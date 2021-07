James Tomkins : le défenseur de Crystal Palace affirme que la montée en puissance de son prétendant à la Coupe de juillet, Rohaan, rappelle Jamie Vardy | Nouvelles de course

James Tomkins est dans un conte de fées depuis son implication en tant que copropriétaire du concurrent de la Coupe de juillet Rohaan, dont le parcours dans les rangs rappelle au défenseur de Crystal Palace l’ascension de Jamie Vardy de non-ligue à champion de Premier League.

Tomkins a rejoint le groupe de propriété de Rohaan, dirigé par Chris Kiely – fils de l’entraîneur des gardiens de Palace Dean Kiely – en avril après avoir vu le hongre entraîné par David Evans gagner de manière impressionnante à Ascot.

Il s’agissait de la cinquième victoire du joueur de trois ans depuis décembre de l’année dernière, passant d’une note de 55 à 95.

Tomkins a ensuite pu partager les célébrations alors que Rohaan remportait les Sandy Lane Stakes du groupe 2 à Haydock avant une victoire remarquable à Royal Ascot dans les Wokingham Stakes le mois dernier.

« Jamie Vardy me vient à l’esprit, quand il a gravi les échelons », a déclaré Tomkins Sky Sports Racing. « Sa progression a été incroyable.

Image:

Jamie Vardy jouait au football hors championnat à l’âge de 23 ans avant de gravir les échelons



« La première fois que je me suis impliqué, c’était après l’avoir vu courir à Ascot [in April], avec Ryan Moore à bord. La façon dont il a couru ce jour-là était incroyable et a vraiment attiré mon attention.

« Le voir passer de cela à la victoire à Royal Ascot et être inscrit à la July Cup est un rêve devenu réalité.

« J’adore les courses de chevaux. L’intérêt est venu quand j’étais jeune, mon grand-père m’emmenait un peu à Newmarket, alors je lui en veux ! »

Image:

Tomkins s’est impliqué en tant que propriétaire de Rohaan après avoir vu le cheval gagner à Ascot en avril



L’ancien jeune joueur anglais n’a pas pu assister à la réunion royale car il était en Espagne en vacances hors saison, mais a tout de même réussi à profiter du moment.

« J’aurais adoré y aller et je regrette de ne pas être là, mais j’ai beaucoup célébré en Espagne », a déclaré Tomkins. « C’était une bonne journée, même si je n’étais pas là. »

Tomkins admet qu’il y aura des nerfs en regardant Rohaan viser la gloire du groupe 1 samedi à Newmarket, mais les relations ne pourraient pas être plus heureuses avec leur cheval.

Image:

Rohaan bat Dragon Symbol dans les Sandy Lane Stakes à Haydock



« C’est une course difficile, il y a quelques bons chevaux dans cette course », a déclaré Tomkins. « Nous y allons avec une chance et c’est un rêve devenu réalité en soi.

« Je suis vraiment excité par la course. Tout peut arriver et je pense qu’un peu plus de pluie nous aiderait, mais nous y allons très optimistes. Il est en grande forme et a l’air bien à l’entraînement donc nous ne pouvons plus demander de lui.

« Je ne pense pas que j’aurai le temps, avec tous les nerfs qui me traversent, de même penser à faire un pari. Gagner la course est suffisant en soi. »

















1:48



Tomkins espère une double célébration ce week-end alors qu’il encourage son cheval Rohaan lors de la Coupe de juillet à Newmarket, suivi de l’Angleterre lors de la finale de l’Euro 2020



Tomkins, qui a joué pour l’Angleterre du niveau U16 au niveau U21, espère une double célébration ce week-end alors qu’il encourage l’équipe de Gareth Southgate lors de la finale de l’Euro 2020 dimanche.

« C’est tellement excitant d’avoir notre équipe en finale de l’Euro », a déclaré Tomkins. « Nous devons entrer dans le match en tant que favoris en raison de la façon dont nous avons joué, contrôlé et vu les matchs.

« Tous les joueurs à l’entraînement au Palace pensent que l’Angleterre va gagner dimanche.

« Ce sera un week-end si Rohaan peut remporter la Coupe de juillet samedi et que l’Angleterre remporte la finale dimanche ! »