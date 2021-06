LA huitième saison de The Blacklist de NBC s’est achevée de manière étonnante le 23 juin 2021.

Le spectacle reviendra – mais pas l’une des stars de la série policière.

3 James Spader dans La liste noire Crédit : Getty Images – Getty

James Spader quitte-t-il The Blacklist ?

James Spader joue dans La liste noire comme Raymond (Red) Reddington, un cerveau criminel qui commence soudainement à coopérer avec les autorités.

La finale de la saison huit a présenté la mort de l’un des personnages principaux.

Red demande à Liz, un agent du FBI devenu criminel joué par Megan Boone, de le tuer, mais elle est réticente.

Au lieu de cela, Liz se fait tirer dans le dos par un homme armé, qui est ensuite tué par Red.

Il avait été précédemment révélé que Boone serait radié de la liste noire.

Son départ de la série était une décision mutuelle, selon Date limite.

3 James Spader en 2007 Crédit : AP : Presse associée

« La saison 8 a achevé la transformation de Liz d’une recrue du FBI aux yeux écarquillés en une criminelle en fuite qui a embrassé son côté obscur », écrit Nellie Andreeva de Deadline.

L’avenir de Red semble quelque peu trouble, compte tenu de la nature de la série, mais Spader revient pour la saison neuf.

Il a une « maladie mystérieuse », selon Ligne TV, et il peut être terminal.

Il a également été révélé que Red pouvait être lié à Liz, mais que l’histoire pourrait être explorée plus avant dans les prochains épisodes.

3 Spader en 2013 Crédit : Getty – Contributeur

En fait, la série implique que Red pourrait même être la mère de Liz, Katarina.

« Comme c’est la manière de The Blacklist, il n’a jamais été explicitement annoncé que Red était bien Katarina », écrit Rebecca Iannucci dans TVLine.

« Mais les souvenirs combinés de Liz de Red et Katarina semblaient l’indiquer, ainsi que d’autres indices que Red a laissés tomber tout au long de la finale. »

Liz a demandé à Red à un moment donné: « Vous la connaissiez bien? »

« Mieux que quiconque », a-t-il répondu.

Spader et Boone sont tous deux des acteurs originaux de The Blacklist, lancé en 2013.

Spader, qui a 61 ans, est apparu dans des dizaines de séries télévisées et de films.

Il est connu pour ses rôles dans The Office, Boston Legal, The Practice et bien d’autres.