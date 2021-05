James Tarkowski: Sean Dyche dit que le défenseur de Burnley restera à Turf Moor la saison prochaine | Actualités du football

Sean Dyche s’attend à ce que James Tarkowski reste à Burnley la saison prochaine

Le défenseur de 28 ans a fait l’objet de trois offres de West Ham, dont une approche de 31 millions de livres sterling, et d’une offre de Leicester l’été dernier, et entre dans les 12 derniers mois de son contrat à Turf Moor.

Tarkowski a révélé l'année dernière qu'il avait rejeté les nouveaux termes de Burnley estimant que les salaires proposés ne reflétaient pas sa vraie valeur, mais les Clarets semblent disposés à laisser son contrat se terminer l'année prochaine plutôt que d'encaisser maintenant compte tenu de son importance dans leur Premier League. survie cette saison.

















Le président de Burnley, Alan Pace, dit qu’il s’attend à ce que Sean Dyche soit à Turf Moor la saison prochaine et au-delà et insiste sur le fait qu’il obtiendra un soutien financier sur le marché des transferts.



« Nous avons des lignes de communication ouvertes avec lui et son agent, comme nous le faisons avec tous les joueurs, et en ce qui me concerne, c’est un joueur de Burnley », a déclaré Dyche.

«Les situations contractuelles sont privées et personnelles, ou elles devraient l’être, souvent pas, mais il a été fantastique.

« Il [Tarkowski] connaît mes pensées sur son avenir ici, il sait que je le veux ici.

«Il sait que son contrat est là où il est, tout le monde le sait, mais il sera là pour moi, c’est simple.

« Si quelqu’un veut faire un chèque d’un montant incommensurable, cela pourrait être différent, mais pour le moment, c’est un joueur de Burnley et il a très bien fait pour nous cette saison. C’est un joueur de qualité. »

Tarkowski a fait 181 apparitions pour Burnley depuis son arrivée au club en 2016



Tarkowski, qui a rejoint Brentford il y a cinq ans, a forgé un partenariat solide avec le capitaine Ben Mee à l’arrière central et a joué un rôle clé en aidant Burnley à consolider sa position en tant qu’équipe établie de Premier League.

Pendant ce temps, le président de Burnley, Alan Pace, qui a pris la relève du club en décembre 2020, a déclaré Actualités Sky Sports dans une interview exclusive, Dyche recevra un soutien financier suffisant au mercato d’été et les Clarets seront bien placés pour rejeter les offres de leurs principaux acteurs.

L'homme d'affaires américain a également déclaré qu'il souhaitait que Dyche reste manager pour « l'année prochaine et au-delà », le contrat du patron de Burnley expirant également dans 12 mois.

















Le manager de Burnley, Sean Dyche, dit que des spéculations sur son avenir sont à prévoir dans le football, mais qu’il est engagé dans son travail à Burnley



Dyche a été frustré l’été dernier lorsque Aaron Lennon, Jeff Hendrick et Joe Hart sont partis en tant qu’agents libres avant la fin de la saison touchée par la pandémie.

Le gestionnaire s’est donné pour priorité de s’assurer qu’une telle situation ne se reproduise plus. Cependant, il a admis que l’avenir de l’ailier Robbie Brady n’est pas clair alors que l’ailier de la République d’Irlande entre dans le dernier mois de son contrat.

En dépit d’être une signature de record du club lorsque les Clarets l’ont acheté à Norwich pour 13 millions de livres sterling en 2017, depuis qu’il a subi une grave blessure au genou plus tard cette année-là et d’autres coups dans les saisons qui ont suivi, Brady n’a fait que 21 départs pour Burnley.

L’avenir de Robbie Brady (à gauche) à Burnley reste incertain



« Il reste à résoudre », a déclaré Dyche interrogé sur l’avenir de Brady.

« Il existe un certain nombre de situations dans lesquelles nous sommes encore en train de résoudre et d’examiner les entrées et les situations contractuellement. »

Burnley terminera sa campagne de Premier League à Bramall Lane dimanche, à la recherche d’une septième victoire à l’extérieur qui égalerait le record du club en Premier League.