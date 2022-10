James Stunt sanglote en révélant qu’il a pris de la cocaïne tous les jours pendant 2 ans, mais nie être un “homme gardé” avec Petra Ecclestone

JAMES Stunt est tombé en panne trois fois aujourd’hui alors qu’il racontait aux jurés comment il avait pris de la cocaïne “tous les jours” pendant deux ans – mais a nié être un “homme gardé”.

Le mondain a également qualifié son ex-beau-père, le magnat de la Formule 1 Bernie Ecclestone, de “contrôle” alors qu’il se présentait à la barre pour la première fois lors de son procès.

James Stunt a nié qu’il était un «homme gardé» avec Petra Ecclestone Crédit : Fonctionnalités Rex

La mondaine, photographiée avec sa nouvelle petite amie Helena Robinson, est jugée pour blanchiment d’argent Crédit : PA

Stunt, qui était marié à la fille de Bernie, Petra, est accusé d’avoir participé à une opération de blanchiment d’argent de 266 millions de livres sterling avec sept autres personnes.

Il s’est effondré au Leeds Cloth Hall Court à la suite de la mort de son frère Lee, qui aurait été impliqué dans le stratagème, alors qu’il témoignait.

Stunt a également affirmé qu’il aimait sa femme “pas son compte bancaire” après que les procureurs se soient demandé s’il était impliqué dans le réseau présumé, car son divorce avec Petra signifiait que la “rivière d’argent” de sa famille “s’épuisait”.

L’homme d’affaires a déclaré: “J’avais une femme très riche et je me débrouillais bien moi-même.

“Je ne me compare pas à Bernie Ecclestone, c’est l’un des hommes les plus riches du monde.”

Stunt a également déclaré au tribunal que son beau-père milliardaire pourrait être « très autoritaire sur notre mariage ».

Il a affirmé que ses trois enfants avec Petra “devaient être nés au Royaume-Uni pour des raisons fiscales”.

Stunt a expliqué: “C’était contre ma volonté et celle de Petra, mais c’est le genre de pouvoir que Bernie avait sur notre mariage.”

Il a expliqué aux jurés qu’il avait une “personnalité addictive” et un “toxicomane fonctionnel” qui avait pris de la cocaïne après la mort de Lee en 2016.

Stunt a qualifié la drogue de “bon et mauvais ami” en expliquant comment il l’a prise “tous les jours pendant deux ans”.

L’accusé a également raconté aux jurés comment il avait “retardé” le Grand Prix de Monza 2008 après avoir subi une crise de panique alors qu’il sortait avec Petra.

Il a déclaré: “J’ai retardé le Grand Prix de Monza. Bernie Ecclestone ne savait pas quoi faire.

“Petra n’arrêtait pas de dire que j’avais une attaque de panique. Je n’arrêtais pas de me disputer avec elle et le médecin, puis le médecin m’a fait une injection.”

Stunt a également parlé au tribunal de son jeu – se qualifiant de “deuxième plus grand joueur du monde” – et a révélé qu’il perdait parfois 5 millions de livres sterling en une nuit et perdait 400 000 livres sterling.

Il a affirmé qu’il n’était pas un “homme désinvolte et arrogant” et a déclaré qu’il souffrait de TDAH, de dyscalculie et de dyslexie.

Stunt a également déclaré au tribunal qu’il était sobre depuis trois ans.

Lorsque son avocat Richard Fisher KC lui a demandé s’il avait déjà cherché à attirer l’attention, Stunt a déclaré: “Je ne suis pas un Kardashian, je n’ai jamais rien fait pour devenir célèbre.

“Wow, j’ai de l’argent, j’ai épousé la fille d’un homme célèbre.

“Ce n’était pas ce que je voulais, j’aimais ma femme, je n’aimais pas son compte bancaire.”

Il a reconnu qu’il était “ostentatoire mais a dit” qu’il n’y a pas de méchanceté derrière cela “, ajoutant:” Je suis un donneur, pas un receveur.

“Si vous l’avez, affichez-le, si vous ne l’avez pas, eh bien, vous pouvez toujours en faire plus.”

Les jurés ont déjà entendu comment des sacs contenant des centaines de milliers de livres en espèces ont été introduits dans le bureau londonien de Stunt & Co.

Cela a ensuite été déposé sur le compte du marchand d’or de Bradford, Fowler Oldfield, est-il allégué.

Les procureurs affirment qu’il était “absolument évident qu’il s’agissait d’argent criminel”.

Les jurés ont déjà vu CCTV et une photo du personnel de la société Stunt comptant des milliers de livres.

Stunt, Francesca Sota, 34 ans, Alexander Tulloch, 41 ans, Gregory Frankel, 44 ans, Daniel Rawson, 45 ans, Paul Miller, 45 ans, Heidi Buckler, 45 ans et Haroon Rashid, 51 ans, nient le blanchiment d’argent.

L’homme d’affaires et Sota nient également un chef de faux.

Stunt a épousé Petra en 2011 et le couple a eu trois enfants ensemble avant de se séparer six ans plus tard.

Le procès se poursuit.

Stunt a qualifié son ancien beau-père de “contrôleur 1 crédit

Stunt et Petra se sont renversés en 2017 Crédit : Barcroft Media