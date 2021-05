James Tindale, 30 ans, de Geordie Shore, révèle des moments terrifiants qu’il a failli se noyer en jurant de vaincre la peur et d’apprendre à nager

James Tindale de GEORDIE Shore a parlé des moments terrifiants où il a failli se noyer alors qu’il jurait de surmonter une peur permanente des eaux profondes et d’apprendre à nager.

La phobie de la star de télé-réalité a commencé quand il était jeune garçon quand il a dû être secouru dans un parc aquatique de Newcastle.

Instagram

James Tindale de Geordie Shore apprend à nager à 30 ans[/caption]

Les insécurités autour de la forme de son corps l’ont également empêché de nager et l’ont empêché de renforcer sa confiance dans l’eau.

S’adressant exclusivement à The Sun, il a déclaré: «J’étais assez jeune et je suis allé avec mes amis, et je suis en quelque sorte allé sous l’eau, sous ce tunnel, et j’ai paniqué, et c’est la pire chose à faire, n’est-ce pas il? Parce que tu oublies tout.

«Et j’ai commencé à avaler beaucoup d’eau et d’autres choses. C’était horrible. Heureusement, quelqu’un nous a tirés et j’ai réussi à sortir.

«Ce genre de problème est resté dans ma tête et m’a donné envie de ne pas le faire.»

Planète Photos

Il est l’une des stars originales de Geordie Shore[/caption]

Le temps passé à la piscine était utilisé comme récompense à l’école de James, mais il se conduirait mal dans le but d’échapper à la nage.

«Quand j’étais enfant, j’étais en fait assez potelé, donc je détestais… Je n’étais pas confiant, donc je n’aimais pas me promener avec juste un short. Je n’ai pas beaucoup enlevé mon top.

«J’étais assez méchant, mais je ne sais pas si j’étais méchant parce que je voulais en sortir. C’était considéré comme une récompense, mais parce que j’étais méchant, je m’en suis sorti.

Au fil des années, James a dit qu’il demanderait à ses amis de tester la profondeur des piscines avant qu’il n’entre.

Instagram

James est un grand fan de la salle de sport[/caption]

Mais quand il a fait une croisière pour les gars en vacances l’année dernière, il a de nouveau eu des difficultés dans l’eau.

«J’ai reporté la natation pendant des années à probablement 2020, je pense. Je suis parti en vacances. Vous connaissez les croisières alcoolisées, évidemment tout le monde se saoule, n’est-ce pas, puis vous vous arrêtez à un certain moment et les gens sautent. Tous mes potes sautaient et étaient comme ‘haway, James. Sauter de.’ Et je me suis dit: «Je ne sais pas si je suis un bon nageur, tu vas devoir nous surveiller».

«La même chose s’est produite. J’ai sauté et paniqué. J’ai dû être reconduit au bateau. Je grimpais au-dessus des gens pour sortir. Tout ce qui concerne l’eau libre ou l’eau profonde, là où je suis loin des côtés, je déteste absolument ça, ça nous pétrifie.

Maintenant âgé de 30 ans et rêvant de partir en vacances en famille avec les enfants qu’il aura à l’avenir, James souhaite enfin surmonter sa peur.

Instagram

James a peur des eaux profondes depuis son enfance[/caption]

Cette semaine, il a établi un partenariat avec l’instance dirigeante nationale et une association caritative, l’Association des professeurs de natation (STA) pour la Semaine internationale d’apprentissage de la natation, et aura des leçons quotidiennes.

Il a dit: «Maintenant, je veux être en mesure de surmonter cette peur. C’est à peu près la seule chose dans la vie que je ne pense pas pouvoir faire.

«En vieillissant, je souhaiterai fonder une famille dans quelques années et ce sera bien d’emmener mes enfants à la baignade et à des trucs comme ça parce que je ne pourrais pas faire autrement.»

James était un membre original de la distribution de Geordie Shore et est revenu en 2019 après une pause de cinq ans.





Bien que la série ait changé et soit sans doute moins bruyante que ses premiers jours, James l’a toujours beaucoup aimé.

Il a dit: «Le spectacle est complètement différent maintenant. J’adore les deux séries de moulages. Au début, c’était tout nouveau, personne ne se souciait de quoi que ce soit ou de ce que nous faisions, et nous sommes simplement devenus fous et nous nous sommes bien amusés. Maintenant, nous sommes tous plus grands, c’est agréable mais ce n’est pas ce que c’était alors. Maintenant, c’est beaucoup plus profond, nos conversations sont plus significatives. »

Expliquant comment il n’est plus le caner qu’il était autrefois, il a poursuivi: «Je ne suis plus un grand buveur. Je pense que la plupart des acteurs sont comme ça. Nous ne sommes pas vraiment des buveurs occasionnels. Au fil des ans, nous nous sommes mis dans une routine. Sur Geordie Shore, vous êtes absent pendant trois heures, vous vous faites absolument marteler et rentrez chez vous, maintenant si je devais aller prendre un repas, je me dirais: « Je ne vais pas en prendre, à quoi ça sert? »