la façon de se débarrasser de ses animaux de compagnie indésirables.