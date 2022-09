NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

James Taylor donne le coup d’envoi de la célébration de la loi sur la réduction de l’inflation à la Maison Blanche.

Le six fois lauréat d’un Grammy Award, 74 ans, a chanté “Fire and Rain” devant la Maison Blanche mardi après-midi. Taylor était assis dans un blazer bleu marine et un chapeau gris alors qu’il grattait sa guitare devant les caméras et le public.

Taylor a partagé son opinion sur la politique dans le passé. Selon les termes de l’ancien président Barack Obama, le musicien a déclaré qu’il croyait qu’Obama était le plus grand président de tous les temps.

“Je regarde la politique depuis (Dwight) Eisenhower et Adlai Stevenson, quand les dinosaures parcouraient la Terre, et Obama est mon président préféré, préféré”, a déclaré Taylor dans une interview en 2016. “Je suis juste reconnaissant pour chaque jour qu’il est Je suis tellement fier qu’il représente mon pays et je pense qu’il me représente – je pense qu’il représente l’Amérique que je connais.”

L’ANALYSE SUGGÈRE QUE LA LOI SUR LA RÉDUCTION DE L’INFLATION RÉDUIRA L’INFLATION ANNUELLE DE SEULEMENT 0,1 POINT DE POURCENTAGE

L’icône de la pop a interprété “America the Beautiful” lors de la deuxième investiture d’Obama en 2013 et a reçu la Médaille présidentielle de la liberté des mains de l’ancien dirigeant en 2015.

Obama n’est pas le seul politicien que Taylor a soutenu. Le chanteur a déclaré qu’il soutenait Hillary Clinton lors de sa candidature aux élections en 2016.

“Et à part le fait qu’elle est une femme qui court, c’est la bonne personne. … Tout l’intérêt – noir ou blanc, homme ou femme, gay ou hétéro, chrétien, juif, musulman, athée – peu importe ce ces autres connexions sont », a-t-il déclaré. “Notre pays doit se rassembler et la question est : ‘Ce fonctionnaire est-il quelqu’un qui nous rassemblera ?’ Et je pense qu’elle l’est.”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Le président Biden a promulgué la loi sur la réduction de l’inflation en août, affirmant que “le peuple américain a gagné et les intérêts particuliers perdus” avec la nouvelle législation.

“Avec cette loi, le peuple américain a gagné et les intérêts particuliers ont perdu”, avait alors déclaré Biden. “Cette administration a commencé au milieu d’une période sombre en Amérique … une pandémie qui ne se produit qu’une fois par siècle, un chômage dévastateur, des menaces claires et présentes contre la démocratie et l’État de droit, des doutes sur l’avenir de l’Amérique elle-même – et pourtant nous n’avons pas hésité, nous n’avons pas bronché et nous n’avons pas cédé.”

Biden a déclaré qu’au lieu de cela, la loi “produira des résultats pour le peuple américain”.

“Nous n’avons pas démoli. Nous avons construit. Nous n’avons pas regardé en arrière. Nous regardons vers l’avant”, a déclaré Biden. “Et aujourd’hui, aujourd’hui, offre une preuve supplémentaire que l’âme de l’Amérique est vibrante. L’avenir de l’Amérique est brillant et la promesse de l’Amérique est réelle. Et ne fait que commencer.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le projet de loi, qui a été adopté par le Sénat début août et par la Chambre des représentants peu de temps après, coûte environ 437 milliards de dollars, dont 369 milliards de dollars pour des investissements dans la “sécurité énergétique et le changement climatique”, selon un résumé des démocrates du Sénat.

L’Associated Press et Brooke Singman de Fox News ont contribué à ce rapport.