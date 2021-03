La star de Geordie Shore, James Tindale, a admis ses regrets d’avoir fait pleurer les filles en réfléchissant à sa carrière dans la télé-réalité.

Le joueur de 30 ans, qui était l’un des membres de la distribution d’origine lorsque l’émission MTV a commencé en 2011, a récemment rejoint le programme et se prépare pour la célébration du 10e anniversaire, qui devrait avoir lieu dès que les règles de verrouillage le permettront. .

Et bien qu’il n’ait pas beaucoup de regrets à propos de son passage à l’émission basée à Newcastle, il a dit qu’il souhaitait ne pas avoir fait pleurer les filles.

James, qui a rencontré Holly Hagan et embrassé Amelia Lily lors de la dernière série, a fait la confession en dénonçant les doubles standards dans la société.

L’ancienne star de X Factor, Amelia, a clairement indiqué qu’elle aimait James, mais il n’était pas intéressé à poursuivre une relation avec elle.







Lors d’une conversation exclusive avec le Mirror, il a déclaré: « Tu sais quoi, c’est une fille adorable et nous nous sommes bien entendus et elle m’aimait évidemment.

«Pour être honnête, j’étais gentil à propos de la situation dans son ensemble, je ne l’ai pas dirigée ni fait quoi que ce soit de mal.

«C’est drôle quand vous vivez avec quelqu’un et qu’il y a de l’alcool et que les autres filles s’impliquent.

«MTV pour une raison quelconque, comme nous jouons à des jeux à boire, alors chaque fois qu’il y a un défi, c’était pour moi d’embrasser quelqu’un et je me suis dit ‘pourquoi pas?’

«Nous sommes toujours amis, personne n’a été blessé et c’était ma priorité principale. Je ne voulais pas conduire qui que ce soit ou contrarier qui que ce soit. Ce n’est pas agréable de faire pleurer les filles, j’ai appris cela il y a des années. C’est une bonne leçon à apprendre. »

La prochaine série de Geordie Shore sera très différente, avec des rumeurs selon lesquelles des étrangers vont emménager pour la première fois dans la célèbre maison de fête.







On pense qu’un groupe de personnes emménagera avec le casting après la mise en quarantaine maintenant qu’ils ne peuvent pas passer des nuits folles à cause de la pandémie de coronavirus.

« La prochaine fois, tout le monde est célibataire et je vais avoir l’embarras du choix, » taquina James.

James a également expliqué comment les débuts de la série étaient beaucoup plus faciles pour les garçons que pour les filles.

Alors que des membres de la distribution comme Vicky Pattison, Charlotte Crosby et Sophie Kasaei ont été ciblés par des trolls en ligne, James et les autres garçons – dont Gaz Beadle et Jay Gardner ont reçu un high cinq dans la rue et ont payé pour apparaître dans les boîtes de nuit du pays.

Il a déclaré: « C’était fou quand ça a commencé, du jour au lendemain, tout le monde savait que nous et nous, les gars, étions tout simplement aimés, nous étions réservés pour faire des boîtes de nuit et nous descendions la rue et les gens nous applaudissaient.

«C’était parfait, on verrait des choses sur Facebook, comme le maire de Newcastle nous dénigrer, mais c’est fou comme les choses ont changé.

« Je n’y changerais rien, j’ai passé le meilleur moment dans ma vingtaine en grandissant dans la série. »







Interrogé sur la différence entre la façon dont les garçons et les filles étaient traités, James a ajouté: « Je pense que c’est comme ça en général, pas seulement à la télévision, je pense que les gars s’en tirent avec le meurtre. Les gars peuvent faire et dire et agir comme ils veulent.

«Si un garçon couche avec quelques filles, c’est une légende, mais si une fille couche avec quelques garçons, elle s’en tire.

«C’est un peu juste la société, n’est-ce pas, c’est comme ça que ça a toujours été.

«Pour les gars des boîtes de nuit, dès le départ, nous étions payés pour y aller parce que les clubs savaient que beaucoup de filles partiraient et à cause de cela, beaucoup de garçons partiraient, donc c’était une affaire de marketing énorme pour eux.

« Maintenant, c’est le contraire, si vous regardez sur les réseaux sociaux la quantité de produits, de publicités payantes et d’autres choses, les filles font tellement plus de promotion, donc c’est équilibré. »







Alors que James avait l’habitude de faire la fête, il dit que ses priorités ont changé maintenant.

Il se concentre principalement sur son activité de coaching de gym et de fitness en ligne, et participer à Geordie Shore ressemble plus à des vacances avec ses amis.

James est sur le point de retrouver plusieurs de ses anciens et actuels compagnons de casting pour une énorme célébration du 10e anniversaire.

Il a été plongé dans le chaos lorsque les plans d’envoi des chasseurs vers la Colombie ont dû être abandonnés en raison de la pandémie.

Interrogé sur ce qui se passe, James a plaisanté: «C’est nous qui le faisons et nous ne savons pas vraiment.

« Cela devait arriver au début de cette année, mais à cause de nouvelles restrictions qui entraient en place et que cela devait être en Colombie – ils avaient en fait des équipes de personnes en Colombie qui truquaient tout l’endroit – nous étions prêts à partir et les vols étaient réservé mais malheureusement cela ne fonctionnait pas.

« Nous tournons plus tard dans l’année maintenant mais nous ne savons pas encore quand. »

