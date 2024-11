James Van Der Beek, ancien de « Dawson’s Creek », annonce un diagnostic de cancer

James Van Der Beek a révélé qu’il avait reçu un diagnostic de cancer colorectal.

L’ancien de « Dawson’s Creek » a partagé la nouvelle dimanche, en disant Personnes que malgré le diagnostic, il y a « des raisons d’être optimiste et je me sens bien ».

« J’ai un cancer colorectal. J’ai traité ce diagnostic en privé et j’ai pris des mesures pour le résoudre, avec le soutien de mon incroyable famille », a déclaré Van Der Beek dans un communiqué.

La représentante de l’acteur, Whitney Tancred, a confirmé le diagnostic à CBS News.

L’acteur de 47 ans n’a fourni aucun autre détail sur son diagnostic.

James Van Der Beek arrive à la 71e cérémonie des Primetime Emmy Awards le dimanche 22 septembre 2019 au Microsoft Theatre de Los Angeles. Richard Shotwell/Invision/AP



Selon le Société américaine du cancer, le cancer colorectal prend naissance dans le côlon ou le rectum. Les symptômes comprennent du sang dans les selles, des modifications des habitudes intestinales, des douleurs abdominales, un ventre gonflé, une perte de poids inexpliquée, des vomissements et de la fatigue.

Malgré le diagnostic, Van Der Beek continue de travailler et apparaîtra ensuite dans le prochain film de Tubi « Sidelined: The QB and Me », sorti le 29 novembre.

L’acteur est devenu célèbre en incarnant Dawson Leery dans « Dawson’s Creek » de 1998 à 2003. Il est marié à Kimberly Brook et ils ont six enfants.

Vendredi, il a partagé photos sur les réseaux sociaux de lui célébrant Halloween avec sa famille.

